Thales lidera a transformação digital inovadora do sistema de identidade nacional das Ilhas Maurício

O Gabinete do Primeiro Ministro (PMO) das Ilhas Maurício, localizada no continente africano, confiou ao consórcio liderado pela Thales, que inclui a Harel Mallac Technologies (HMT), fornecedora líder de TI desenvolvida nas Ilhas Maurício, uma etapa crucial para o desenvolvimento de um sistema de identificação nacional abrangente para aprimorar os serviços aos cidadãos e reforçar a segurança da identidade. Essa parceria estabelece as bases para a jornada digital de próxima geração das Ilhas Maurício, totalmente alinhada com a estratégia digital do país para 2030.

Esse ambicioso esforço de modernização baseia-se na experiência da Thales em 300 projetos governamentais em todo o globo, e garante que a tecnologia comprovada em campo possa ser associada à entrega pontual e à execução confiável do projeto. Trata-se de uma parceria de longo prazo que oferece suporte consistente e especializado em todos os principais componentes do esquema de identidade, desde o registro do cidadão até a emissão de identidade física e digital. Essa abordagem de ponta a ponta atende com eficácia às evoluções futuras, como também às possíveis ameaças à identidade.

Como parte do contrato de 10 anos, a Thales está fornecendo um Sistema de Gerenciamento de Identidade poderoso e modular para emitir com segurança cartões de identidade eletrônica (eID cards) de última geração e seu companheiro móvel, a Carteira de Identidade Digital. A solução garante confiança e privacidade abrangentes nas interações diárias entre entidades públicas e indivíduos. A experiência do usuário está no centro dessa iniciativa de modernização, ilustrada pela ampla gama de novas funcionalidades e serviços que ela oferece aos cidadãos.

A jornada do cidadão começa com um processo de registro, que pode ser iniciado on-line no conforto de casa. Uma vez inscrito, o titular receberá um novo Cartão de Identidade Eletrônica que conta com o mais recente software incorporado da Thales e recursos avançados de segurança, incluindo foto colorida de alta resolução1, para combater com eficácia a falsificação e o roubo de identidade. Para maior comodidade, quiosques de autoatendimento serão instalados em pontos específicos para permitir que os usuários atualizem as informações de seus cartões de identidade (com novo endereço etc.) e gerenciem o código PIN associado aos certificados digitais armazenados no cartão.

Os cidadãos também poderão ativar sua Carteira de Identidade Digital, um aplicativo móvel seguro onde poderão armazenar e compartilhar documentos de identidade digital com segurança. A carteira incluirá inicialmente versões digitais do cartão de identidade e, posteriormente, outros documentos oficiais, como certidões de nascimento e casamento. Esses documentos poderão ser compartilhados on-line e pessoalmente. Os cidadãos também poderão assinar documentos digitalmente com um certificado único, como também fazer login em serviços governamentais on-line usando sua carteira digital. Para os provedores de serviços (administrações públicas, bancos, varejistas, universidades etc.), será uma maneira mais simples e segura de verificar identidades. O controle dos cidadãos sobre seus dados pessoais é garantido graças a mecanismos rigorosos de privacidade de dados e gerenciamento de consentimento.

A produção de cartões de identidade nas Ilhas Maurício se beneficiará do plano de ação de sustentabilidade das fábricas da Thales, que visa reduzir a pegada de carbono utilizando 100% de eletricidade renovável, otimizando o consumo de energia e minimizando o desperdício. Como complemento a essa abordagem, o projeto das Ilhas Maurício faz parte do programa de compensação da Thales, que apoia iniciativas sustentáveis em todas as partes do mundo (selecionadas em colaboração com a Climate Impact Partner), compensando as emissões de carbono de todas as suas soluções de viagens e de identificação.

Durante o lançamento oficial, em 26 de fevereiro de 2024, do cartão de identidade nacional no Sir Harilal Vaghjee Memorial Hall, Centro Governamental, Port Louis, foi declarado que:

“O objetivo de modernizar o sistema atual com tecnologia sofisticada e de última geração é possibilitar novos serviços e, ao mesmo tempo, aumentar a segurança e a conveniência do cidadão. O sistema de identificação de próxima geração estabelecerá a base para apoiar a transformação digital do país, beneficiando todas as partes interessadas e promovendo o crescimento econômico.”

“Com essa implementação, combinando cartões de identificação e identidade digital, as Ilhas Maurício aproveitam totalmente o melhor dos dois mundos, oferecendo a combinação ideal de segurança e facilidade”, diz Youzec Kurp, vice-presidente de Soluções de Identidade e Biometria da Thales . “O novo sistema de identificação das Ilhas Maurício é um dos mais avançados e marca a primeira implementação de uma carteira de identidade digital totalmente interoperável na África, aderindo aos padrões internacionais ISO. Isso coloca as Ilhas Maurício entre os países pioneiros em soluções de identidade em todas as partes do mundo.”

