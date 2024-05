LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Voor het 23e jaar op rij kondigt NetJets, de wereldleider van de particuliere luchtvaart, trots haar partnerschap met Art Basel aan. Om haar engagement voor kunst extra in de verf te zetten, zal NetJets samenwerken met Silvère Jarrosson, de Franse kunstenaar van de abstracte kunst, om een nieuwe kunstcollectie exclusief voor NetJets tot stand te brengen, die zal worden tentoongesteld tijdens de Art Basel-shows in Basel, Parijs en Miami Beach.

Jarrosson werd in Parijs geboren, waar hij opgroeide en als ballerino werd getraind aan de beroemde Opera National de Paris toen hij amper 10 jaar oud was. Maar een tiental jaar geleden stapte hij over naar abstract schilderen. Zijn achtergrond in de balletwereld is te zien in zijn vloeiende bewegingen terwijl hij zijn kunstwerken creëert.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.