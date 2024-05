Pernod Ricard et EcoSPIRITS s’associent pour étendre la distribution circulaire de spiritueux à l’échelle mondiale

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Communiqué - Paris, le 28 mai 2024

Pernod Ricard (Paris:RI) et ecoSPIRITS annoncent aujourd’hui franchir une nouvelle étape dans leur collaboration avec la conclusion d’un accord de licence mondial de cinq ans, qui permettra de distribuer certaines marques de spiritueux Pernod Ricard à l’aide de la technologie de conditionnement circulaire d’ecoSPIRITS dans des établissements du monde entier. Cette collaboration, qui s’appuie sur les retours d’expérience d’un projet pilote mené à Singapour fin 2022, a pour objectif d’aller vers plus de circularité dans l’industrie des spiritueux, une priorité majeure de la feuille de route 2030 de Pernod Ricard en matière de responsabilité sociale et environnementale, « Good Times from a Good Place » (Préserver pour partager).

Grace à ecoSPIRITS, les produits sont transportés et livrés aux établissements dans des conteneurs ecoTOTE™ en verre de 4,5 litres totalement réutilisables, ce qui permet de réduire les déchets et les émissions de CO 2 issus de la production et du transport des bouteilles et des emballages secondaires.

La collaboration entre les deux entreprises a débuté par un programme pilote à Singapour, où Pernod Ricard a déployé la technologie de conditionnement circulaire d’ecoSPIRITS pour plusieurs de ses marques emblématiques. Ce projet pilote a permis d’identifier, sur le terrain, les défis et les opportunités que présente ce mode de distribution, et a fourni à Pernod Ricard des informations précieuses sur les aspects opérationnels, technologiques et liés au développement durable essentiels à la mise en place de solutions circulaires à grande échelle. Ce projet singapourien a été suivi, dans le cadre du nouvel accord mondial, par un premier déploiement sur un marché national avec la mise en place d’une filière circulaire pour le rhum Havana Club à Cuba, son pays d’origine. Une filière consolidée au niveau industriel par l’intégration d’une unité de conditionnement ecoPLANT™ à la distillerie Havana Club de San José de las Lajas. Le site cubain anticipe des résultats concrets, notamment au niveau des flux de bouteilles et de la production de déchets de verre, ce qui se traduira par une réduction de 88 % de l’empreinte carbone associée au conditionnement et à la distribution de spiritueux premium, et par une réduction de 99 % des déchets de verre.

Maria Pia De Caro, Vice-Présidente Exécutive Opérations intégrées et RSE, Pernod Ricard déclare : « Cette nouvelle étape de notre partenariat avec ecoSPIRITS témoigne de notre conviction que cette solution transformatrice est capable d’améliorer significativement notre efficacité opérationnelle et de réduire non seulement notre empreinte environnementale, mais également celle de l’industrie dans son ensemble. Nous sommes très heureux de poursuivre cette collaboration afin d’améliorer, d’industrialiser et de valoriser la solution ecoSPIRITS, qui constitue selon nous l’avenir de la distribution des vins et spiritueux. »

Dans le cadre du premier projet pilote, trois marques de spiritueux Pernod Ricard, à savoir le gin Beefeater London Dry, le rhum Havana Club et la vodka Absolut, ont été distribuées avec succès sous forme de recharges ecoTOTE™ et servies dans les établissements à l’aide de la technologie SmartPour™ co-brandée. Ces marques seront étendues à d’autres marchés dans le cadre du nouvel accord mondial, avant d’être rejointes au fil du temps par d’autres marques du portefeuille du Groupe. Le partenariat de Pernod Ricard avec ecoSPIRITS s’inscrit dans la feuille de route du Groupe en matière de responsabilité sociale et environnementale, qui comprend un pilier « Agir circulaire » encourageant la circularité à chaque étape de la production et de la distribution.

Paul Gabie, Directeur général d’ecoSPIRITS, commente : « Pernod Ricard et ecoSPIRITS collaborent depuis près de trois ans pour que la circularité soit pleinement intégrée par l’industrie des spiritueux. Ce nouvel accord mondial s’appuie sur l’expérience du projet pilote et sur nos expertises respectives afin qu’un nombre grandissant de marchés Pernod Ricard à travers le monde adoptent des modes de distribution circulaire. L’engagement de Pernod Ricard, « Agir circulaire », est pour nous source d’inspiration ; nous nous réjouissons donc de collaborer encore plus étroitement avec ses marques et ses équipes marché. »

