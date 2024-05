NYO3 Collabore avec des Scientifiques Norvégiens dans le Domaine de l'Anti-Age pour Lancer la Marque Ageless à l'Occasion du Salon Vitafoods Europe

OSLO, Norvège--(BUSINESS WIRE)--Le 15 mai à Genève, en Suisse, NYO3 a tenu l’Événement de Lancement de la Marque Anti-Âge NYO3 2024 à Vitafoods Europe et a officiellement établi un partenariat stratégique avec le célèbre centre de recherche anti-âge norvégien, NO-Age. Ils ont lancé la nouvelle marque anti-âge haut de gamme, "Ageless", et leur premier produit, NYO3 Ageless MAXI-COLLAGEN Advanced Micro-Tripeptide, qui marque le début d'une nouvelle ère dans les solutions anti-âge.

Ageless, en développant une filière efficace depuis la recherche scientifique jusqu'aux produits utiles pour les consommateurs.

NO-Age, un important centre de recherche sur le processus de vieillissement humain situé en Norvège, regroupe des experts de 13 pays qui coopèrent dans le cadre de recherches universitaires pointues et encouragent la collaboration entre les entreprises du secteur de la lutte contre le vieillissement. Ses quatre membres fondateurs, les professeurs Jon Storm-Mathisen, Hilde Nilsen, Linda H Bergersen et Evandro Fang, sont des chercheurs mondialement reconnus dans le domaine de la lutte contre le vieillissement, qui se consacrent aux technologies médicales de pointe et à la recherche sur le vieillissement en laboratoire.

NYO3 et NO-Age poursuivent le même objectif : permettre aux gens de vivre plus longtemps, en bonne santé et avec plus de sens. Pendant l'événement, la coopération entre NYO3 et NO-AGE peut bâtir un pipeline efficace allant de la recherche scientifique à des médicaments utiles pour les consommateurs. La société Ageless suit le concept de "l'anti-âge qui part de l'intérieur, l'anti-âge cellulaire à cycle complet" et vise à créer un "écosystème de gestion de la santé contre le vieillissement" pour l'ensemble de l'humanité.

MAXI-COLLAGEN Advanced Micro-Tripeptide reçoit le Gold Award Monde Selection

Le produit Ageless se décline en trois gammes, anti-âge exogène, anti-âge cellulaire endogène et anti-âge jour-nuit, et comprend plus de 20 compléments anti-âge. En partant du mécanisme de régénération cellulaire, il parvient à un cycle cellulaire anti-âge complet, de l'intérieur vers l'extérieur.

À l'occasion du lancement, le nouveau produit MAXI-COLLAGEN Advanced Micro-Tripeptide a époustouflé le public par son concept de soins de la peau et de développement d'une synergie nutritionnelle. Cette technologie de microparticules accélère l'absorption en uniformisant les ingrédients efficaces dans des microparticules fonctionnelles au niveau nanométrique, la dimension moyenne des particules étant de 1 à 3μm, soit un neuvième de la taille d'un globule rouge. Cela permet de court-circuiter la digestion physique dans le corps et de déclencher rapidement les processus biochimiques d'absorption.

Notamment, Ageless a par reçu le prestigieux prix Gold Award Monde Selection lors de la Conférence Mondiale sur l'Évaluation de la Qualité des Aliments, (World Food Quality Evaluation Conference dans sa version originale) ce qui atteste de la force de ses recherches et de sa qualité exceptionnelle.

Ageless va préserver sa mission principale d'innovation en matière de recherche sur les produits, en explorant sans relâche le potentiel anti-âge de la nutrition naturelle et en stimulant les processus de vieillissement de la santé dans le monde grâce à des avancées révolutionnaires dans le domaine des sciences de la vie.