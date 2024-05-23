首開先河的杜拜「全球提示工程錦標賽」頒獎給三位來自印度及奧地利的得獎者

阿拉伯聯合大公國，杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 杜拜王儲、杜拜執行委員會主席暨杜拜未來基金會 (DFF) 董事會主席Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum殿下宣布推出「一百萬名人工智慧提示使用者」(One Million AI Prompters) 計畫。杜拜承諾將在接下來三年中培訓一百萬人使用人工智慧提示，規模之大，在全球此類倡議中首見。

想充分利用生成式人工智慧的力量，絕對不能忽視人工智慧提示工程。它涉及瞭解人工智慧模型功能、限制和細微差別，預計將成為最重要的未來職場技能之一。

「一百萬名人工智慧提示使用者」將充實受訓者的人工智慧提示工程專業知識和能力，是全球首見的提示工程倡議。內容包括為人工智慧系統制定精確有效的指令，為各類任務達成預期成果，範疇從生成創意內容到解決複雜挑戰不等。

該計劃是一項更大層面計劃的一部分，包括可提高個人人工智慧和提示工程技能的培訓課程，並提供官方認可的認證，以驗證受訓者的專業知識，協助他們脫穎而出。該計劃將舉辦各類競賽，並為人才提供機會，與整個技術生態系統中的專家交流合作。

王儲殿下在首屆「全球提示工程錦標賽」(Global Prompt Engineering Championship) 閉幕日宣布這項倡議。為期兩天的全球提示工程錦標賽的規模居世界此類競賽之首，已在週二結束。該競賽分為藝術、文學和編碼三個類別，參賽者角逐總值超過27萬美元的獎勵。獲勝者來自兩個不同的國家——印度的Ajay Cyril和Aditya Nair以及奧地利的Megan Fowkes。他們在擊敗來自100個國家的數千名參與者後，才進入決賽階段。

這場為期兩天的競賽預計將在明年擴大舉辦，以涵蓋更多類別。首屆活動包含各項研討會，主辦者為Microsoft、Google和IBM等科技巨頭，以及該活動的戰略合作夥伴「杜拜數位經濟商會」(Dubai Chamber of Digital Economy)。

如欲進一步瞭解「全球提示工程錦標賽」，請造訪：https://challenge.dub.ai/en/。

*資料來源：AETOSWire

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