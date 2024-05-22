Mouser推出最新系列節目，探索軟體定義汽車的分區架構

本集「Empowering Innovation Together」探索分區架構的設計概念和未來用例，促進未來汽車創新。（照片來源：美國商業資訊）

軟體定義汽車的普及推動了分區架構的發展。

軟體定義汽車的普及推動了分區架構的發展。

德州，達拉斯&沃斯堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 有鑑於汽車技術應用電子科技的情況越來越多，設計人員已開始應用分區架構 (zonal architecture)。這不僅可將各個子系統的效率提升到最高境界，同時還能夠輕鬆管理整部汽車的硬體和軟體堆疊。最新電子元件及工業自動化產品授權全球代理商Mouser Electronics , Inc.今天發布最新一集的「Empowering Innovation Together」（EIT，共求創新）科技節目系列，檢視分區架構的優勢，以及它為軟體定義汽車 (SDV) 提供的進階連接功能。這一集EIT科技節目探索設計概念、虛擬化以及分區架構支援的未來用例，推動未來的汽車創新。

汽車產業投向生產電動車和先進駕駛輔助系統，而這些現代設計必須對硬體和軟體進行重大升級。設計者為汽車劃定執行特定功能的不同分區，並加裝車輛計算平台，從而優化車輛性能。這種方法可提高汽車的可靠性、性能和更長的使用壽命，最終將它們轉變為身歷其境的體驗。Mouser探索這些新功能如何為汽車設計和工程帶來多種可能性。

Mouser科技內容總監Raymond Yin和ETAS科技長Christian Uebber在播客節目「Join The Tech Between Us」中討論進階架構的複雜本質。他們共同探索轉移到新電腦平台所需的軟硬體變更，並強調協同設計考量的重要性。

「我們在最新話題中探索分區架構的變革潛力。」Yin說，「這種前瞻性做法正為空間設計掀起革命。我們跟這個領域的一流專家分享見解，深度研究其各種應用。」

本系列包含技術專文、資訊圖表和影片等，介紹軟體定義汽車運動以及分區架構如何提升安全性、效率和個人化。這些資源為汽車工程師評估這種新網路架構的優勢時提供引導。

Mouser在2015年啟動的EIT計畫，如今已成為業界備受認可的電子元件節目。如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://www.mouser.com/empowering-innovation/，並在Facebook、LinkedIn、X和YouTube追蹤Mouser的最新動向。

身為全球授權經銷商的Mouser提供最新半導體、電子元件和工業自動化產品的最多選擇。Mouser的客戶可以得到經過各個製造商合作夥伴100%認證的正品，並能夠完整追蹤這些產品的來源。為了協助客戶加速設計流程，Mouser在網站上提供大量的科技資料庫，包括科技資源中心，以及產品資料表、供應商專用的參考設計、應用說明、技術設計資訊、工程工具和其他實用資訊。

工程師可以訂閱Mouser的免費電子報，跟上時下產品、科技和應用的最新動態。Mouser的電子郵件新聞和訂閱參考資料可以根據客戶和訂閱者的個人需求以及不斷變化的專案需要量身定制。能夠給予工程師這等完善客製化和掌控資訊能力的經銷商，僅此一家。請即刻前往https://sub.info.mouser.com/subscriber/註冊，關心新興科技、產品趨勢等資訊。

關於Mouser Electronics

Berkshire Hathaway的子公司Mouser Electronics是一家半導體與電子元件授權代理商，專為其優秀製造商合作夥伴提供新產品推出 (NPI) 服務。Mouser為全球電子設計工程師和買家社群服務，其全球代理商網站mouser.com支援多國語言及貨幣，並銷售1200多家製造品牌的680多萬種產品。Mouser在全球擁有28個支援站點，透過當地語言、貨幣與時區為客戶提供一流客服。該公司在美國德州達拉斯都會區設有佔地100萬平方英尺的先進配送設施，從那裡將產品運送至全球223個國家、65萬個客戶的手中。想進一步了解Mouser，請瀏覽：https://www.mouser.com/。

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