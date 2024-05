NTT et NTT DATA se lancent avec fougue dans les 500 miles d’Indianapolis en offrant aux fans une expérience alimentée par l’IA

PLANO, Texas et INDIANAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--NTT, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions technologiques et commerciales, et NTT DATA continuent d’étendre l’utilisation innovante des données de course afin d’améliorer l’expérience des fans dans l’ensemble des courses de la SÉRIE NTT INDYCAR, y compris les 500 miles d’Indianapolis de cette année.

NTT est la société mère de NTT DATA, et ensemble les deux entreprises sont le partenaire technologique officiel d’INDYCAR, de la SÉRIE NTT INDYCAR, de l’Indianapolis Motor Speedway (IMS), des 500 miles d’Indianapolis et du Brickyard Weekend de la NASCAR.

Grâce à plus de 140 capteurs installés sur chaque voiture de course, NTT DATA capture et analyse plus de huit milliards de points de données ayant trait à la course dans la plateforme NTT Smart Solutions. En s’appuyant sur l’IA et l’analyse prédictive, l’entreprise partage des informations et des visualisations en temps quasi réel avec les fans, qu’ils soient sur place ou à distance, afin d’améliorer la narration des moments clés des événements, comme les dépassements de véhicules, les stratégies de course, les prédictions des vainqueurs et bien d’autres choses encore. En outre, les plus de 300 000 fans présents sur le site de la course s’étendant sur plus de 240 hectares bénéficient de données sur les temps d’attente et sur les flux, calibrées toutes les 30 secondes.

Les sites intelligents améliorent l’expérience des fans

Les fans qui assistent aux 500 miles d’Indianapolis ou à d’autres événements dans l’enceinte de l’Indianapolis Motor Speedway peuvent profiter de la technologie Smart Venue de NTT DATA, de ses solutions de durabilité et des données en direct sur les courses affichées sur les écrans de commande de la Pagode. Par exemple, les technologies de détection optique basées sur l’IA améliorent la sécurité et la fluidité de la circulation des personnes et, lorsqu’elles sont associées à la billetterie numérique, permettent de prévoir en temps réel les temps d’attente au niveau des portes d’entrée de l’événement ainsi que dans les concessions. Cela permet aux fans de l’événement sportif se déroulant sur une journée le plus important au monde de se déplacer dans l’enceinte de la manière la plus sûre et la plus efficace qui soit.

Des informations sur la course alimentées par l’IA

Que ce soit lorsqu’ils se trouvent dans l’enceinte du circuit, chez eux ou lors de leurs déplacements, les fans de la SÉRIE NTT INDYCAR peuvent également utiliser l’application INDYCAR Powered by NTT DATA pour connaître les derniers développements. L’application permet aux fans d’être encore plus proches de l’action grâce à l’IA et à des analyses avancées en temps réel, et de profiter d’informations sur la course, avec notamment les scores en direct et la possibilité de visualiser les pilotes en pleine action grâce à quinze caméras embarquées. L’application, qui est généralement utilisée par plus de 70 000 personnes les jours de course, peut être téléchargée via l’iOS App Store et Google Play.

NTT DATA continue en outre d’offrir d’autres expériences innovantes similaires aux fans et d’accroître l’engagement sur tous les supports, que ce soit via les médias sociaux, le web, la télévision ou le streaming, grâce à une technologie et à des services fiables qui permettent de disposer de données plus approfondies.

Faire la course comme les pros

Cette année, une nouvelle démonstration limitée de la course sera rendue possible via la technologie Embodied Knowledge de NTT R&D. Embodied Knowledge alimente des simulateurs qui fusionnent sensations physiques et innovation numérique, permettant aux utilisateurs d’avoir une idée précise de ce que ressent un pilote professionnel lorsqu’il évolue sur le circuit. Allant au-delà de l’expérience qu’offrent les simulateurs traditionnels, Embodied Knowledge allie les sensations et les performances réelles du pilote professionnel évoluant à vitesse élevée sur l’Indianapolis Motor Speedway, et donne une idée réaliste des forces du volant et du comportement de la voiture (comme les vibrations et les forces exercées sur le siège), permettant aux utilisateurs d’épouser de manière synchrone les mouvements des conducteurs professionnels via la réalité étendue.

La technologie Embodied Knowledge de NTT est actuellement à l’étude pour de futurs cas d’utilisation, notamment la formation à la chirurgie médicale, l’entraînement et l’expérience des fans dans le sport. Ses applications futures comprendront la formation des employés dans les secteurs de la vente au détail, de l’éducation et de la fabrication, ainsi que la possibilité pour les robots IA d’apprendre à se déplacer et à réagir de la même manière que les humains pour effectuer diverses tâches allant du réapprovisionnement des étagères aux soins à domicile. Cet effort s’inscrit dans le cadre des plus de 3,6 milliards de dollars investis chaque année par NTT dans la recherche et le développement, permettant à l’entreprise de mettre au point des solutions innovantes dont l’impact commercial profite à ses clients.

« Les 500 miles d’Indianapolis représentent le summum de la course automobile, et la compétition tire parti de la technologie sophistiquée Embodied Knowledge, grâce à laquelle il est possible de ressentir directement les mouvements des pilotes et de comprendre ce que connaissance incarnée signifie vraiment. Grâce aux diverses technologies de détection, nous visons à recréer techniquement ces mouvements et ces sensations », a déclaré Kota Hidaka, vice-président, responsable des NTT Human Informatics Laboratories.

Pour en savoir plus sur la SÉRIE NTT INDYCAR, rendez-vous sur : https://us.nttdata.com/en/about-us/content/ntt-indycar-series.

