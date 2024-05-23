Kinaxis被Intercos Group選為供應鏈協調解決方案供應商

安大略省渥太華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 端對端供應鏈協調領域的全球領導者Kinaxis® Inc. (TSX:KXS) 今天宣布，全球首屈一指的化妝品合約製造商Intercos Group選擇Kinaxis為其供應鏈提供全面的可視性和透明度。

Intercos Group在全球擁有16家生產工廠、11個研究中心和16個商務辦事處，其供應鏈的複雜性需要採用獨特的方法來平衡其供需關係。Kinaxis的端對端差異化功能將有助於該化妝品企業完善其銷售和營運規劃流程，無論是在需求波動或中斷期間，都能更好地掌控供應鏈。

「Kinaxis讓我們能夠更好地因應意外情況。自1972年以來，我們一直是本行業的領導者，同時我們清楚Kinaxis是供應鏈計畫領域的領導者。」Intercos技術長Massimo Gerli表示，「我們的業務隨著化妝品行業的發展而不斷成長，因此對供應鏈的需求也越來越大，我們需要即使在面臨著難以控制的挑戰時，也可以依賴的供應鏈。憑藉Kinaxis的情境模擬能力和我們對地區特定法規的瞭解，我們的供應鏈將為下一次重大突破或重大干擾做好準備。 」

「我們很高興能與Intercos Group合作，幫助他們繼續在美容行業實現創新。」Kinaxis銷售長Claire Rychlewski表示，「每天有數十億人使用化妝品，該行業競爭激烈，並形成了獨特的供應鏈複雜性。我們的解決方案有助於管理原材料的物流工作，讓計畫專員能夠更加專注於確保產品及時送達至客戶手中。」

如需瞭解更多有關Kinaxis及其供應鏈管理解決方案的更多資訊，請造訪Kinaxis.com。

關於Kinaxis

Kinaxis是現代供應鏈管理領域的全球領導者。我們為供應鏈和供應鏈管理人員服務，為人類謀福祉。我們的軟體深受全球知名品牌的信賴，可提供駕馭當今動盪和混亂局面所需的靈活性和可預測性。我們將獲得專利的並發科技與以人為本的人工智慧方法相結合，使各種規模的企業都能協調其端對端的供應鏈網路，涵蓋從多年策略規劃、精確到秒的執行和最後一哩路交付的方方面面。如欲獲取更多資訊和詳情，請造訪 kinaxis.com ，或是在 LinkedIn.

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。