TVM Capital Healthcare宣布聚焦沙特阿拉伯的TVM Healthcare Afiyah Fund结束募资

沙特阿拉伯利雅得和阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 国际医疗保健扩张和成长资本投资公司TVM Capital Healthcare今天宣布完成约2.5亿美元的TVM Healthcare Afiyah Fund LP募资，这是该公司在中东地区的第二个资金池。

TVM Capital Healthcare自2009年起在中东开展业务，自2021年起在东南亚开展业务。新基金以该公司过去在该地区的成功投资为基础，提供极具吸引力的回报，并展示了其发起交易和开发具有良好增长前景和强大管理团队的成功、可持续发展公司的能力。

TVM Capital Healthcare致力于发现尚未得到满足的医疗保健需求，并投资于能在当地社区产生持久影响的创业型公司，同时为投资者带来丰厚的回报。作为首家在沙特投资和运营大型医疗保健公司的国际基金管理公司，该公司已建立了良好的声誉。它还投资于欧洲和美国的医疗保健增长交易，以支持这些公司在沙特阿拉伯和更广泛的GCC的扩张计划。通过这种双管齐下、高度催化的战略，TVM Capital Healthcare为沙特经济转型做出了最大贡献，并提高了该地区获得世界领先产品、技术和服务的机会。

该基金的首批投资包括：

Baraya Extended Care，一家总部位于利雅得的长期、急性期后护理和康复连锁诊所

DEBx Medical，一家总部位于阿姆斯特丹的慢性伤口治疗突破性产品的开发商和制造商，即将进入沙特市场

neurocare Group，总部位于慕尼黑，是个性化心理健康服务和产品领域的领先创新者，在美国、荷兰和澳大利亚设有诊所，正准备进军沙特和GCC市场

其他交易包括长寿和基因组学、肿瘤学、制药和诊断。

Jada Fund of Funds董事总经理兼首席执行官 Bandr Alhomaly表示：“ TVM Healthcare Afiyah Fund的募资完成标志着动员私人资本进入沙特阿拉伯医疗保健行业的一个重要里程碑，我们很高兴能主导这项投资，根据2030愿景为该行业的发展提供资金支持。”

TVM Capital Healthcare董事长兼首席执行官Helmut M. Schuehsler博士补充道：“ 我们很荣幸能吸引来自沙特、其他GCC国家和欧洲的杰出机构和家族投资集团，将如此规模的专业资金投入到沙特国内公司和进入该市场的国际公司中。我们的领导团队由在欧洲和美国拥有长期专业知识的高管组成，他们在职业生涯中建立了深厚的国际人脉，同时团队中也不乏沙特当地的医疗保健专家，因此我们拥有得天独厚的成功优势。此外，我们在GCC和埃及开展投资已超过13年，更具体地说，自2015年以来，我们通过前投资组合公司ProVita International Medical Center和Cambridge International Medical Center在沙特开展业务。如今，我们能够在大得多的范围内增强当地和地区的医疗生态系统，帮助改善整个沙特王国患者获得高质量护理、医疗产品和治疗方案的机会，对此我们感到振奋不已。”

TVM Capital Healthcare在利雅得、迪拜、新加坡和胡志明市设有办事处，在慕尼黑和波士顿设有支持办事处。跨国律师事务所Morgan Lewis代表公司参与了此次融资。

关于TVM Capital Healthcare

TVM Capital Healthcare是一家专注于新兴市场的医疗保健私募股权公司，总部设在迪拜和新加坡，在利雅得和胡志明市设有办事处，在慕尼黑和波士顿设有支持办事处。该公司对医疗保健公司进行扩张和增长资本投资，以改善当地获得优质医疗服务的机会，并提供制药、医疗设备和诊断领域的本地医疗产品来源。公司的投资和运营合伙人以及强大的地区和国际高级顾问团队在医疗保健投资、积极主动的董事会工作、对战略制定和实施的贡献方面拥有长期的国际业绩记录，并在相关市场拥有深厚的医疗保健运营经验。公司与中东和东南亚当地的管理团队合作，打造国内或地区的行业领军企业，并有选择地支持欧洲或北美的公司向该公司的目标地区扩张。

通过与国际领先的医疗技术和临床合作伙伴以及国际联合委员会(JCI)等国际认证机构合作，该公司服务业务的医疗质量得到了保障。TVM Capital Healthcare的投资和运营方法结合了强大的商业价值创造和财务回报，以及符合联合国可持续发展目标(UN SDG)的负责任投资。

www.tvmcapitalhealthcare.com

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