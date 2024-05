A mais nova série da Mouser navega por arquiteturas zonais para veículos definidos por software

This installment of the Empowering Innovation Together (EIT) content series explores design concepts and future use cases enabled by zonal architectures, driving future automotive innovations. (Photo: Business Wire)

As software-defined vehicles (SDVs) become more prevalent, zonal architectures are evolving.

DALLAS & FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--À medida que a tecnologia automotiva se aprimora em eletrônica, os designers recorrem à arquitetura zonal para maximizar a eficiência em subsistemas individuais e, ao mesmo tempo, facilitar o gerenciamento das pilhas de hardware e software de todo o carro. Mouser Electronics, Inc., a distribuidora autorizada global com os mais novos componentes eletrônicos e produtos de automação industrial, anunciou hoje o mais novo elemento da sua série de tecnologia Empowering Innovation Together (EIT), que examina os benefícios das arquiteturas zonais e os recursos de conectividade aprimorados que elas oferecem aos veículos definidos por software (SDV). Essa parte da série de conteúdo técnico do EIT explora os conceitos de design, a virtualização e os casos de uso futuros possibilitados pelas arquiteturas zonais, impulsionando futuras inovações automotivas.

Conforme o setor automotivo vai mudando para veículos elétricos e sistemas avançados de assistência ao motorista, esses projetos modernos exigem atualizações significativas de hardware e software. O desempenho do veículo é otimizado com a criação de zonas distintas dentro do veículo que atendem a funcionalidades específicas e com a implementação de plataformas de computação veicular. Essa abordagem oferece maior confiabilidade, melhor desempenho e maior vida útil para os carros, transformando-os em experiências imersivas. A Mouser explora como esses novos recursos podem abrir uma infinitute de possibilidades para o design e a engenharia automotivos.

O podcast Join The Tech Between Us, onde o diretor de conteúdo técnico da Mouser, Raymond Yin, e Christian Uebber, diretor de tecnologia da ETAS, conversam sobre a natureza complexa das arquiteturas avançadas. Juntos, eles exploram as mudanças de software e hardware necessárias para a transição para novas plataformas de computação, com ênfase na importância das considerações de codesign.

"Em nosso mais recente lançamento, exploramos as possibilidades transformadoras da arquitetura zonal", disse Yin. "Essa abordagem voltada para o futuro está revolucionando o design espacial, e nós nos aprofundamos em sua variedade de aplicações por meio de discussões perspicazes com os principais especialistas da área."

Está série inclui artigos técnicos, um infográfico, um vídeo e mais, apresentando o movimento SDV e como as arquiteturas zonais aumentam a segurança, a eficiência e a personalização. Esses recursos oferecem orientação aos engenheiros automotivos que estão considerando os benefícios dessa nova arquitetura de rede.

