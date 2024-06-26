泰雷兹引领毛里求斯国民身份识别系统的创新数字化转型

法国默东--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 毛里求斯总理府委托由泰雷兹牵头，与包括毛里求斯本土领先的IT提供商 Harel Mallac Technologies（HMT）等公司携手，开发全面的国家身份识别系统以改善公民服务并增强身份安全。这一合作伙伴关系为毛里求斯的下一代数字之旅奠定了基础，完全符合该国的2030年数字战略。

这项雄心勃勃的现代化工作借鉴了泰雷兹在全球300个政府项目中积累的经验，确保结合实践验证的技术可以被用来及时交付并实施可靠项目。这种长期合作伙伴关系为身份方案的所有关键组成部分，包括从公民登记到实体和数字身份证发放提供了始终如一的专业支持。这种端到端方法可以有效应对未来发展和潜在的身份威胁。

作为10年期合同的一部分，泰雷兹将提供强大的模块化身份管理系统，以安全地发行最先进的电子身份证及其移动配套组件数字身份钱包。在公共设施与个人的日常互动中，该解决方案确保了全面的信任和隐私。用户体验是这一现代化进程的核心，它为公民带来了更广泛的新功能和新服务。

从轻松地注册开始，公民可以在家中舒适地在线启动，节省前往注册中心的时间。注册后，持有者将收到一张新的电子身份证，该证采用泰雷兹最新嵌入式软件和先进的安全功能（包括高分辨率彩色照片）1，可以有效打击伪造和身份盗窃。为了提高便捷性，公民可以在安装自助服务亭的指定地点更新其身份证信息（新地址等），并管理与存储在身份证中的数字证书相关的PIN码。

公民还可以在这个安全的移动应用程序中激活自己的数字身份钱包，安全地存储和共享数字身份文件。该钱包最初将包含数字身份证，之后还会陆续涵盖数字版本的出生证、结婚证等其他官方文件。这些文件均支持在线或当面共享。公民还可以使用一次性证书对文件进行数字签名，并使用数字钱包登录在线政府服务。对于服务提供商（公共管理部门、银行、零售商、大学等）来说，这将是更简单、更安全的身份验证方式。由于采用了严格的数据隐私和同意管理机制，公民对其个人数据的控制得到了保证。

毛里求斯身份证的生产将受益于泰雷兹工厂的可持续发展行动计划，该计划利用100%可再生电力、优化能源消耗和最大限度地减少浪费来减少碳足迹。此外，该毛里求斯项目还加入了泰雷兹抵消计划，这一计划通过抵消其所有旅行和身份识别解决方案的碳排放量，支持全球可持续倡议（与气候影响合作伙伴合作选定）。

2024年2月26日，国民身份证在路易港政府中心Harilal Vaghjee爵士纪念馆正式推出，相关方指出，

“利用先进的下一代技术对现有系统进行现代化改造的目的是，在提高公民安全性和便利性的同时提供新服务。下一代身份证系统将为支持国家数字化转型奠定基础，惠及所有利益相关者并促进经济增长。”

泰雷兹身份和生物识别解决方案副总裁Youzec Kurp 表示，“通过这种融合身份证和数字身份的实施，毛里求斯充分利用了两者的优势，确保了最佳的安全性与便捷性。毛里求斯新身份证系统是最先进的系统之一，标志着非洲首次实施完全可互操作的数字身份钱包，并符合国际ISO标准。这使毛里求斯跻身全球身份解决方案的先锋国家之列。”

1新的电子文档结合了最新一代的嵌入式软件和先进的物理功能，例如泰雷兹彩色激光防护技术（高分辨率彩色肖像），确保为空白和个性化文档提供最先进的防伪保护；True Vision（高分辨率真彩UV 图片）；带有持有人重影图像的透明窗口元件，以及结合运动和光反射的Secure Surface三维触觉功能。

22023年支持项目示例：哥伦比亚的Vichada 造林、肯尼亚的Aqua Clara滤水器、全球可再生能源组合。

关于泰雷兹

作为全球先进科技的领导者之一，泰雷兹（泛欧证券交易所：HO）专注于航空、航天、数字身份与安全等领域，为构建一个更安全、更环保、更包容的世界开发产品及解决方案。

集团每年投入约40亿欧元研发资金用于关键科技领域，如人工智能、网络安全、量子科技、云技术和6G等。

泰雷兹全球81000名员工遍布68个国家和地区，2023年集团销售收入184亿欧元。

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