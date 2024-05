Une société pharmaceutique de premier plan choisit Kinaxis pour remédier à ses problèmes de chaîne d’approvisionnement

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX : KXS), un leader mondial de l’orchestration de bout en bout de la chaîne d’approvisionnement, a annoncé aujourd’hui que Servier, groupe pharmaceutique mondial indépendant, avait choisi Kinaxis pour l’aider à révolutionner les capacités de planification de sa chaîne d’approvisionnement, en vue d’accélérer la mise sur le marché de son portefeuille de médicaments vitaux.

Servier, l’un des principaux laboratoires pharmaceutiques au monde, emploie près de 22 000 personnes et est présent dans 150 pays. Ses médicaments ciblent les cancers, le diabète, ainsi que les maladies immuno-inflammatoires, neuropsychiatriques, cardiovasculaires et veineuses. Le statut unique de la société en tant que laboratoire régi par une fondation à but non lucratif lui permet d’investir chaque année plus de 20 % de ses revenus provenant des médicaments de marque dans la recherche et le développement. Cette stratégie lui a permis d’accélérer la recherche et de découvrir plus rapidement de nouveaux traitements profitant aux patients.

Dans le cadre de ce déploiement, les services de Kinaxis permettront à Servier de planifier plus efficacement l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement et d’obtenir une visibilité critique de bout en bout. Il s’agit là d’une exigence vitale à l’heure où les réglementations juridictionnelles concurrentes, la variabilité de la demande et l’augmentation des perturbations à l’échelle mondiale perturbent la mission de l’industrie pharmaceutique, qui est de livrer des produits de haute qualité aux clients au coût le plus bas et dans les plus brefs délais.

« L’une des principales ambitions de Servier est d’être une entreprise résiliente, grandissante et durable qui se concentre sur quelques domaines où elle est capable d’avoir le plus grand impact pour les patients », a déclaré Xavier Morelon, responsable de la chaîne d’approvisionnement chez Servier. « Pour y parvenir, nous savons qu’il est important de nous appuyer sur des partenaires de premier plan tels que Kinaxis, qui sont essentiels pour nous aider à devenir plus agiles et pour garantir que notre chaîne d’approvisionnement nous permette d’atteindre cet objectif ambitieux. »

« Qu’il s’agisse de s’assurer que les patients obtiennent les bons médicaments au moment où ils en ont besoin, ou de respecter les réglementations, les dates d’expiration et les limites des brevets, aucune industrie n’est comparable à celle des sciences de la vie en termes de complexité », a confié pour sa part Fabienne Cetre, vice-présidente de la région Europe centrale chez Kinaxis. « Nous sommes ravis de travailler avec Servier et sommes convaincus que notre profonde expertise sectorielle permettra à tous les acteurs, des membres de la direction générale aux planificateurs et aux analystes, d’y voir plus clair dans ces défis et de pouvoir se concentrer sur ce qu’ils font le mieux : fournir des produits qui aident les gens à vivre plus longtemps et en meilleure santé. »

Avec l’ajout du deuxième groupe pharmaceutique français à sa clientèle sans cesse croissante, Kinaxis continue de consolider son leadership dans l’industrie des sciences de la vie, qui fournit les médicaments de marque et les médicaments génériques sur lesquels comptent d’innombrables patients.

Le logiciel de Kinaxis, alimenté par l’IA, permet aux entreprises d’orchestrer de bout en bout le réseau de leur chaîne d’approvisionnement, de la planification stratégique à la livraison du dernier kilomètre. Chaque année, la technologie de Kinaxis aide les entreprises qui fournissent à l’industrie agricole 40 % des tracteurs du monde, qui assurent la propreté de plus de 110 milliards de dents chaque année et qui veillent à ce que plus de 35 millions d’animaux de compagnie reçoivent des repas nutritifs.

Pour en savoir plus sur Kinaxis et sur ses solutions de gestion de la chaîne d’approvisionnement, veuillez consulter le site Kinaxis.com.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est le leader mondial de la gestion de la chaîne logistique. Nous sommes au service des chaînes logistiques et de leurs gestionnaires - au service de l'humanité. De grandes marques mondiales font confiance à nos logiciels pour obtenir l'agilité et la prévisibilité requises pour survivre à la volatilité et aux aléas du monde moderne. Nous associons à notre technique de simultanéité brevetée une approche de l'intelligence artificielle centrée sur l'humain pour permettre aux entreprises de toutes tailles de coordonner leur chaîne logistique d'un bout à l'autre, de la planification stratégique pluriannuelle jusqu'à l'exécution à la seconde près et la livraison sur le dernier kilomètre. Retrouvez toute l'actualité de l'entreprise sur kinaxis.com ou encore sur LinkedIn.

À propos de Servier

Fondé pour servir la santé, Servier est un groupe pharmaceutique international gouverné par une Fondation, qui aspire à avoir un impact sociétal significatif, à la fois pour aider les patients et pour rendre possible un monde durable. Son modèle de gouvernance unique lui permet de soutenir pleinement sa vocation avec une vision à long terme : être engagé pour le progrès thérapeutique au bénéfice des patients. Les 21 900 collaborateurs qui composent le Groupe sont engagés autour de cette vocation commune, source d’inspiration au quotidien.

Chef de file mondial dans le domaine de la cardiologie, Servier a pour ambition de devenir un acteur focalisé et innovant de l’oncologie en ciblant des cancers difficiles à traiter. À cet effet, le Groupe consacre près de 70 % de son budget de R&D au développement de traitements anticancéreux ciblés et innovants. Les neurosciences et les maladies immuno-inflammatoires constituent ses futurs vecteurs de croissance.

Dans ces domaines, Servier se focalise sur un nombre restreint de pathologies spécifiques, dans lesquelles un profilage exact des patients permet de proposer une réponse thérapeutique ciblée grâce à la médecine de précision. Pour faciliter l’accès à des soins de qualité pour tous et à moindre coût, le Groupe propose également une gamme de médicaments génériques couvrant la majorité des pathologies, en s’appuyant sur des marques fortes en France, en Europe de l’Est, au Brésil et au Nigeria.

Dans tous ces domaines, le Groupe intègre la voix du patient à chaque étape du cycle de vie du médicament. Servier, dont le siège social est basé en France, et qui bénéficie d’une implantation géographique solide avec des médicaments distribués dans plus de 150 pays, a réalisé un chiffre d’affaires de 5,3 milliards d’euros en 2023.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le nouveau site web du Groupe : servier.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram

Source : Kinaxis

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.