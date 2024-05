SLB OneSubsea recebe contrato para a Fase 3, Estágio 2 do Projeto Troll da Equinor no Mar do Norte

SLB OneSubsea is leveraging North Sea compliant, configurable equipment for Equinor’s North Sea Troll project. (Photo: Business Wire)

A SLB (NYSE: SLB) anunciou a concessão de um contrato considerável pela Equinor à sua joint venture OneSubsea™. O prêmio alavanca um contrato de longo prazo existente para a execução do segundo estágio da Fase 3 do projeto Troll da Equinor no Mar do Norte, na costa da Noruega.

Para acelerar a entrega em campo do tieback submarino à infraestrutura existente, a SLB OneSubsea utilizará soluções configuráveis em conformidade com a NCS2017+ para sistemas de produção submarinos padronizados para aplicação na Plataforma Continental Norueguesa (NCS). O objetivo da Fase 3, Estágio 2, de Troll é acelerar a produção do reservatório equivalente a cerca de 55 bilhões de metros cúbicos padrão de gás.

“Agradecemos profundamente nossa longa relação com a Equinor e esperamos continuar nossa colaboração no campo de Troll,” disse Mads Hjelmeland, CEO da SLB OneSubsea. “Este acordo-quadro é e tem sido um canal importante para a criação de valor conjunto, apoiando a transparência, o trabalho em equipe e as soluções colaborativas necessárias para desbloquear o valor máximo de nossos projetos no NCS juntos.”

O campo de Troll está localizado na parte norte do Mar do Norte, na costa da Noruega. O projeto de 8 poços, com um tieback para a plataforma Troll A Condeep, é o mais recente a ser assinado sob o acordo de estrutura colaborativa assinado com a Equinor em 2017 e consolida ainda mais a posição da SLB OneSubsea como um fornecedor confiável para a Equinor. O escopo expandido inclui nove árvores verticais padrão NCS2017+, incluindo cabeças de poço, suportes de tubulação, módulos de controle submarino, módulos de ponte compactos com medidores de fluxo de gás úmido, dois modelos de 4 slots, integração de controles topside e dois umbilicais.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa mundial de tecnologia que impulsiona a inovação energética para um planeta equilibrado. Com presença internacional em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos todos os dias para inovar na área de petróleo e gás, entregando tecnologia digital em escala, descarbonizando indústrias e desenvolvendo e escalonando novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Sobre a SLB OneSubsea

A SLB OneSubsea está impulsionando a nova era submarina que aproveita a inovação digital e tecnológica para otimizar a produção de petróleo e gás de nossos clientes, descarbonizar as operações submarinas e desbloquear o grande potencial das soluções submarinas para acelerar a transição energética. A SLB OneSubsea é uma joint venture apoiada pela SLB, Aker Solutions e Subsea7, com sede em Oslo e Houston, e 10.000 funcionários em todo o mundo. Saiba mais em onesubsea.slb.com.

Sobre a Equinor

Acesse: equinor.com

