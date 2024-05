Conectividade a bordo em várias órbitas da Intelsat chega à Japan Airlines

With Intelsat, Japan Airlines’ passengers will soon benefit from multi-orbit connectivity that will provide the same fast and dependable internet access they enjoy at home (Courtesy: JAL)

With Intelsat, Japan Airlines’ passengers will soon benefit from multi-orbit connectivity that will provide the same fast and dependable internet access they enjoy at home (Courtesy: JAL)

MCLEAN, Virgínia--(BUSINESS WIRE)--A Intelsat, operadora da maior rede integrada de satélites e terrestre do mundo, foi selecionada pela Japan Airlines para fornecer o serviço de conectividade de voo em órbita múltipla em mais de 20 aeronaves Boeing 737 MAX a serem entregues nos próximos anos. A companhia aérea será uma das primeiras na região da Ásia-Pacífico a oferecer um serviço confiável e de múltiplas órbitas usando a nova antena ESA (eletronicamente steered array) da Intelsat.

“Os passageiros da Japan Airlines em breve se beneficiarão da conectividade multiórbita que fornecerá o mesmo acesso rápido e confiável à internet que eles desfrutam em casa, graças à ampla cobertura e baixa latência," disse Dave Bijur, vice-presidente sênior de Aviação Comercial. “A JAL foi a primeira cliente de aviação comercial da Intelsat fora dos EUA, e estamos ansiosos para continuar apoiando o serviço de conectividade a bordo líder de mercado da JAL no Japão, onde seus passageiros desfrutam de serviço gratuito.”

O novo serviço será instalado pela Boeing na fábrica, tornando a JAL uma das primeiras companhias aéreas a receber uma aeronave Boeing com o serviço de bordo ESA pronto para uso imediato pelos passageiros. Espera-se que a primeira aeronave da linha seja entregue em 2026. O Intelsat ESA tem menos de sete centímetros de altura e interage tanto com a família de satélites geoestacionários da Intelsat quanto com a constelação de satélites de órbita terrestre baixa de seu parceiro.

“A Intelsat tem sido uma parceira de confiança da JAL desde 2013,” disse Junko Sakihara, vice-presidente Adjunta da Divisão de Experiência do Cliente da Japan Airlines. “Estamos orgulhosos de estar entre as primeiras companhias aéreas do mundo a oferecer serviço gratuito para todos os passageiros em nossos voos domésticos desde 2017 e aguardamos com expectativa os benefícios de maior velocidade e confiabilidade que o novo serviço multiórbita trará para nossos clientes.”

Além dos Boeing 737 e 767 da JAL que voam com o serviço 2Ku, a companhia aérea subsidiária da JAL, J-AIR Co., Ltd. está atualmente instalando o sistema 2Ku da Intelsat na frota de aeronaves Embraer E190 da companhia aérea. Conforme anunciado recentemente, a J-AIR concluirá a instalação do sistema 2Ku em 14 E190s nos próximos meses. Quando concluída, a J-AIR será a primeira companhia aérea regional do Japão a oferecer serviços de entretenimento e conectividade a bordo.

Sobre a Intelsat

A equipe internacional de profissionais da Intelsat está concentrada em oferecer comunicações via satélite perfeitas e seguras para governos, ONGs e clientes comerciais por meio da rede mundial de última geração e de serviços gerenciados da empresa. Com o objetivo de preencher a lacuna digital ao operar uma das maiores e mais avançadas frotas de satélites e infraestruturas de conectividade do mundo, a Intelsat permite que as pessoas e suas ferramentas falem sobre os oceanos, vejam os continentes e ouçam através dos céus para se comunicar, cooperar e coexistir. Desde a sua fundação há seis décadas, a empresa tem sido sinônimo de “pioneira” da indústria de satélites em serviço para seus clientes e para o planeta. Apoiando-se em um legado de inovação e concentrando-se em enfrentar uma nova geração de desafios, os membros da equipe da Intelsat estão agora de olho nos “próximos avanços” no espaço, ao mesmo tempo em que fazem uma revolução em campo e lideram a transformação digital do setor.

