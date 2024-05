Atlante remporte le premier appel d'offres d'Autostrade per l’Italia pour l’implantation de plus de 90 points de recharge ultra-rapide sur le territoire italien

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Atlante, société du Groupe NHOA (Paris:NHOA) dédiée aux infrastructures de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques (VE) a remporté le premier appel d'offres organisé en Italie pour la conception, la réalisation et la gestion de plus de 90 points de recharge ultra-rapide pour véhicules électriques (EV) d'Autostrade per l’Italia (ASPI).

Les points de recharge seront situés dans 8 aires de service sur les autoroutes gérées par ASPI et seront caractérisés par le design exclusif du cabinet international Bertone Design, ainsi que par la présence de panneaux solaires et de systèmes de stockage d'énergie. Cette adjudication représente une première en Italie, où Atlante est le premier opérateur indépendant à installer ses propres stations de recharge sur le réseau autoroutier ASPI, poursuivant ainsi la voie vers l'électrification généralisée de l'ensemble de l'infrastructure routière italienne.

Les stations de recharge d'Atlante, dotées de points de recharge ultra-rapide jusqu'à 400kW, permettront aux véhicules électriques de se recharger en quelques minutes et seront réparties de manière uniforme sur tout le territoire italien, en particulier dans des aires de service en Lombardie, Vénétie, Toscane, Campanie et dans les Pouilles. Toutes les stations d'Atlante seront équipées de panneaux solaires couvrant la station de recharge, associés à des systèmes de stockage pour une meilleure gestion de l'énergie solaire produite sur place. Une décision qui permet à Atlante de continuer à offrir une expérience de recharge optimale, tout en proposant une recharge alimentée à 100 % par de l'énergie renouvelable.

Les stations Atlante seront reconnaissables grâce à leur auvent iconique conçu par Bertone Design et intégreront diverses solutions technologiques, notamment : un système de reconnaissance pour le stationnement abusif des véhicules à moteur thermique, un éclairage et une signalisation intelligents, ainsi qu'une connexion Wi-Fi. Ils comprendront également des totems d'information multimédia et un système de vidéosurveillance 24 heures sur 24.

« Notre mission est de contribuer à l'atteinte de la mobilité zéro émission en Italie, France, Espagne et Portugal. Cette adjudication représente une étape supplémentaire après les 87 points de recharge rapide et ultra-rapide sur les autoroutes françaises de VINCI Autoroutes, et consolide la position d'Atlante en tant que principal opérateur indépendant de l'Europe du Sud dans le développement et la gestion de réseaux de recharge rapide et ultra-rapide sur les infrastructures autoroutières », a commenté Stefano Terranova, CEO d'Atlante.

« L'augmentation des stations de recharge sur les autoroutes italiennes constitue une réponse concrète aux préoccupations concernant l'incompatibilité de véhicules électriques avec les longs trajets. En rendant la recharge simple et ultra-rapide même sur les autoroutes, nous simplifions la transition vers la mobilité électrique, contribuant ainsi à un avenir plus durable. Ces nouvelles stations ultra-rapides augmentent la présence d'Atlante dans les infrastructures stratégiques italiennes, depuis les principaux aéroports jusqu’aux périphériques et aux grandes autoroutes, permettant ainsi aux clients d'Atlante de recharger sur tout le territoire national sans préoccupations », a affirmé Gabriele Tuccillo, CEO d'Atlante Italia.

Les stations de recharge Atlante seront accessibles 24/7 aux personnes à mobilité réduite, seront équipées de terminaux POS pour le paiement par cartes bancaires, utilisables par tous les véhicules électriques et compatibles avec toutes les normes de recharge et les fournisseurs de services de mobilité électrique.

