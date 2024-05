Arrow Electronics et SiMa.ai signent un accord de distribution dans la région EMEA

CENTENNIAL, Colorado--(BUSINESS WIRE)--Le fournisseur mondial de technologie Arrow Electronics et SiMa.ai, la société de systèmes sur puce intégrés d'apprentissage automatique centrés sur les logiciels, ont conclu une collaboration stratégique permettant à Arrow de distribuer les produits SiMa.ai dans la région EMEA.

SiMa.ai fournit une plateforme d'IA entièrement en périphérie qui évolue avec les clients à mesure que leurs projets d'IA/ML évoluent, de la vision par ordinateur aux transformateurs en passant par l'IA générative multimodale. Le SiMa.ai MLSoC (système sur puce d'apprentissage automatique) permet le déploiement complet de charges de travail réelles complètes en tant que système autonome basé sur la périphérie, avec des performances et une efficacité énergétique élevées.

Le MLSoC de SiMa.ai fonctionne de manière optimale avec Palette Software pour soutenir les clients dans de multiples segments verticaux tels que la fabrication industrielle, la vente au détail, l’aérospatiale, la défense, l’agriculture et les soins de santé, avec des capacités de calcul accrues, tout en maximisant l'efficience en fournissant la performance d’images par seconde par watt (FPS/W) la plus élevée sur le marché de l'IA/ML en périphérie.

En vertu de cet accord, Arrow et SiMa.ai commercialiseront conjointement les offres de SiMa.ai et Arrow agira en tant que distributeur exclusif de la région pour le MLSoC SiMa.ai, le Palette Software SiMa.ai et les Kits de développement SiMa.ai.

Margit Tischler, vice-présidente de l'ingénierie, région EMEA, Arrow, déclare : « Chez Arrow, nous reconnaissons l'importance de l'intelligence artificielle à la périphérie. SiMa.ai étend notre gamme de produits d’IA, ce qui nous permet d’offrir à nos clients une solution adaptée à leurs besoins spécifiques en matière d’IA. »

« Nous sommes heureux de conclure cet accord de distribution avec Arrow, qui accélérera l’accès des clients de toute l’Europe et du Moyen-Orient à la plateforme unique de SiMa.ai pour l’IA en périphérie, et soutiendra les clients au fur et à mesure de l’évolution de leurs parcours en matière d’IA/ML, de la vision par ordinateur aux transformateurs en passant par l’IA générative multimodale », déclare Elizabeth Samara-Rubio, directrice commerciale, SiMa.ai. « Cet accord avec Arrow aidera SiMa.ai à se développer davantage pour répondre à la demande croissante des clients, alors que les entreprises ont de plus en plus besoin d’un partenaire pour les aider à déployer et à faire évoluer les charges de travail IA/ML à la périphérie. »

Arrow présentera SiMa.ai sur son stand (J1) au Hardware Pioneers Max à Londres les 28 et 29 mai 2024. En outre, SiMa.ai participera à une discussion avec Arrow à Hardware Pioneers Max intitulée « Accelerate the Entire Vision Pipeline », qui explorera la feuille de route pratique de l’apprentissage automatique et de l’IA dans des applications clés, le 29 mai 2024, dans la salle de conférence 1, de 10h40 à 11h10.

Pour plus d'informations sur la façon dont SiMa.ai peut aider à accélérer les projets de ML en périphérie, les clients potentiels peuvent s'inscrire au webinaire d'Arrow pour la présentation de SiMa.ai le 10 juin 2024 en cliquant ici ou réserver une consultation d'IA avec les experts d'Arrow.

À propos d'Arrow Electronics :

Arrow Electronics soutient l'innovation pour des milliers de fabricants de technologies et de fournisseurs de services de premier plan. Avec un chiffre d'affaires de 33 milliards de dollars en 2023, Arrow développe des solutions technologiques qui contribuent à améliorer l'activité des entreprises et le quotidien de chacun. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur arrow.com.

