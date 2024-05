NHOA et Energiapura : partenariat sous le signe de la durabilité

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

À l'occasion des Energiapura Series 2024, qui se sont tenues le samedi 25 mai, le Groupe NHOA (Paris:NHOA), dans le cadre de son engagement social, a annoncé le partenariat sous le signe de la durabilité avec Energiapura et l'expansion du projet NHOA Ski Team du Piémont au Frioul Vénétie Julienne.

Le Groupe NHOA place les personnes au cœur de sa stratégie de durabilité et, à travers le NHOA Élite Program, promeut le bien-être physique, le sport et, en particulier, le ski alpin via le NHOA Ski Team, en tant que puissant moyen éducatif pour transmettre les valeurs de durabilité, de passion, d'engagement et de persévérance, en cohérence avec la culture et les valeurs du Groupe.

Le NHOA Ski Team est un véritable projet social et éducatif unique en son genre, avec l’ambition de devenir un modèle de formation à l'échelle nationale pour toutes les sociétés sportives qui ressentent la responsabilité de faire grandir les jeunes dans un contexte d'excellence, d'équilibre et d'inclusion.

En conséquence, le Groupe NHOA a choisi de soutenir Martina Vozza et sa guide Ylenia Sabidussi dans leur parcours en Coupe du Monde de ski alpin paralympique.

Dans ce contexte s'inscrit l'expansion du NHOA Ski Team sur le territoire national et en particulier au Frioul Vénétie Julienne avec le NHOA Ski Team Tarvisio, qui naît avec l'objectif des co-fondateurs Tiziana Candoni, Massimo et Andrea Lazzaro, de poursuivre le projet d'élite construit durant les années de gestion et de succès du Bachmann Sport College et poursuivi avec le Tarvisio Racing Team.

Les clubs qui rejoignent le projet NHOA Ski Team au niveau italien maintiennent intégralement leur autonomie et leur indépendance, mais en adoptant les valeurs du projet et la direction technique du programme sous la conduite d'Alessandro Serra avec Katia Santus, ils pourront bénéficier des services uniques et innovants du NHOA Élite Program, qui seront à disposition de tous les athlètes, entraîneurs et familles.

Dans ce contexte, afin de représenter la pluralité des intérêts et des visions des Alpes occidentales jusqu'au Frioul Vénétie Julienne, le NHOA Ski Team au niveau associatif italien sera présidé par Tiziana Candoni avec le soutien de Luca Mantovani, Alessandro Serra, Andrea Lazzaro et Carlalberto Guglielminotti.

Energiapura se joint à ce projet en tant que partenaire au bénéfice de tous les collaborateurs du Groupe NHOA et de leurs familles, et main apparel partner du NHOA Ski Team, pour tous les athlètes – de n’importe quel club de ski en Italie – qui adhéreront au projet.

« Le ski alpin est un puissant moyen éducatif pour transmettre aux jeunes les valeurs de la passion, de l'engagement et de la persévérance, mais surtout une occasion incontournable pour orienter tout un système, la prochaine génération, vers ce qui compte le plus : la durabilité », a commenté Carlalberto Guglielminotti, fondateur et CEO du Groupe NHOA.

Ces valeurs et cette attention à la durabilité et à l'inclusion ont été le point de rencontre entre NHOA et Energiapura, qui se distingue également par un engagement constant et concret dans la réalisation de produits recyclés ou recyclables, ainsi que la recherche continue de matériaux technologiquement avancés, fruits de la collaboration avec les meilleurs athlètes de la Coupe du Monde, tels que Lucas Braathen, Alice Robinson et Henrik Kristoffersen.

Energiapura, comme NHOA, est en première ligne contre le changement climatique et les inégalités, et dès aujourd'hui, les deux entités partagent l'objectif commun de libérer le potentiel des nouvelles générations en leur laissant une planète plus verte et inclusive.

« Je suis reconnaissante et honorée de représenter ce projet ambitieux qui réunit tout ce dont le monde du ski et du sport en général a besoin aujourd'hui. Nous vivons une période délicate et difficile, et nous pouvons tout surmonter seulement en faisant équipe, en adoptant le partage, la durabilité et la formation. La culture et le sport doivent avancer sur la même voie et ceux qui dirigent doivent avoir des idées claires sur la manière de faire progresser le système au bénéfice des clubs, des familles et en particulier de nos petits et grands athlètes. Mettre mon expérience en milieu scolaire et technique à disposition de tous sera ma priorité. Je remercie le Groupe NHOA de m'avoir donné cette opportunité », a commenté Tiziana Candoni, Présidente des NHOA Ski Team à l'échelle italienne.

« Energiapura est le nom qui représente ma vision depuis le début de l'histoire de mon entreprise. En tant que sportif et amoureux de la montagne, j'ai toujours aimé et respecté l'environnement, en apportant ce style de vie et ces valeurs dans le système de l'entreprise et les produits. C'est ainsi que sont nés les vêtements techniques recyclés et recyclables Energiapura, issus de la récupération des bouteilles en plastique. C'est possible et c'est nécessaire : Energiapura a rendu tangible et concrète la responsabilité envers l'avenir des jeunes. Je crois que la rencontre et la collaboration avec NHOA ne sont pas un hasard : le sport, l'entreprise, le système et la responsabilité nous unissent. Une puissante "énergie" dont on parlera », a commenté Alberto Olivetto, CEO d’Energiapura.

* * *

Groupe NHOA

NHOA S.A. (précédemment Engie EPS), acteur mondial dans le stockage d’énergie, la mobilité électrique les réseaux de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, développe des technologies qui permettent la transition vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l’avenir d’une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Cotée à Paris sur Euronext (NHOA.PA), le Groupe NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable.

Le Groupe NHOA, avec ses bureaux en France, en Espagne, au Royaume - Uni, aux Etats-Unis, Taiwan et en Australie, maintient entièrement en Italie les fonctions recherche, développement et production de ses technologies.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nhoagroup.com

Le Projet NHOA Ski Team

Le Groupe NHOA, dans le cadre de son engagement social et en premier lieu envers ses collaborateurs et les athlètes du NHOA Ski Team, promeut l'importance du bien-être physique et mental, de la diversité et de l'inclusion comme valeurs fondamentales et du ski alpin comme moyen éducatif, à travers le NHOA Élite Program. Ces valeurs reflètent celles du Groupe, qui compte aujourd'hui plus de 500 collaborateurs de 41 nationalités et 50% de femmes dans l'équipe de direction.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.nhoa.ski

Energiapura

Energiapura est née en 1994 dans le célèbre district textile italien, toujours caractérisé par la haute qualité du véritable Made in Italy. La spécialisation d'Energiapura dans tout le secteur de la compétition a permis d'acquérir une expérience globale couvrant toutes les phases de vie d'un produit.

Grâce à l'initiative GreenEnergy, ENERGIAPURA a entrepris un chemin vers la réduction des déchets et des émissions de carbone à zéro, pour protéger l'avenir du sport.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.energiapura.info

