NTT 及NTT DATA 運用 AI 技術讓球迷親身體驗印第 500 大賽

德州普萊諾和印第安納波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- NTT 是全球領先的技術及商業解決方案供應商，和NTT DATA 持續拓展賽車資料創新使用，讓賽車迷觀賞今年印第 500 大賽在內的印第賽車系列賽 (NTT INDYCAR SERIES) 時，能享有更優質的體驗。

NTT 是 NTT DATA 的母公司，兩家關係企業共同擔任 INDYCAR、NTT INDYCAR 系列賽、印第安納波利斯賽車場 (IMS)、印第 500 大賽和 NASCAR Brickyard 週末的官方技術合作夥伴。

透過每台賽車上裝設的 140 多個感測器，NTT DATA 得以在 NTT 智慧解決方案平台中獲取資料並分析超過 80 億個賽車數據點。運用先進的 AI 和預測分析，公司可以在現場和遠端與車迷分享近乎即時的賽事解析和視覺化資料，加強賽事過程關鍵時刻敘事，包括正面超車、比賽策略、比賽獲勝者預測等。此外，300,000 多名現場觀賽的賽車迷還能從每 30 秒校準一次的 600 多英畝場地流量數據中受益。

智慧場地增進球迷體驗

賽車迷觀賞印第 500 大賽或印第安納波利斯賽車場其他賽事時，可以在 Pagoda 命令顯示器上體驗 NTT DATA 智慧場地技術、永續解決方案和即時比賽數據。例如，支援 AI 的光學檢測技術改善了安全性和流量；與數位票務相結合，在活動入口和特許處提供即時與未來的預測等待時間。蒞臨參與全球最盛大單日體育賽事的賽車迷們，透過這項技術能夠盡可能安全且有效率地穿越場館。

支援 AI 的賽事解析

無論在賽道上、在家中還是在旅途中，NTT INDYCAR 系列的車迷都可以使用由 NTT DATA 提供支援的 INDYCAR 應用程式，瞭解賽事最新進展。該應用程式透過即時、AI 和深入解析，讓賽車迷們更詳細地觀看賽事和賽事解析，包括即時評分，以及透過 15 個車內攝影機觀看賽車手精彩絕倫的比賽。該應用程式歷來在比賽日皆吸引超過 70,000 名使用者使用，如需下載請前往iOS App Store以及Google Play。

NTT DATA 持續提供更深入的資料解析可靠技術和服務，透過社交媒體、網路和電視或串流媒體廣播，嘉惠廣大車迷並提升媒體參與度。

體驗專業車手賽車

全新的限量賽車示範將在今年運用 NTT R&D 提供的具身知識 (Embodied Knowledge) 技術，為模擬器提供動力，並結合肢體感知與數位創新，讓使用者也能精確地體驗專業車手駕駛的賽道。除了傳統模擬體驗之外，具身知識還增加了專業車手在印第安納波利斯賽車場高速行駛時的感覺和性能，包括逼真的方向盤動力和賽車動能，例如振動和座椅力道，使用者可以透過 XR，與專業車手的動作同步。

NTT 的具身知識技術同時也用在其他未來使用者案例，包括醫療外科培訓、教練和體育運動中的球迷體驗。未來的應用包括零售、教育和製造業的員工培訓，還有讓 AI 機器人能夠學習如何像人類一樣移動並做出回應，以執行從補貨到家庭護理等任務。NTT 每年花費在研發上的投資超過 36 億美金，為客戶發掘具有商業影響力的創新成果，這項工作便是其中的一部分。

「印第 500 大賽堪稱為賽車的巔峰之作，運用精緻的具身知識，讓使用者可以親身感受賽車手的動作，瞭解具身知識的真正意涵。透過各種感測技術，我們的目標是在技術上重現這些運動和感覺」，NTT人類資訊學實驗室副總裁兼負責人 Kota Hidaka 表示。

如需瞭解更多有關 NTT INDYCAR 系列賽的資訊，請造訪：https://us.nttdata.com/en/about-us/content/ntt-indycar-series。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。