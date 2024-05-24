SLB OneSubsea获得Equinor北海Troll项目第3阶段第2期合同

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 监管新闻：

SLB (NYSE: SSLB)宣布Equinor授予该公司OneSubsea™合资企业一份大额合同。该合同基于现有的长期合同，为Equinor在挪威北海近海的Troll项目实施第3阶段第2期合同。

为加快现有基础设施海底回接的现场交付，SLB OneSubsea将利用符合NCS2017+标准的可配置解决方案，在挪威大陆架(NCS)应用标准化海底生产系统。Troll的第3阶段2期合同的目标是加快相当于约550亿标准立方米天然气的储层生产。

SLB OneSubsea首席执行官Mads Hjelmeland表示：“我们非常感谢与Equinor的长期合作关系，并期待继续在Troll油田开展合作。该框架协议现在和过去都是共同创造价值的重要渠道，支持我们共同从NCS项目中释放最大价值所需的透明度、团队合作和协作解决方案。”

Troll油田位于挪威北海近海北部。该8井项目与Troll A Condeep平台连接，是根据2017年与Equinor签订的合作框架协议签署的最新项目，进一步巩固了SLB OneSubsea作为Equinor值得信赖的供应商的地位。扩大的范围包括九个标准NCS2017+垂直树，包括井口、油管吊架、水下控制模块、带湿式气体流量计的紧凑型桥模块、两个4槽模板、顶侧控制集成和两个脐带缆。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，致力于推动能源创新，实现地球生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com.

关于SLB OneSubsea

SLB OneSubsea正在推动新的海底时代，利用数字和技术创新来优化客户的石油和天然气生产，实现海底作业的脱碳，并释放海底解决方案的巨大潜力，以加速能源转型。SLB OneSubsea是由SLB、Aker Solutions和Subsea7支持的合资企业，总部位于奥斯陆和休斯顿，在全球拥有1万名员工。如需了解更多信息，请访问onesubsea.slb.com。

关于Equinor

请访问：equinor.com

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