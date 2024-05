Solera kondigt strategisch partnerschap aan met Axalta, een toonaangevende wereldwijde leverancier van vloeibare coatings en poederlakken

WEST LAKE, Texas--(BUSINESS WIRE)--Solera, de wereldwijde leider in het beheer van de levenscyclus van voertuigen, kondigde vandaag een strategisch partnerschap aan met Axalta (NYSE: AXTA), een toonaangevende wereldwijde leverancier van vloeibare coatings en poederlakken. Door deze strategische samenwerking zullen Axalta's conventionele en Fast Cure Low Energy (FCLE) laksystemen worden geïntegreerd in Solera's Sustainable Estimatics platform. Hiermee kunnen klanten van Axalta hun CO2-uitstoot per reparatie analyseren, volgens de reparatiemethoden (repareren versus vervangen), het verftoepassingsproces en de droogomstandigheden.

Door de samenwerking met Solera is Axalta de eerste fabrikant van overspuitbare verven die de gegevens levert om nauwkeurig de CO2-uitstoot te berekenen van producten en processen die tijdens de reparatie worden gebruikt, in plaats van algemene branchegemiddelden. Onder de paraplu van BELEAF biedt Axalta hoogwaardige milieubewuste producten, innovatieve tools en optimale hulpmiddelen om schadeherstelbedrijven te helpen hun ecologische voetafdruk te minimaliseren en hiermee bij te dragen aan het succes van hun bedrijf. Solera Sustainable Estimatics for Paint is een nieuw hulpmiddel dat Axalta's inzet voor duurzaamheid en het BELEAF-initiatief ondersteunt.

"We zijn enthousiast om samen te werken met Solera en een nieuwe oplossing op de markt te brengen," zegt Troy Weaver, President Global Refinish bij Axalta. “Deze technologie sluit aan bij Axalta's voortdurende streven naar duurzaamheid, omdat we tegen 2040 CO2-neutraal willen zijn. Bij het ontwerp hebben we rekening gehouden met onze klanten om hen te helpen hun duurzaamheidsdoelen te bereiken. Door de CO2-uitstoot per reparatie nauwkeurig te berekenen, kunnen onze klanten datagestuurde beslissingen nemen, zodat hun CO2-voetafdruk vermindert en ook hun bedrijfsresultaten verbeteren."

Als gevolg van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van de EU, zullen veel landen bedrijven verplichten om hun uitstoot bij te houden en te rapporteren tegen 2025. Klanten kunnen ook dashboards bekijken om hun totale botsingsherstelvoetafdruk te analyseren en te vergelijken met regionale, landspecifieke en sectorbrede gegevens. Samen met Solera biedt Axalta de producten, tools en middelen om klanten van schadeherstelbedrijven te helpen hun impact op het milieu te verminderen.

Arnaud Agostini, International Managing Director bij Solera licht toe: "De samenwerking met Axalta was voor ons heel vanzelfsprekend als onderdeel van onze Sustainable Estimatics-oplossing. De mogelijkheid om koolstofuitstoot te meten wordt steeds meer gebruikt over de hele wereld en een steeds groter aantal regeringen wil deze meting stimuleren om de milieu-impact van autoreparaties op de planeet te begrijpen.

De voorbereiding, productie en het gebruik van verf is een belangrijk onderdeel van elk carrosserieproces en een enorm belangrijke factor voor verzekeraars die de CO2-impact van elk reparatieonderdeel nauwkeurig moeten meten en rapporteren.

Door samen te werken met Axalta zorgt Solera niet alleen voor een nauwkeurige meting van de CO2-uitstoot als gevolg van een reparatie. Omdat het lakproces voortdurend in ontwikkeling is, zorgen we ervoor dat, door toegang te hebben tot de steeds veranderende gegevens van Axalta en de ontwikkeling van milieuvriendelijkere lakken die zij uitvoeren, onze gegevens geschikt blijven voor de lange termijn en de meest nauwkeurige CO2-uitstoot in verband brengen met autoreparaties."

Ga voor meer informatie over Axalta's duurzaamheidsinitiatieven naar refinish.axalta.eu/beleaf.

Over Axalta

Axalta levert hoogwaardige coatings voor een breed scala aan industriële toepassingen; coatings voor lichte en commerciële voertuigen voor Original Equipment Manufacturers (OEM's); en systemen voor oppervlaktevoorbereiding en -coating voor carrosseriebedrijven over de hele wereld. Ons team bedient meer dan 100.000 klanten in meer dan 140 landen. Met meer dan 150 jaar ervaring en impact innoveren we slimmere oppervlakteoplossingen voor een beter leven en een duurzame toekomst. Ga voor meer informatie over Axalta's duurzaamheidsinitiatieven naar refinish.axalta.eu/beleaf.

Over Solera

Solera is een toonaangevende wereldwijde leverancier van geïntegreerde software, gegevens en diensten voor het beheer van de levenscyclus van voertuigen en wagenparken. Via zijn vier pijlers – Vehicle Claims, Vehicle Repair, Vehicle Solutions en Fleet Solutions – verenigt Solera vele erkende merken in het ecosysteem van de voertuiglevenscyclus, waaronder Identifix, Audatex, DealerSocket, Omnitracs, LoJack, Spireon, eDriving/Mentor, Explore, cap hipi, Autodata en anderen. In het digitale tijdperk stelt Solera zijn klanten in staat te slagen door een unieke oplossing te bieden die hun bedrijf optimaliseert, data-gedreven analyses levert en de betrokkenheid van klanten verbetert, wat volgens Solera haar klanten helpt de verkoop te stimuleren, klanten te behouden en de marges te verbeteren. Solera heeft meer dan 280.000 klanten wereldwijd en partners in meer dan 100 landen. Ga voor meer informatie naar www.solera.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.