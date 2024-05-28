CEA攜手Dawex成立聯合研發實驗室，推動產業資料空間創新

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Dawex和CEA今天宣布，雙方已簽署合作協議，創建聯合研發實驗室。CEA與Dawex的合作旨在構思和開發技術解決方案，以促進資料空間和資料生態系統領域真正具有影響力的創新，並將為因應全球產業挑戰提供支援，從而塑造一個更具永續性和復原力的未來。

創建安全、可信任和可互通的資料生態系統和資料空間，對於推進可靠人工智慧以及實現永續發展的數位化社會至關重要。資料交換和資料流通處於推動生成式人工智慧等變革性解決方案發展的最前沿，同時由於隱私強化技術的整合推動了創新的界限，最終使客戶可以使用這些顛覆性技術。

自成立以來，Dawex持續投資於研發，旨在為安全、可信任、主權和遵循法令的資料交換創造完美的條件。Dawex將為此合作提供其在安全資料交換、資料治理、互通性、標準和規範方面廣泛而成熟的專業知識。透過積極參與開發最先進的資料交換解決方案，並進一步推動法規、規範和事實標準的確立，Dawex已證明了其作為策略市場參與者的領導地位，特別是在為最多數量的歐洲資料空間提供支援方面。

CEA透過未來工廠、數位對映、人工智慧和數位信任等專案參與加速產業轉型，並將在社會和環境責任價值的指導下，為建立一個強大的創新生態系統添磚加瓦。

Dawex聯合執行長Fabrice Tocco表示：「創新和研發始終刻在Dawex的DNA中。我們致力於推進資料交換，以因應前瞻性資料挑戰，並提供最先進的資料交換技術。我們非常高興能與CEA合作，攜手開發能夠改變資料交換的新一代創新技術。」

CEA下屬List Institute執行長Alexandre Bounouh表示：「資料交換在法國和歐洲目前面臨的產業轉型中發揮重要作用，並促成了CEA-List與資料交換和資料生態系統領域的領先公司——Dawex建立合作夥伴關係。聯合研發實驗室的創建將使我們能夠為業界帶來全面、可信賴的數位解決方案。我們的目標只有一個，那就是加速轉型，其中包括了能源和氣候轉型。 我們很高興能與Dawex共同實現這一目標。 」

關於Dawex

Dawex是資料交換解決方案領域的領導者，可針對任何商業案例以可靠的方式分發或分享數位產品。透過Dawex的資料交換技術，組織能夠創建數位生態系統以及企業資料中心、產業資料中心和資料市集等資料空間，以因應經濟、環境和脫二氧化碳挑戰。Dawex應聯合國邀請，加入聯合國環境規劃署資料專家小組，並被世界經濟論壇評為「科技先鋒」(Technology Pioneer)，也是「可信任資料交易」（Trusted Data Transaction）國際標準化計畫的發起者。Dawex成立於2015年，總部位於法國，其業務正擴張到歐洲、亞洲、北美和中東。

關於CEA

CEA是一家大型研究機構，致力於為法國及其經濟和公民尋求最大利益。憑藉在基礎研究領域的雄厚實力，CEA能夠提供切實可行的解決方案，以滿足四個關鍵領域的需求：低碳能源、數位技術、未來醫學技術、國防和國家安全。CEA是世界領先的公共研究機構創新者（Clarivate 2024），也是法國工業創新的催化劑和加速器，幫助各行各業的企業提高競爭力，創造脫穎而出的高性能產品，開發引領社會變革的開創性解決方案。CEA的足跡遍佈法國各地，協助當地合作夥伴進行自我創新，從而幫助在全國範圍內創造永續的價值和就業機會，滿足實際的行業需求。同時，該組織也支援其250家新創企業的發展，這些企業是將CEA實驗室開發的顛覆性技術和知識帶入工業領域的靈活載體。更多資訊：cea.fr/english。

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