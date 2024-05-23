迪拜在首届 "全球提示工程锦标赛 "上为来自印度和奥地利的三名获胜者颁奖

迪拜王储在全球最大的人工智能提示工程竞赛的最后一天宣布将为一百万人提供人工智能提示方式培训

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为期两天的全球提示工程锦标赛精彩片段。(视频：AETOSWire）

阿拉伯联合酋长国，迪拜--()--(美国商业资讯)-- 迪拜王储、迪拜行政委员会主席兼Dubai Future Foundation (DFF)董事会主席Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum殿下宣布推出全球首个 "百万人工智能提示员 "计划，由此迪拜承诺在未来三年内为一百万人提供人工智能提示培训。

人工智能提示工程对于充分发挥生成式人工智能的作用至关重要。它涉及了解人工智能模型的能力、局限性和细微差别，预计将成为未来职场中最重要的技能之一。

“百万人工智能提示员"是首个提示工程倡议，旨在培养人工智能提示工程方面的专业知识和能力，包括为人工智能系统制定精确有效的指令，使其在从生成创意内容到解决复杂挑战的各种任务中取得预期成果。

该倡议将在包括培训课程的广泛计划之后实施，从而提高个人在人工智能和提示工程方面的技能，为其提供认可的认证，确认专业知识，帮助参与者脱颖而出。该倡议将举办各种竞赛，并为人才提供与整个技术生态系统的专家进行交流和合作的平台。

殿下是在首届Global Prompt Engineering Championship（全球提示工程锦标赛）的最后一天宣布这一倡议的，这是全球同类比赛中规模最大的一次。经过两天的角逐，大赛于本周二落下帷幕： 参赛者角逐艺术、文学和编码三个类别总价值超过27万美元的奖项 。在击败了来自100个国家的数千名参赛者后，来自两个不同国家的获胜者进入了决赛阶段。获胜者分别是来自印度的Ajay Cyril和Aditya Nair以及来自奥地利的Megan Fowkes。

明年为期两天的比赛将扩大规模，并增加更多类别。在首届比赛中，除了赛事战略合作伙伴迪拜数字经济商会之外，Microsoft、Google,和IBM等科技巨头也举办了研讨会。

要了解有关全球提示工程锦标赛的更多信息，请访问网站： https://challenge.dub.ai/en/

*来源：AETOSWire

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Sara Al Qarout
salqarout@apcoworldwide.com
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