AM Best evidenzierà le tendenze evolutive di mercati e rischi e il loro impatto su assicuratori e riassicuratori europei nella Conferenza di Milano

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--AM Best presenterà le ultime tendenze del mercato riassicurativo globale. Saranno inoltre evidenziate le prospettive del mercato assicurativo italiano e forniti aggiornamenti relativi allo standard contabile IFRS 17, nel corso di una Conferenza che si terrà il 12 giugno a Milano.

La Conferenza si terrà dalle ore 10:00 alle 14:00 (CEST) al Westin Palace Milan. Durante l'evento, analisti e dirigenti di AM Best esamineranno le ultime tendenze osservate nel settore riassicurativo globale, delineando anche le più recenti prospettive assicurative del mercato italiano. Verrà inoltre discusso come l’industria assicurativa cerca di fronteggiare un contesto operativo sempre più complesso, intensificato dall'aumento dell'interconnessione dei rischi, spesso descritto come la "Perma/Policrisi". Saranno anche discussi i fattori che portano le aziende a decidere di ottenere un rating. Le presentazioni si svolgeranno in italiano, ad eccezione della sessione globale sulle riassicurazioni, che sarà in inglese.

La registrazione inizia alle ore 10:00 (CEST) con note di apertura alle 10:30 (CEST). La registrazione all’evento è gratuita. Un pranzo di networking verrà offerto alla fine della conferenza. Per registrarsi, visitare il sito https://www.ambest.com/conference/IMBMilan2024/index.html.

AM Best AM Best è una società leader nella fornitura di rating, informazioni e notizie finanziarie con particolare attenzione al settore assicurativo mondiale. Con sede negli Stati Uniti, la società svolge la sua attività in oltre 100 Paesi, con sedi regionali a Londra, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapore e Città del Messico. Per maggiori informazioni, visitare www.ambest.com.

