TVM Capital Healthcare annonce la clôture du TVM Healthcare Afiyah Fund, son fonds axé sur les soins de santé en Arabie saoudite

RIYAD, Arabie saoudite et DUBAÏ, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--TVM Capital Healthcare, un investisseur international en capital d'expansion et de croissance dans le secteur de la santé, annonce ce jour la clôture du fonds TVM Healthcare Afiyah Fund LP à environ 250 millions USD, sa seconde réserve de capitaux au Moyen-Orient.

TVM Capital Healthcare évolue au Moyen-Orient depuis 2009 et en Asie du Sud-Est depuis 2021. Le nouveau fonds s’appuie sur les succès passés de l’entreprise en matière d’investissement dans la région, offrant des rendements très attractifs et démontrant sa capacité à générer des accords et à développer des entreprises prospères et durables offrant d’excellentes perspectives de croissance et de solides équipes de direction.

TVM Capital Healthcare identifie les besoins en soins de santé non satisfaits et investit dans des entreprises qui créent un impact durable dans leurs communautés locales tout en offrant de solides rendements aux investisseurs. La société s'est forgé une réputation en tant que premier gestionnaire de fonds international à investir et à exploiter de grandes sociétés de soins de santé dans le Royaume. Elle investit également dans des accords de croissance des soins de santé en Europe et aux États-Unis afin de soutenir les projets d’expansion de ces entreprises en Arabie saoudite et dans le CCG. Avec cette stratégie à deux volets et fortement catalytique, TVM Capital Healthcare optimise sa contribution à la transformation de l'économie saoudienne et améliore l'accès aux produits, technologies et services de premier plan dans la région.

Parmi les premiers investissements du fonds figurent :

Baraya Extended Care, une chaîne de cliniques de soins longue durée et de réadaptation post-actifs basée à Riyad

DEBx Medical, un développeur et fabricant basé à Amsterdam de produits révolutionnaires pour le traitement des plaies chroniques qui s'apprête à entrer sur le marché saoudien

neurocare Group, un innovateur de premier plan basé à Munich dans les services et produits de santé mentale personnalisés, avec des cliniques aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Australie, qui se prépare à entrer en Arabie saoudite et dans le CCG

D'autres transactions couvrent la longévité et la génomique, l'oncologie, la fabrication pharmaceutique et le diagnostic.

Bandr Alhomaly, directeur général et CEO de Jada Fund of Funds, déclare : « La clôture du fonds TVM Healthcare Afiyah marque une étape importante dans la mobilisation de capitaux privés dans le secteur de la santé en Arabie saoudite, et nous sommes heureux de diriger cet investissement, qui apporte des capitaux pour soutenir le développement du secteur conformément à la Vision 2030. »

Dr Helmut M. Schuehsler, président du conseil et CEO, TVM Capital Healthcare, ajoute : « Nous sommes fiers d’attirer un groupe distingué d’investisseurs institutionnels et familiaux d’Arabie saoudite, d’autres pays du CCG et d’Europe pour une réserve spécialisée de capitaux de cette taille déployés dans des entreprises nationales du Royaume et des entreprises internationales entrant sur le marché. Nous sommes en très bonne voie pour atteindre notre objectif grâce à une équipe de direction possédant une expertise de longue date en Europe et aux États-Unis et qui a mis sur pied d'excellents réseaux internationaux aux côtés d'experts locaux en soins de santé saoudiens. De plus, nous investissons dans le CCG et en Égypte depuis plus de 13 ans, et plus précisément, nous opérons en Arabie saoudite depuis 2015 par l'intermédiaire de nos anciennes sociétés de portefeuille, ProVita International Medical Center et Cambridge International Medical Center. Aujourd’hui, nous sommes vraiment enthousiasmés par notre capacité à renforcer l’écosystème local et régional des soins de santé, en contribuant à améliorer l’accès aux soins, à des produits médicaux et à des traitements de haute qualité dans l’ensemble du Royaume. »

TVM Capital Healthcare dispose de bureaux à Riyad, Dubaï, Singapour et Ho Chi Minh-Ville ainsi que de bureaux d'appui à Munich et Boston. La société a été représentée dans la collecte de fonds par le cabinet d'avocats multinational Morgan Lewis.

À propos de TVM Capital Healthcare

TVM Capital Healthcare est une société de capital-investissement dans le secteur de la santé axée sur les marchés émergents. Basée à Dubaï et à Singapour, la société dispose de bureaux à Riyad et à Ho Chi Minh-Ville et de bureaux d'appui à Munich et Boston. La société investit des capitaux d'expansion et de croissance dans des entreprises de soins de santé afin d'améliorer l'accès à des soins de qualité et de fournir des sources locales de produits médicaux dans les secteurs pharmaceutique, des dispositifs médicaux et du diagnostic. Les partenaires d'investissement et d'exploitation, ainsi que le solide groupe de conseillers régionaux et internationaux ont une longue expérience internationale en matière d'investissement dans les soins de santé, de travail au sein du conseil d'administration, de contributions à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies, ainsi qu'une expérience approfondie des opérations de soins de santé sur les marchés en question. L’entreprise s’associe à des équipes de direction locales du Moyen-Orient et d’Asie du Sud-Est pour créer des champions nationaux ou régionaux et soutient de manière ciblée des entreprises d’Europe ou d’Amérique du Nord en vue de leur expansion dans les zones géographiques cibles.

La qualité médicale de ses activités de service est garantie par des collaborations avec des partenaires cliniques et de technologies médicales de premier plan ainsi qu'avec des agences d'accréditation internationales telles que Joint Commission International (JCI). L’approche d’investissement et d’exploitation de TVM Capital Healthcare combine une forte création de valeur commerciale et des rendements financiers élevés avec un investissement responsable conforme aux objectifs de développement durable des Nations unies.

www.tvmcapitalhealthcare.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.