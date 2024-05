HCL Group et UpLink ouvrent les appels à candidatures pour leur troisième Aquapreneur Innovation Challenge mondial

Sundar Mahalingam, President of Strategy at HCL Corporation, unveils Challenge 3 of the Aquapreneur Innovation Initiative at the World Water Forum in Bali (Photo: Business Wire)

NOIDA, Inde et BALI, Indonésie--(BUSINESS WIRE)--HCL Group, un conglomérat mondial et UpLink, la plateforme d’innovation ouverte du Forum économique mondial, ont annoncé aujourd’hui l’ouverture des candidatures pour le « Tackling Water Pollution Challenge », qui s’inscrit dans le cadre de l’Aquapreneur Innovation Initiative. Cette annonce a été faite à l’occasion du 10e Forum mondial de l’eau qui s’est tenu à Bali, en Indonésie. La date limite de soumission des candidatures est fixée au 31 août 2024. Les lauréats seront annoncés en janvier 2025, et les 10 premiers recevront une allocation financière dont le montant total s’élèvera à 1,75 million CHF. Les informations détaillées et les conditions d’éligibilité peuvent être consultées à partir du lien suivant.

Dates à retenir Du 21 mai au 31 août 2024 Candidatures ouvertes du 1er septembre au 1er novembre 2024 Processus d'examen et de sélection Janvier 2025 Annonce des innovateurs lauréats

L’Innovation Challenge vise à donner des moyens aux acteurs du changement qui mettent au point des technologies, des stratégies et des approches novatrices pour conserver, gérer et protéger les ressources en eau. HCL s’est engagée à verser 15 millions USD sur cinq ans, jusqu’en 2027, pour soutenir les entrepreneurs qui se consacrent à des projets liés à l’eau. Le challenge se focalisera sur l’intersection de la qualité et des impacts environnementaux de l’eau, et les aspects clés suivants seront particulièrement retenus :

Prévention de la contamination de l’eau à la source - Le contrôle des sources vise à prévenir ou à minimiser l’introduction de polluants et de contaminants au niveau de la source. Les solutions peuvent viser les contaminants provenant du secteur industriel, de l’agriculture, des eaux pluviales, etc., et se concentrer entre autres sur la surveillance en temps réel, les réseaux de capteurs, la filtration avancée et les solutions basées sur la nature.

Surveillance et traitement des eaux usées industrielles sur site - L’eau est un élément essentiel de nombreux processus industriels, comme la fabrication, le nettoyage, l’assainissement, l’exploitation minière ou le refroidissement. Les solutions technologiques offrent un moyen de contrôler la qualité de l’eau et de réduire sa contamination, de minimiser l’impact sur l’environnement et de tendre vers une suppression totale des effluents liquides provenant des industries.

Optimisation des infrastructures urbaines publiques et des systèmes de traitement de l’eau et des eaux usées - Les mises à niveau des infrastructures de traitement de l’eau et des eaux usées sont coûteuses, et ces coûts ne cessent d’augmenter. Dans ce domaine, on recherche un large éventail de solutions technologiques susceptibles de dégager de la valeur, tout en améliorant l’efficacité, en réduisant les coûts et en garantissant la conformité.

Offre aux ménages de solutions de qualité relatives à l’eau - La convergence de la sensibilisation à l’environnement, des questions de coût, des pressions réglementaires et des préoccupations sanitaires explique la popularité croissante des solutions personnelles de qualité de l’eau parmi les particuliers et au sein des ménages. Les solutions technologiques peuvent inclure des dispositifs portables d’analyse de l’eau, la purification de l’eau au point d’utilisation et des applications visant à collecter des données sur la qualité de l’eau.

Lors du lancement du challenge, président de la stratégie chez HCL Corporation, a déclaré : « Chez HCL, nous comprenons le pouvoir de l’innovation et, grâce à notre partenariat avec UpLink, nous donnons aux Aquapreneurs les moyens de développer leurs solutions et d’avoir un impact significatif. Les deux premières éditions de l’Aquapreneur Innovation Initiative ont connu un succès remarquable, et les entrepreneurs participants ont présenté des solutions permettant de relever les défis cruciaux liés à l’eau. Les Aquapreneurs qui ont participé au premier challenge ont obtenu 54,5 millions USD de financement sous forme de subventions et de capital-risque depuis qu’ils ont rejoint la cohorte. Cela démontre l’efficacité de l’initiative pour ce qui est d’encourager et de soutenir les idées novatrices permettant de relever les défis critiques liés à l’eau. Nous sommes donc ravis d’annoncer le troisième challenge, qui vise à impliquer un réseau encore plus large d’Aquapreneurs à l’échelle mondiale. »

John Dutton, directeur d’UpLink et membre du comité exécutif du Forum économique mondial , a ajouté : « Chez UpLink, nous pensons que l’innovation et la collaboration sont essentielles pour surmonter les défis complexes liés à l’eau auxquels notre planète est confrontée. UpLink et HCL Group vont puiser dans les esprits entrepreneuriaux les plus brillants du monde travaillant dans ce secteur pour aider à minimiser le problème de perte d’eau douce, en mettant ces personnes en contact avec des ressources, des experts et des financements vitaux. Le “Tackling Water Pollution Challenge” permettra de veiller à ce que les solutions les plus évolutives soient déployées, pour garantir que cette ressource vitale soit durablement disponible pour tous. »

Les critères d’évaluation et de sélection pour la 3e année sont les suivants :

Viabilité commerciale Démontrer un modèle d’entreprise financièrement durable avec une approche claire des revenus. Présenter un historique de financement, ainsi que les opportunités d’investissement. Identifier et gérer efficacement les risques externes. Montrer un alignement avec la demande du marché local ou mondial. Disposer d’une entité juridique et d’un plan opérationnel pour assurer la viabilité financière.

Engagement à produire un impact Démontrer un impact durable bénéficiant à de multiples secteurs, y compris la société et l’environnement. Être aligné sur les objectifs à long terme des programmes relatifs à l’eau. Utiliser un cadre solide pour mesurer et vérifier l’impact. Effectuer un suivi transparent des indicateurs et adhérer aux normes pertinentes.

Solutions nouvelles et reproductibles Proposer des aspects uniques en termes de produits/services, de prix, de partenariats ou de modèle commercial. Apporter des preuves de la faisabilité du concept et de sa reproductibilité dans différents contextes.

À l’heure où la pénurie et la pollution de l’eau continuent de faire peser de lourdes menaces sur les collectivités et les écosystèmes du monde entier, l’Aquapreneur Innovation Initiative vise à exploiter le pouvoir de l’innovation pour créer des solutions durables. Les participants sélectionnés bénéficieront d’un mentorat, d’un soutien financier, d’un accès à des réseaux, d’une visibilité médiatique et d’autres ressources pour développer leurs initiatives et maximiser leur impact.

À propos de HCL

Fondée en 1976 comme l’une des premières startups indiennes dans le domaine des TI, HCL est une pionnière de l’informatique moderne avec de nombreuses premières à son actif, notamment l’introduction de l’ordinateur à microprocesseur 8-bits en 1978, bien en avance sur les autres acteurs mondiaux. Aujourd’hui, HCL, qui est présente dans de nombreux secteurs, notamment la technologie, les soins de santé et les solutions de gestion des talents, est composée de trois entreprises : HCL Infosystems, HCLTech et HCL Healthcare. La société génère un chiffre d’affaires annuel de plus de 13,3 milliards USD et emploie 227 481 collaborateurs dans 60 pays. Pour plus d’informations, prière de consulter www.hcl.com

À propos d’UpLink

UpLink est la plateforme d’innovation ouverte du Forum économique mondial, conçue pour déclencher une « révolution entrepreneuriale » afin de permettre un changement systémique positif pour la planète et ses habitants. Lancée à l’occasion de la Réunion annuelle du FEM à Davos en janvier 2020, en collaboration avec Salesforce et Deloitte, UpLink est aujourd’hui est désormais un écosystème florissant d’entrepreneurs, d’investisseurs et d’experts qui collaborent autour de l’innovation en faveur des Objectifs de développement durable des Nations Unies.

