TVM Capital Healthcare宣布聚焦沙烏地阿拉伯的TVM Healthcare Afiyah Fund結束募資

沙烏地阿拉伯利雅德和阿拉伯聯合大公國杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 國際醫療保健擴張和成長資本投資公司TVM Capital Healthcare今天宣布完成約2.5億美元的TVM Healthcare Afiyah Fund LP募資，這是該公司在中東地區的第二個資金池。

TVM Capital Healthcare自2009年起在中東推展業務，自2021年起在東南亞推展業務。新基金以該公司過去在該地區的成功投資為基礎，提供極具吸引力的回報，並展示了其提出交易和開發具有良好成長前景和強大管理團隊的成功、永續發展公司的能力。

TVM Capital Healthcare致力於發現尚未得到滿足的醫療保健需求，並投資於能在當地社群產生持久影響的創業型公司，同時為投資人帶來豐厚的回報。作為首家在沙烏地阿拉伯投資和營運大型醫療保健公司的國際基金管理公司，該公司已建立了良好的聲譽。它還投資於歐洲和美國的醫療保健成長交易，以支援這些公司在沙烏地阿拉伯和更廣泛的GCC的擴張計畫。透過這種雙管齊下、具有高度推動作用的策略，TVM Capital Healthcare為沙烏地阿拉伯的經濟轉型做出了最大貢獻，並提高了該地區獲得世界一流產品、科技和服務的機會。

該基金的首批投資包括：

Baraya Extended Care，一家總部位於利雅德的長期、急性期後護理和康復連鎖診所

DEBx Medical，一家總部位於阿姆斯特丹的慢性傷口治療突破性產品的開發商和製造商，即將進入沙烏地阿拉伯市場

neurocare Group，總部位於慕尼黑，是個人化心理健康服務和產品領域首屈一指的創新者，在美國、荷蘭和澳洲設有診所，正準備進軍沙烏地阿拉伯和GCC市場

其他交易包括長壽和基因組學、腫瘤學、製藥和診斷。

Jada Fund of Funds董事總經理兼執行長 Bandr Alhomaly表示：「TVM Healthcare Afiyah Fund的募資完成代表動員私人資本進入沙烏地阿拉伯醫療保健產業的一個重要里程碑，我們很高興能主導這項投資，根據2030願景為該產業的發展提供資金支援。」

TVM Capital Healthcare董事長兼執行長Helmut M. Schuehsler博士補充道：「我們很榮幸能吸引來自沙烏地阿拉伯、其他GCC國家和歐洲的傑出機構和家族投資集團，將如此規模的專業資金投入到沙烏地阿拉伯國內公司和進入該市場的國際公司中。我們的領導團隊由在歐洲和美國擁有長期專業知識的高階主管組成，他們在職業生涯中建立了深厚的國際人脈，同時團隊中也不乏沙烏地阿拉伯當地的醫療保健專家，因此我們擁有得天獨厚的成功優勢。此外，我們在GCC和埃及進行投資已超過13年，更具體地說，自2015年以來，我們透過前投資組合公司ProVita International Medical Center和Cambridge International Medical Center在沙烏地阿拉伯推展業務。如今，我們能夠在顯著擴大的範圍內強化當地和地區的醫療生態系統，協助改善整個沙烏地阿拉伯病患獲得高品質護理、醫療產品和治療方案的機會，對此我們感到振奮不已。」

TVM Capital Healthcare在利雅德、杜拜、新加坡和胡志明市設有辦事處，在慕尼黑和波士頓設有支援辦事處。全球性法律事務所Morgan Lewis代表公司參與了此次融資。

關於TVM Capital Healthcare

TVM Capital Healthcare是一家專注於新興市場的醫療保健私募股權公司，總部設在杜拜和新加坡，在利雅德和胡志明市設有辦事處，在慕尼黑和波士頓設有支援辦事處。該公司對醫療保健公司進行擴張和成長資本投資，以改善當地獲得優質醫療服務的機會，並提供製藥、醫療器械和診斷領域的本地醫療產品來源。公司的投資和營運合夥人以及強大的地區和國際高級顧問團隊在醫療保健投資、積極主動的董事會工作、對策略制定和實施的貢獻方面擁有長期的國際業績記錄，並在相關市場擁有深厚的醫療保健營運經驗。公司與中東和東南亞當地的管理團隊合作，打造國內或地區的產業領軍企業，並有選擇地支援歐洲或北美的公司向該公司的目標地區擴張。

透過與國際首屈一指的醫療技術和臨床合作夥伴以及國際聯合委員會(JCI)等國際認證機構合作，該公司服務業務的醫療品質得到了保障。TVM Capital Healthcare的投資和營運方法結合了強大的商業價值創造和財務回報，以及符合聯合國永續發展目標(UN SDG)的負責任投資。

www.tvmcapitalhealthcare.com

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