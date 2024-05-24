SLB OneSubsea獲得Equinor北海Troll專案第3階段第2期合約

休斯頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 監管新聞：

SLB (NYSE: SSLB)宣布Equinor授予該公司OneSubsea™合資企業一份大額合約。該合約基於現有的長期合約，為Equinor在挪威北海近海的Troll專案實施第3階段第2期合約。

為加快現有基礎設施海底回接的現場交付，SLB OneSubsea將利用符合NCS2017+標準的可設定解決方案，在挪威大陸架(NCS)應用標準化海底生產系統。Troll的第3階段2期合約的目標是加快相當於約550億標準立方公尺天然氣的儲層生產。

SLB OneSubsea執行長Mads Hjelmeland表示：「我們非常感謝與Equinor的長期合作關係，並期待繼續在Troll油田展開合作。該架構協議現在和過去都是共同創造價值的重要通路，支援我們共同從NCS專案中釋放最大價值所需的透明度、團隊合作和協作解決方案。」

Troll油田位於挪威北海近海北部。該8井專案與Troll A Condeep平台連接，是根據2017年與Equinor簽署的合作架構協議簽署的最新專案，進一步鞏固了SLB OneSubsea作為Equinor值得信賴的供應商的地位。擴大的範圍包括九個標準NCS2017+垂直樹，包括井口、油管吊架、水下控制模組、帶濕式氣體流量計的小型橋模組、兩個4槽範本、頂側控制整合和兩個臍帶纜。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是跨國科技公司，致力於推動能源創新，促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳，以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com.

關於SLB OneSubsea

SLB OneSubsea正在推動新的海底時代，利用數位和技術創新來推動客戶的石油和天然氣生產最佳化，實現海底作業的脫碳，並釋放海底解決方案的巨大潛力，以加速能源轉型。SLB OneSubsea是由SLB、Aker Solutions和Subsea7支援的合資企業，總部位於奧斯陸和休斯頓，在全球擁有1萬名員工。如欲瞭解更多資訊，請造訪onesubsea.slb.com。

關於Equinor

請造訪：equinor.com

有關前瞻性陳述的警示聲明

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