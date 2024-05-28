日本航空宣布採用Intelsat的多軌道機上連接服務

憑藉Intelsat，日本航空的乘客即將體驗到多軌道連接的便利性，享受與家用網路一樣快速、可靠的網路連接體驗。（照片來源：日本航空）

憑藉Intelsat，日本航空的乘客即將體驗到多軌道連接的便利性，享受與家用網路一樣快速、可靠的網路連接體驗。（照片來源：日本航空）

維吉尼亞州，麥克萊恩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球規模最大的綜合衛星與地面網路營運商Intelsat（中譯：國際通信衛星公司）獲日本航空 (Japan Airlines) 指定，為20多架波音即將在接下來數年間交貨的737 MAX飛機供應多軌道機上連接服務。屆時日本航空將成為亞太地區率先提供採用Intelsat全新電子掃描陣列 (ESA) 天線可靠多軌道服務的航空公司。

「多軌道連接的覆蓋範圍廣、延遲性低，可提供與家用網路一樣快速可靠的網路連接體驗。日本航空的乘客很快就能享受這樣的便利性。」Commercial Aviation資深副總裁Dave Bijur說，「日本航空公司是Intelsat的第一個非美國商業航空客戶，我們期待繼續支援日本航空領先日本市場的機上連接服務，讓乘客享受免費服務。」

波音將在工廠中安裝這項新服務，使日本航空成為第一家波音出廠時機上已配備電子掃描陣列機上服務的航空公司，可供乘客立即使用。第一架線裝飛機預計將於2026年交貨。Intelsat電子掃描陣列的高度不超過7公分，與Intelsat的同步衛星系列及其合作夥伴的低軌衛星進行互通。

「自從2013年以來，Intelsat一直是日本航空信任的合作夥伴。」日本航空客戶體驗部代理資深副總裁Junko Sakihara說，「我們在2017年率先全球航空公司為所有國內線乘客提供免費服務，深深引以為豪，並期待以新多軌服務的高速及可靠性嘉惠客戶。」

日本航空除了在波音737和767飛機上提供2Ku連接服務之外，日本航空的子航空公司J-AIR Co., Ltd.也正在為其巴西航空工業公司的E190型飛機機隊安裝Intelsat的2Ku系統。一如J-AIR日前宣布的消息，J-AIR將在接下來數月中完成為14架E190飛機安裝2Ku系統的工作。安裝完成後，J-AIR將成為日本第一家提供機上娛樂及連接服務的地區性航空公司。

關於 Intelsat

Intelsat（中譯：國際通信衛星公司）的全球專業團隊致力透過該公司的新一代全球網路和代管服務，向政府、非政府組織和商業客戶提供順暢、安全的衛星通訊。Intelsat經營全球頂級規模的先進衛星群和連接基礎建設，彌合數位鴻溝，讓人們及其工具能夠跨越海洋通話、跨越大陸觀看、透過天空收聽，以此交流、合作及共存。自60年前成立以來，該公司一直是衛星產業服務客戶和全世界「第一」的代名詞。Intelsat團隊成員秉承創新傳統，並全心因應新時代的挑戰，在顛覆這個領域並引領產業數位化轉型之際，如今又著眼於太空領域的「下一個第一」。

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