Redwire krijgt een contract van de ESA (European Space Agency) om het prototype te ontwikkelen van de robotarm voor de Argonaut maanlander om de internationale verkenning van de Maan te steunen

JACKSONVILLE, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Redwire Corporation (NYSE: RDW), een leider op gebied van ruimte-infrastructuur voor de ruimte-economie van de nieuwe generatie, maakte vandaag bekend dat het een contract werd toegewezen door de ESA (European Space Agency) om een prototype te ontwikkelen van een robotarm voor de Argonaut maanlander van het agentschap, bepalend voor de capaciteit van Europa om 1.500-1.800 kg cargo, infrastructuur en wetenschappelijke instrumenten op de Maan neer te zetten.

Het MANUS-systeem (Manipulator for Argonaut Payload Needs & Unloading Support) zal een cruciale capaciteit vormen voor de logistieke activiteiten van de Argonaut op de Maan. Het MANUS-systeem zal instaan voor de logistieke handelingen van de Argonaut op het oppervlak, zoals het uitladen, nauwkeurig positioneren en terughalen van voorwerpen, en het positioneren van de maanlander. Redwire zal de functies van de MANUS ontwikkelen, uitproberen, testen en controleren, met de mogelijkheid om voor een vervolgcontract mee te dingen.

“Redwire is trots om haar belangrijke erfgoed op gebied van ruimteroboticatechnologie te benutten voor de missie van ESA’s Argonaut, om ervoor te zorgen dat die beantwoordt aan de hoogste normen inzake prestaties, betrouwbaarheid en veiligheid,” zegt Jaroslaw Jaworski, algemeen directeur van de Luxemburgese faciliteit van Redwire Space. “Als leider op gebied van de ontwikkeling van robotarmen en met een bewezen trackrecord, met leveringen van innovatieve oplossingen voor ambitieuze missies voor het verkennen van de ruimte, zijn de robotica-capaciteiten van Redwire perfect om een cruciale rol te spelen in toekomstige Europese ruimtemissies, teneinde bij te dragen aan de verkenning van de Maan en het pad te effenen voor vorderingen op gebied van technologie voor de verkenning van de ruimte.”

MANUS wordt ontwikkeld in de Luxemburgse faciliteit van Redwire, waar momenteel de STAARK robotarm van Redwire wordt ontwikkeld, een modulair en makkelijk aanpasbaar robotsysteem ontworpen voor diverse on-orbit robotica-toepassingen.

“We zijn bijzonder enthousiast om met het Luxemburgse team van Redwire te werken aan de ontwikkeling van een eerste proefstuk op schaal voor een robotarm voor de Argonaut maanlander - momenteel aangeduid als MANUS. Met uitdagende referentiescenario's voor drie potentiële Argonaut-missies die moeten worden uitgewerkt en de strenge gebruikersvereisten die moeten worden voldaan, worden dit 18 interessante maanden in het verschiet tot aan de close-out van deze activiteit,” zegt Dr. Gunter Just, robotica-ingenieur van de ESA.

“Technologische ontwikkelingen zijn van fundamenteel belang voor het opbouwen van capaciteit om door te gaan in de richting van een duurzaam benutten van grondstoffen uit de ruimte. Het maanrobotarm-project waaraan Redwire hier in Luxemburg zal werken voor ESA’s maanlander, is niet alleen een getuigenis van de succesvolle strategie van de faciliteit in Luxemburg voor het ontwikkelen van een goed werkend ruimte-ecosysteem, maar het zal er ook verder toe bijdragen om het land te positioneren als een Europese hub voor commerciële ruimte en voor grondstoffen uit de ruimte in het bijzonder. We kijken er echt naar uit!” zegt Mathias Link, afgevaardigd CEO van de Luxembourg Space Agency.

Redwire heeft een groeiende portfolio maaninfrastructuurprojecten, die gebruik maken van Redwires uitgebreide ervaring in missieontwerp, RF-systemen, voedingssystemen, visiesystemen, ruimtestructuren en onderhoud, assemblage en productie in de ruimte. In december kreeg Redwire een DARPA-studiecontract om toekomstige commerciële maaninfrastructuur te onderzoeken. Redwire ontwikkelt ook prototypes van technologieën bedoeld om kritieke infrastructuur op de Maan aan te leggen, zoals wegen en landingsbanen, via een Tipping Point-contract van $12,9 miljoen met de NASA. Eerder dit jaar kondigde Redwire aan dat het ROSA-technologie (Roll-Out Solar Array) levert voor het LVSAT-programma (Lunar Vertical Solar Array Technology) van Astrobotic om stroom op de Maan te leveren. LVSAT zal instaan voor stroom voor missies op de Maan, te beginnen met NASA’s Artemis-programma, en zal de stroom voorzien die nodig is voor habitats en andere maaninfrastructuur.

Disclaimer: de meningen die hierin worden gegeven, mogen in geen geval worden opgevat als een reflectie van de officiële opinie van de ESA (European Space Agency)

Over Redwire

Redwire Corporation (NYSE:RDW) is een internationaal bedrijf gespecialiseerd in ruimte-infrastructuur en innovatie dat actief is ten behoeve van civiele, commerciële en nationale beveiligingsprogramma's. De bewezen, betrouwbare capaciteiten van Redwire omvatten luchtvaartelektronica, sensoren, oplossingen voor stroomvoorziening, kritieke structuren, mechanismen, radiofrequentiesystemen, platformen, missies en vrachten bij microzwaartekracht. Redwire combineert decennialang vliegerfgoed en een bewezen ervaring met een soepele en innovatieve cultuur. Bij Redwire werken om en bij 700 werknemers vanuit 14 faciliteiten gevestigd in de Verenigde Staten en Europa, die zich inzetten om te bouwen aan een robuuste toekomst in de ruimte voor de mensheid. Zij bevorderen het geheel van ontdekkingen en wetenschappen terwijl zij een betere wereld op Aarde creëren. Voor meer informatie gaat u naar redwirespace.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.