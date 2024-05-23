Kinaxis被Intercos Group选为供应链协调解决方案供应商

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 端到端供应链协调领域的全球领导者Kinaxis® Inc. (TSX:KXS) 今天宣布，全球首屈一指的化妆品合同制造商Intercos Group选择Kinaxis为其供应链提供全面的可视性和透明度。

Intercos Group在全球拥有16家生产工厂、11个研究中心和16个商务办事处，其供应链的复杂性需要采用独特的方法来平衡其供需关系。Kinaxis的端到端差异化功能将帮助该化妆品企业完善其销售和运营计划流程，无论是在需求波动或中断期间，都能更好地掌控供应链。

“Kinaxis使我们能够更好地应对意外情况。自1972年以来，我们一直是本行业的领导者，同时我们清楚Kinaxis是供应链计划领域的领导者。” Intercos首席技术官Massimo Gerli表示，“我们的业务随化妆品行业的发展而不断增长，因此对供应链的需求也越来越大，我们需要即使在面临着难以控制的挑战时，也可以依赖的供应链。凭借Kinaxis的情景模拟能力和我们对地区特定法规的了解，我们的供应链将为下一次重大突破或重大干扰做好准备。”

“我们很高兴能与Intercos Group合作，帮助他们继续在美容行业实现创新。” Kinaxis首席销售官Claire Rychlewski表示，“每天有数十亿人使用化妆品，该行业竞争激烈，并形成了独特的供应链复杂性。我们的解决方案有助于管理原材料的物流工作，让计划员更加专注于确保产品及时送达至客户手中。”

如需了解更多有关Kinaxis及其供应链管理解决方案的更多信息，请访问Kinaxis.com。

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链协调领域的全球领导者。我们为供应链和管理供应链的人员服务，为人类谋福祉。我们的软件深受全球知名品牌的信赖，可提供驾驭当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。我们将获得专利的并发技术与以人为本的人工智能方法相结合，使各种规模的企业都能管理其端到端的供应链网络，涵盖从多年战略规划到精确到秒的执行和最后一英里交付的方方面面。如需获取更多资讯和信息，请访问 kinaxis.com 或在 LinkedIn.

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