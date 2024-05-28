Intelsat将为Japan Airlines提供多轨道机上连接服务

弗吉尼亚州麦克林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球最大的卫星和地面综合网络运营商Intelsat被Japan Airlines选中，在未来几年交付的20多架Boeing 737 MAX飞机上提供多轨道机上连接服务。该航空公司将成为亚太地区首批使用Intelsat新型电子扫描阵列（ESA）天线提供可靠多轨道服务的航空公司之一。

商业航空高级副总裁Dave Bijur表示，“Japan Airlines的乘客很快将受益于多轨道连接，由于覆盖范围广、延迟低，多轨道连接将提供与在家中一样快速、可靠的互联网接入服务。JAL是Intelsat的第一个非美国商业航空客户，我们期待继续支持JAL为日本市场提供乘客可免费享受的领先机上连接服务。”

这项新服务将由Boeing在工厂安装，使 JAL成为首批接收配备ESA机上服务的波音飞机并立即供乘客使用的航空公司之一。首架适航飞机预计将于2026年交付。Intelsat ESA高度不到7厘米，可与Intelsat的地球静止卫星系列及其合作伙伴的低地球轨道卫星星座互操作。

Japan Airlines客户体验部副高级副总裁Junko Sakihara表示："自2013年以来，Intelsat一直是JAL值得信赖的合作伙伴。自2017年起，我们就成为全球首批为所有乘坐国内航线的乘客提供免费连接服务的航空公司之一，对此我们深感自豪。我们期待新的多轨道服务为客户带来更快、更可靠的优势。"

除了JAL的Boeing 737和767飞机提供2Ku服务外，JAL旗下航空公司J-AIR Co., Ltd.目前正在其承运商的Embraer E190机队上安装Intelsat的2Ku系统。J-AIR最近已宣布，将在未来几个月内完成14架E190飞机的2Ku系统安装。安装完成后，J-AIR将成为日本首家提供机上娱乐和连接服务的支线航空公司。

关于Intelsat

Intelsat的全球专业团队专注于通过公司的下一代全球网络和托管服务向政府、非政府组织和商业客户提供无缝且安全的卫星通信。通过运营全球最大、最先进的卫星群和连接基础设施，Intelsat弥合了数字鸿沟，使用户及其工具能够跨越海洋进行交流，尽览各大陆信息，聆听天空，从而开展沟通、合作与共存。自六十年前成立以来，该公司一直在卫星行业引领客户和地球服务的潮流。Intelsat依靠创新传统，专注于应对新一代挑战。Intelsat团队成员将目光投向太空领域的“下一个第一”，颠覆该领域并引领行业的数字化转型。

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