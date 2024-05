CEA e Dawex criam um laboratório comum de investigação e desenvolvimento para acelerar a inovação nos espaços de dados relativos a indústrias

PARIS--(BUSINESS WIRE)--A Dawex e a CEA anunciaram a celebração de um acordo de parceria para a criação de um laboratório comum de investigação e desenvolvimento. Com o objetivo de criar e desenvolver soluções tecnológicas inovadoras e impactantes para servir os espaços e os ecossistemas de dados, a colaboração entre a CEA e a Dawex responderá aos desafios industriais mundiais para assim contribuir para criar um futuro mais duradouro e resiliente.

A criação de ecossistemas de dados e de espaços de dados seguros, de confiança e interoperáveis é essencial para promover uma inteligência artificial segura e criar uma sociedade digital duradoura. A troca e a circulação de dados têm um grande impacto nas soluções transformadoras, tais como a IA generativa, ao empurrar os limites da inovação graças à integração das tecnologias de melhoria da privacidade (Proteção da Privacidade). Desta forma, a Data Exchange torna acessível estas tecnologias avançadas aos clientes.

Desde a sua criação, a Dawex tem investido na investigação e no desenvolvimento para criar as condições perfeitas para uma troca de dados segura, de confiança, soberana e em conformidade com os regulamentos em matéria de dados. A Dawex proporcionará a esta colaboração com a CEA a sua experiência reconhecida em matéria de troca de dados segura, governança de dados, interoperabilidade, normas e padrões. Ao desenvolver as soluções de Data Exchange mais avançadas do mercado, a Dawex contribui ativamente para os trabalhos sobre os regulamentos, normas e padrões de facto. Através destes compromissos, a Dawex demonstra a sua liderança como entidade indispensável na troca de dados, ilustrada nomeadamente através da utilização da sua tecnologia no maior número de espaços de dados europeus.

A CEA participa na aceleração da transformação da indústria com programas centrados na indústria do futuro, gémeo digital, inteligência artificial e confiança digital. Desta forma, contribui para a criação de um ecossistema robusto baseado na inovação que assenta em valores de responsabilidade social e ambiental.

«Desde o início que a inovação e a investigação fazem parte do ADN da Dawex. A Dawex trabalha constantemente para fazer progredir as questões relativas à Data Exchange e antecipar os futuros desafios relacionados com os dados, ao fornecer a tecnologia de troca de dados mais avançada», afirmou Fabrice Tocco, co-CEO da Dawex. «Temos muito prazer em colaborar com a CEA e inovar em conjunto para oferecer inovações de “nova geração” que transformarão a troca de dados», concluiu Fabrice Tocco.

«A troca de dados desempenha um papel fundamental na transformação da indústria que a França e a Europa estão a enfrentar atualmente. Para acompanhar esta transformação, a CEA decidiu associar-se à Dawex, uma empresa líder na área de troca de dados e ecossistemas de dados», declarou Alexandre Bounouh, diretor-geral do Instituto List da CEA. «A criação de um laboratório de I&D comum permitir-nos-á oferecer à indústria soluções digitais avançadas e de confiança, com um objetivo em mente: acelerar as transições, e entre elas, as da energia e do clima. Estamos muito felizes em prosseguir esta ambição com a Dawex».

Sobre a Dawex

A Dawex é a empresa tecnológica líder em soluções de troca de dados para a partilha e distribuição de data products, com plena confiança, para todos os modelos de negócios, e em conformidade com os regulamentos em matéria de dados. Com a tecnologia Dawex Data Exchange, as organizações criam ecossistemas de dados e data spaces tais como os Corporate Data Hubs, Industry Data Hubs e Data Marketplaces que respondem aos desafios económicos, ambientais e de descarbonização. A convite das Nações Unidas, a Dawex juntou-se ao grupo de especialistas de dados do Programa das Nações Unidas para o Ambiente. Distinguida com o prémio Technology Pioneer pelo Fórum Económico Mundial, a Dawex também faz parte de uma iniciativa de um programa internacional de padronização, Trusted Data Transaction. Fundada em 2015, a Dawex está sediada em França com operações comerciais em expansão na Europa, Ásia, América do Norte e Médio Oriente.

Sobre a CEA

A CEA esclarece a decisão pública e oferece soluções científicas e tecnológicas concretas às forças vivas (empresas e comunidades) nas áreas importantes da sociedade: transições energéticas e digitais, saúde do futuro, defesa e segurança mundial.

O primeiro organismo público de investigação público entre os principais 100 intervenientes mundiais na inovação (Clarivate 2024), a CEA desempenha um papel de catalisador e de acelerador da inovação ao serviço da indústria francesa. Melhora a competitividade das empresas de todos os setores através da criação de produtos eficientes e distintos e oferece soluções inovadoras para esclarecer as evoluções da sociedade. A CEA implementa esta dinâmica nas regiões da França ao acompanhar os seus parceiros locais na sua abordagem em relação à inovação e contribui assim para a criação de valor e de empregos duradouros no país, em função das necessidades. Ao mesmo tempo, acompanha o desenvolvimento das suas 250 empresas em fase de arranque, que são vetores ágeis para a transferência do saber-fazer e das tecnologias revolucionárias provenientes dos laboratórios.