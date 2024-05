CEA et Dawex créent un laboratoire commun de Recherche & Développement pour accélérer l’innovation sur les espaces de données industrielles

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Dawex et le CEA annoncent la signature d'un accord de partenariat pour la création d'un laboratoire commun de Recherche et Développement. Visant à concevoir et développer des solutions technologiques innovantes et impactantes pour servir les espaces et les écosystèmes de données, les fruits de la collaboration entre le CEA et Dawex adresseront les enjeux industriels mondiaux pour ainsi contribuer à créer un avenir plus durable et résilient.

La création d'écosystèmes de données et d'espaces de données sécurisés, de confiance et interopérables est essentielle pour favoriser une intelligence artificielle sûre et instaurer une société numérique pérenne. L'échange et la circulation des données ont un impact fort sur les solutions transformatrices, telles que l'IA générative, en poussant les limites de l'innovation grâce à l’intégration des technologies d'amélioration de la confidentialité (Privacy Enhancing). Le Data Exchange rend ainsi ces technologies avancées accessibles aux clients.

Depuis sa création, Dawex investit dans la recherche et le développement afin de créer les conditions complètes pour l’échange de données sécurisé, de confiance, souverain et conforme. Dawex apportera à cette collaboration avec le CEA son expertise reconnue en matière d'échange de données sécurisé, de gouvernance des données, d'interopérabilité, de normes et de standards. Développant les solutions de Data Exchange les plus avancées du marché, Dawex contribue par ailleurs activement aux travaux sur les réglementations, les normes et les standards de facto. A travers ces engagements, Dawex démontre ainsi son leadership en tant qu’acteur incontournable de l’échange de données, notamment illustré par l’utilisation de sa technologie dans le plus grand nombre d'espaces de données européens.

Le CEA participe à l'accélération de la transformation de l'industrie avec des programmes centrés sur l'industrie du futur, le jumeau numérique, l'intelligence artificielle et la confiance numérique. Il contribue ainsi à la construction d'un puissant écosystème basé sur l’innovation reposant sur des valeurs de responsabilité sociale et environnementale.

« L'innovation et la recherche font partie de l'ADN de Dawex depuis le premier jour. Dawex œuvre continuellement pour faire progresser les questions relatives au Data Exchange et anticiper les futurs enjeux liés aux données, en fournissant la technologie d'échange de données la plus avancée », précise Fabrice Tocco, co-CEO de Dawex. « Nous sommes ravis de collaborer avec le CEA et de co-innover pour apporter les innovations “nouvelle génération” qui transformeront l'échange de données », conclut Mr. Tocco.

« L'échange de données joue un rôle majeur dans la transformation de l'industrie à laquelle la France et l'Europe sont confrontées aujourd'hui. Pour accompagner cette transformation, le CEA a fait le choix de s'associer à Dawex, entreprise leader dans le domaine de l'échange de données et des écosystèmes de données", a déclaré Alexandre Bounouh, Directeur Général de l’institut List du CEA. « La création d'un laboratoire de R&D commun nous permettra d'apporter à l'industrie des solutions numériques avancées et de confiance, avec un objectif en tête : accélérer les transitions, et parmi elles, celles de l'énergie et du climat. Nous sommes ravis de poursuivre cette ambition avec Dawex ».

A propos de Dawex

Dawex est le leader technologique des solutions d’échange de données pour partager et distribuer des data products, en toute confiance, pour tous les cas d’usage, en conformité avec les réglementations relatives aux données. Avec la technologie Dawex Data Exchange, les organisations créent des écosystèmes de données et des data spaces tels que des Corporate Data Hubs, des Industry Data Hubs et des Data Marketplaces qui répondent aux enjeux économiques, environnementaux et de décarbonation. A l’invitation des Nations Unies, Dawex rejoint le groupe d’experts Data du Programme des Nations Unies pour l’Environnement. Reconnue Technology Pioneer par le Forum Économique Mondial, Dawex est également à l’initiative d’un programme international de standardisation Trusted Data Transaction. Créée en 2015, Dawex est une entreprise française qui étend ses activités commerciales en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et au Moyen Orient.

A propos du CEA

Le CEA éclaire la décision publique et apporte des solutions scientifiques et technologiques concrètes aux forces vives (entreprises et collectivités) dans les domaines majeurs pour la société : transitions énergétique et numérique, santé du futur, défense et sécurité globale.

Premier organisme de recherche public dans le top 100 mondial des acteurs de l’innovation (Clarivate 2024), le CEA a un rôle de catalyseur et d’accélérateur d’innovation au service de l’industrie française. Il améliore la compétitivité des entreprises de tous les secteurs par la création de produits performants et différenciants et apporte des solutions novatrices pour éclairer les évolutions de notre société. Le CEA déploie cette dynamique dans l’ensemble des régions de France en accompagnant ses partenaires locaux dans leur démarche d’innovation et contribue ainsi à la création de valeur et d’emplois pérennes sur le territoire, au plus près des besoins industriels. Parallèlement, il accompagne le développement de ses 250 startups, vecteurs agiles pour transférer le savoir-faire et les technologies de rupture issues des laboratoires.