阿拉伯联合酋长国，迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 迪拜王储、迪拜行政委员会主席兼Dubai Future Foundation (DFF)董事会主席Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum殿下宣布推出全球首个 "百万人工智能提示员 "计划，由此迪拜承诺在未来三年内为一百万人提供人工智能提示培训。

人工智能提示工程对于充分发挥生成式人工智能的作用至关重要。它涉及了解人工智能模型的能力、局限性和细微差别，预计将成为未来职场中最重要的技能之一。

“百万人工智能提示员"是首个提示工程倡议，旨在培养人工智能提示工程方面的专业知识和能力，包括为人工智能系统制定精确有效的指令，使其在从生成创意内容到解决复杂挑战的各种任务中取得预期成果。

该倡议将在包括培训课程的广泛计划之后实施，从而提高个人在人工智能和提示工程方面的技能，为其提供认可的认证，确认专业知识，帮助参与者脱颖而出。该倡议将举办各种竞赛，并为人才提供与整个技术生态系统的专家进行交流和合作的平台。

殿下是在首届Global Prompt Engineering Championship（全球提示工程锦标赛）的最后一天宣布这一倡议的，这是全球同类比赛中规模最大的一次。经过两天的角逐，大赛于本周二落下帷幕： 参赛者角逐艺术、文学和编码三个类别总价值超过27万美元的奖项 。在击败了来自100个国家的数千名参赛者后，来自两个不同国家的获胜者进入了决赛阶段。获胜者分别是来自印度的Ajay Cyril和Aditya Nair以及来自奥地利的Megan Fowkes。

明年为期两天的比赛将扩大规模，并增加更多类别。在首届比赛中，除了赛事战略合作伙伴迪拜数字经济商会之外，Microsoft、Google,和IBM等科技巨头也举办了研讨会。

要了解有关全球提示工程锦标赛的更多信息，请访问网站： https://challenge.dub.ai/en/

*来源：AETOSWire

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