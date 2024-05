Gestion mondiale d’actifs CI annonce un changement de cote de risque pour le FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») annonce que la cote de risque du FNB Indice S&P China 500 ICBCCS CI (parts non couvertes) (TSX : CHNA.B) est passée de « Moyenne à élevée » à « Élevée », avec prise d’effet immédiate.

Les modifications à la cote de risque sont déterminées selon la méthodologie de classement du risque établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières visant à déterminer le niveau de risque des fonds communs de placement. GMA CI revoit le classement du risque de chacun des fonds sous sa gestion au moins une fois par an et chaque fois qu’un fonds subit un changement significatif. Ces modifications découlent d’une vérification annuelle et ne sont attribuables à aucun changement aux objectifs ou stratégies de placement, ou à la gestion du FNB.

À propos de Gestion mondiale d’actifs CI

Gestion mondiale d’actifs CI est l’une des plus grandes sociétés de gestion d’investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. Gestion mondiale d’actifs CI est une filiale de Financière CI (TSX : CIX), une société mondiale intégrée de gestion d’actifs et de patrimoine avec environ 467,9 milliards de dollars d’actifs au 30 avril 2024.

L’investissement dans les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des renseignements importants sur les fonds communs de placement et les FNB figurent dans leurs prospectus respectifs. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d’un FNB sur une bourse canadienne reconnue. Si les parts sont achetées ou vendues sur ces bourses canadiennes, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu’ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu’ils les vendent.

Cette communication est destinée à des fins d’information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de fonds communs de placement gérés par Gestion mondiale d’actifs CI et n’est pas, et ne doit pas être interprétée comme, un conseil en matière d’investissement, de fiscalité, de droit ou de comptabilité, et ne doit pas être invoquée à cet égard. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que l’information contenue dans ce document était exacte au moment de sa publication. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller professionnel avant d’apporter tout changement à leurs stratégies d’investissement. Ces placements peuvent ne pas convenir aux circonstances d’un investisseur.

L'indice S&P China Index ($ CA) (l'« indice S&P ») sous-tendant le FINB S&P China 500 ICBCCS CI (le « FNB S&P autorisé sous licence ») géré par le gestionnaire est la propriété de S&P Dow Jones Indices LLC (« S&P DJI »). S&PMD et les dénominations désignant l'indice sont des marques de commerce de Standard & Poor's Financial Services LLC qui sont utilisées sous licence aux fins d'utilisation par S&P DJI et concédées aux termes d'une sous-licence au gestionnaire à certaines fins. Le FNB S&P utilisé sous licence, lequel est basé sur l'indice S&P, n'est aucunement cautionné, endossé, vendu ni publicisé par S&P DJI, ses sociétés affiliées ni ses concédants de licence et ces parties ne font aucune déclaration ni garantie, explicite ou implicite, en ce qui concerne le caractère souhaitable d'un investissement dans des valeurs mobilières en général ou dans les produits d'investissement en particulier, ni quant à la capacité de l'indice S&P de suivre le rendement du marché en général.

