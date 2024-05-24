NTT和NTT DATA通过人工智能支持的车迷体验驰骋Indianapolis 500大奖赛

德克萨斯州普莱诺和印第安纳波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的技术和业务解决方案提供商NTT与NTT DATA将继续扩大赛车数据的创新应用，以改善整个NTT INDYCAR SERIES（包括今年的Indianapolis500大奖赛）的车迷体验。

NTT是NTT DATA的母公司，两家公司是INDYCAR、NTT INDYCAR SERIES、Indianapolis Motor Speedway (IMS)、Indianapolis 500和NASCAR Brickyard周末的官方技术合作伙伴。

通过每辆赛车上的140多个传感器，NTT DATA在NTT智能解决方案平台捕捉并分析80多亿个赛车数据点。该公司利用先进的人工智能和预测分析技术，向现场和远程车迷分享近乎实时的洞察和可视化信息，以增强赛事关键时刻的描述，包括追逐超车、比赛策略、比赛获胜者预测等。此外，在占地600多英亩的赛场上，每30秒就会校准一次等候时间和流量数据，这让现场的30多万名车迷受益。

智能场馆技术改善车迷体验

在Indianapolis 500大奖赛或印第安纳波利斯赛车场（Indianapolis Motor Speedway）举行的其他赛事中，车迷们可以在Pagoda指挥显示屏体验NTT DATA智能场馆技术、可持续发展解决方案和实时赛事数据。例如，人工智能光学检测技术可改善安保和交通流量，如果与数字票务相结合，可提供活动入口和特许经营处的实时和未来预测等待时间。这让全球最大单日体育赛事的粉丝尽可能安全、高效地通过场地。

人工智能支持的赛车洞察

无论是在赛场、家里还是在路上，NTT INDYCAR SERIES的车迷都可以通过NTT DATA支持的INDYCAR应用程序了解所有最新动态。该应用程序通过实时、人工智能和高级分析提供赛车见解，包括现场计分以及通过15个车载摄像头观看车手的比赛情况，让车迷更加贴近赛事。该应用程序以往在比赛日吸引了70,000多名用户，并且可以在 iOS App Store和 Google Play上下载。

NTT DATA还将继续通过可靠的技术和服务，提供更深入的数据洞察，通过社交媒体、网络、电视或流媒体广播等所有媒介实现其他类似的创新体验，让车迷受益并提高参与度。

像职业选手一样比赛

今年会有限量的全新赛车演示采用NTT R&D提供的Embodied Knowledge技术。采用该技术的模拟器将物理感觉与数字创新融合在一起，让用户精确体验专业车手驰骋赛道的感觉。Embodied Knowledge超越了传统模拟器的体验，增加了专业车手在印第安纳波利斯赛道高速行驶时的实际感觉和表现，包括真实的方向盘力以及座椅振动和受力等汽车行为，用户可以通过XR将自己的动作与专业车手的动作同步。

NTT Embodied Knowledge技术正在探索未来的应用案例，包括医疗手术培训、体育教练和球迷体验。未来的应用还包括零售业、教育业和制造业的员工培训，以及让人工智能机器人学习如何像人类一样移动和做出反应，以执行从货架补货到家庭护理等任务。NTT每年在研发方面的投资超过36亿美元，为客户发掘具有商业影响力的创新成果，NTT Embodied Knowledge就是此类研发工作之一。

“Indianapolis 500大奖赛是利用精准Embodied Knowledge进行比赛的巅峰赛事，在这里车迷可以亲身感受赛车手的动作，从而理解Embodied Knowledge的真正含义。通过各种传感技术，我们的目标是通过技术手段重现这些动作和感觉，"NTT人类信息学实验室负责人、副总裁Kota Hidaka表示。

要更多了解NTT INDYCAR SERIES，请访问： https://us.nttdata.com/en/about-us/content/ntt-indycar-series。

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