INNOSPACE assina acordos sobre foguete HANBIT-Nano para lançamento de satélites e sistema inercial do Brasil

SEJONG (Coreia do Sul)--(BUSINESS WIRE)--INNOSPACE , uma startup sul-coreana de voos espaciais privados que produz pequenos veículos lançadores de satélites, anunciou hoje que assinou novos contratos de serviços de lançamento com a Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e a Castro Leite Consultoria LTDA (CLC) para uma missão de rideshare (“carona”) em seu veículo de lançamento HANBIT-Nano saindo do Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão (Brasil), e com previsão para o primeiro semestre de 2025.

A missão mobilizará picossatélites desenvolvidos pelo DARTilab e pelo BAITES, ambos institutos de pesquisa brasileiros participantes do projeto por meio de um contrato assinado com a UFMA, que lidera o projeto Cientistas de Alcântara.

“A parceria com a INNOSPACE para o lançamento do picossatélite é um marco histórico, que proporcionará aos moradores de Alcântara a oportunidade única de participarem ativamente no avanço da ciência e da exploração espacial. Todo mundo está entusiasmado, porque com este empreendimento destacamos a importância da inclusão e do respeito pelas comunidades locais em projetos de grande escala que impulsionam o progresso tecnológico, além de fomentar a unidade e o orgulho da comunidade. Esperamos que esta iniciativa motive a juventude de Alcântara e contribua para o surgimento de novas oportunidades de conhecimento na região”, comentou a UFMA.

Segundo o acordo, o HANBIT-Nano da INNOSPACE levará a bordo a carga útil, um sistema inercial que está sendo desenvolvido pela CLC, uma prestadora de serviços de consultoria de engenharia especializada em sistemas aeroespaciais, de defesa e inerciais com uma década de experiência no Brasil.

“É uma excelente oportunidade para qualificar nossos produtos em um voo espacial. Isso agregará valor tanto aos nossos equipamentos quanto aos meios de teste”, disse a CLC.

“É muito significativo ser selecionado pelos clientes brasileiros, pois esta missão será o primeiro lançamento comercial da INNOSPACE e o voo inaugural do foguete HANBIT-Nano após lançar com sucesso nosso primeiro veículo de lançamento de teste, o HANBIT-TLV, do Centro Espacial de Alcântara em 19 de março de 2023”, explicou Soojong Kim, fundador e CEO da INNOSPACE. “A prioridade da INNOSPACE para o HANBIT é apoiar clientes que compartilham uma visão inovadora do espaço e temos orgulho de oferecer a eles os serviços de lançamento necessários para atingir seus objetivos.”

Sobre a INNOSPACE

INNOSPACE é uma startup espacial sul-coreana dedicada à fabricação de pequenos lançadores de satélites e serviços de lançamento orbital. Para mais informações, acesse www.innospc.com.