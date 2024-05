La dernière série de Mouser s'intéresse aux architectures zonales pour les véhicules définis par logiciel

This installment of the Empowering Innovation Together (EIT) content series explores design concepts and future use cases enabled by zonal architectures, driving future automotive innovations. (Photo: Business Wire)

DALLAS ET FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--À mesure que la technologie automobile s'accélère dans le domaine de l'électronique, les concepteurs se sont tournés vers l'architecture zonale, afin de maximiser l'efficacité des sous-systèmes individuels tout en facilitant la gestion des piles matérielles et logicielles pour l'ensemble de la voiture. Mouser Electronics, Inc., le distributeur mondial agréé des plus récents composants électroniques et produits d'automatisation industrielle, a annoncé aujourd'hui le nouveau volet de sa série technologique Empowering Innovation Together (EIT), qui examine les avantages des architectures zonales et les fonctions de connectivité améliorées qu'elles offrent aux véhicules définis par logiciel (SDV). Cet épisode de la série de contenus techniques de l'IET explore les concepts de conception, la virtualisation et les futurs cas d'utilisation rendus possibles par les architectures zonales, moteurs des futures innovations automobiles.

Alors que l'industrie automobile se tourne vers les véhicules électriques et les systèmes avancés d'assistance à la conduite, ces conceptions modernes nécessitent des mises à jour matérielles et logicielles importantes. Les performances des véhicules sont optimisées en créant des zones distinctes au sein du véhicule qui répondent à des fonctionnalités spécifiques et en implémentant des plateformes de calcul pour véhicules. Cette approche offre une meilleure fiabilité, de meilleures performances et une durée de vie prolongée pour les voitures, les transformant en expériences immersives. Mouser se penche sur la façon dont ces nouvelles fonctionnalités pourraient ouvrir une pléthore de possibilités pour la conception et l'ingénierie automobile.

Écoutez le podcast « The Tech Between Us », où Raymond Yin, Directeur du contenu technique chez Mouser, et Christian Uebber, Directeur de la technologie chez ETAS, discutent de la nature complexe des architectures avancées. Ensemble, ils explorent les changements logiciels et matériels nécessaires pour passer à de nouvelles plateformes de calcul, en mettant l'accent sur l'importance des considérations de co-conception.

« Dans notre dernier numéro, nous explorons les perspectives de transformation qu'offre l'architecture zonale », a déclaré M. Yin. « Cette approche avant-gardiste révolutionne la conception spatiale, et nous nous penchons sur ses diverses applications à travers des discussions perspicaces avec des experts de renom dans ce domaine. »

Cette série comprend des articles techniques, une infographie, une vidéo et plus encore, présentant le mouvement SDV et la façon dont les architectures zonales améliorent la sécurité, l'efficacité et la personnalisation. Ces ressources offrent des conseils aux ingénieurs automobiles qui tiennent compte des avantages de cette nouvelle architecture réseau.

Créé en 2015, le programme Empowering Innovation Together de Mouser est l'un des programmes de composants électroniques les plus reconnus de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.mouser.com/empowering-innovation/ et suivez Mouser sur Facebook, LinkedIn, X et YouTube.

