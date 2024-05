NetJets annonce sa collaboration avec l'artiste Silvère Jarrosson

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Pour la 23ᵉ année consécutive, NetJets, leader mondial de l'aviation privée, annonce fièrement son partenariat avec Art Basel. Pour souligner son engagement envers les arts, NetJets collaborera avec l'artiste abstrait français Silvère Jarrosson. Ce dernier créera exclusivement pour NetJets, une nouvelle collection d'art qui sera exposée lors des salons Art Basel à Bâle, Paris et Miami Beach.

Né et élevé à Paris, Jarrosson a été formé en tant que danseur de ballet à l'Opéra National de Paris dès l'âge de 10 ans, mais s'est tourné vers la peinture abstraite il y a une décennie. Son passé de danseur se reflète dans le mouvement et la fluidité de ses œuvres d'art. Représenté par l'agence d'art contemporain Studio Artera à Paris, Jarrosson est connu pour utiliser tout son corps pour créer son art – il bouge ou « danse » avec la toile pour créer ses pièces signature en acrylique.

À seulement 31 ans, Jarrosson a reçu des éloges généralisés et a vu ses œuvres exposées à l'échelle mondiale. Son art est présenté dans des institutions prestigieuses telles que la villa Médicis à Rome, le musée Unterlinden à Colmar, la Collection Lambert à Avignon, la Collection Crédit du Nord, le Mobilier national et l'Opéra National de Paris, entre autres.

Le projet de Jarrosson créé pour NetJets, intitulé « Inner Horizons », offre aux propriétaires – les individus et entreprises clients du modèle de propriété de jet privé de NetJets – un aperçu captivant de son monde d'immersion poétique, où ses spectateurs deviennent une partie de l'inspiration créative de ses spectacles et projets. Son travail sera présenté dans l'espace exclusif de NetJets au sein du Collectors Lounge. Accessible uniquement aux propriétaires, cet espace offrira un lieu isolé où les invités pourront profiter de l'hospitalité pendant la semaine de l'exposition Art Basel à Bâle. L'exposition vise à fusionner les expériences de voyage externes rendues possibles par NetJets avec les expériences de voyage internes créées par l'art de Jarrosson.

Patrick Gallagher, responsable des ventes, du marketing et des services, a déclaré : « Nous sommes ravis de ce partenariat. Nous admirons la synergie du mouvement que Silvère utilise pour créer ses œuvres d'art. Ses magnifiques œuvres touchent profondément les personnes qui le regardent peindre. Bien que venant d'industries différentes, nous partageons la passion de créer et de capturer des expériences exceptionnelles pour les autres. Comme beaucoup de nos propriétaires s'intéressent de près aux beaux-arts, nous pensons que ce partenariat sera à la fois inspirant et passionnant, car la carrière de Silvère continue de progresser. »

Mondialement reconnue pour son modèle commercial révolutionnaire de propriété partagée, la réputation impeccable de NetJets s’étend sur plus de 60 ans et a remodelé la façon dont les gens volent en privé. NetJets entretient et exploite fièrement plus de 1 000 avions, donne accès à plus de 5 000 aéroports et emploie plus de 8 300 professionnels de l’aviation privée pour offrir un service exceptionnel.

À propos de NetJets

Incorporée à l'origine en 1964 sous le nom d'Executive Jet Airways, NetJets définit – et dépasse – les normes de l'industrie depuis plus de 60 ans. Aujourd'hui, NetJets est fière d'être une entreprise du groupe Berkshire Hathaway, connue pour son engagement inébranlable en matière de sécurité et de service. Le portefeuille distinctif de NetJets, qui comprend NetJets, Executive Jet Management, QS Partners et QS Security, offre une variété de solutions de voyage personnalisables, notamment des options de propriété partagée, de location et de carte de jet, la gestion d'aéronefs, l'affrètement de jets privés, des services de courtage et d'acquisition et des services de sécurité spécialisés. Cette suite complète de solutions explique pourquoi tant de voyageurs parmi les plus exigeants du monde choisissent NetJets de génération en génération. C'est également parce que NetJets possède la flotte de jets privés la plus grande et la plus diversifiée au monde, ce qui permet un accès à tout moment même aux destinations les plus reculées du globe. Pour en savoir plus sur le leader de l'aviation privée, visitez netjets.com dès aujourd'hui.

À propos de Studio Artera

Studio Artera est une agence d’art et de talent basée à Paris qui soutient les meilleurs artistes visuels.

Nous représentons des artistes et intégrons l’art dans tous les contextes en créant des collaborations artistiques significatives avec des marques, des entreprises, des institutions culturelles et des villes. Animés par le désir d’atteindre un public toujours plus large à travers l’art, nous construisons des récits artistiques avec nos clients pour inspirer des millions de personnes à travers le monde.

Parmi les clients du Studio Artera, on compte Louis Vuitton, Prada, Levi’s, Bombay Sapphire, le groupe Hoxton, la ville de Paris, Château Charmail et Viva Technology.

Pour en savoir plus sur nous, visitez www.studioartera.com

À propos d’Art Basel

Fondée en 1970 par des galeristes bâlois, Art Basel organise aujourd'hui les plus grandes expositions d'art moderne et contemporain au monde, à Bâle, Miami Beach, Hong Kong et Paris. Définie par sa ville et sa région d'accueil, chaque exposition est unique, ce qui se reflète dans les galeries participantes, les œuvres d'art présentées et le contenu de la programmation parallèle produite en collaboration avec les institutions locales pour chaque édition. L'engagement d'Art Basel s'est étendu au-delà des expositions d'art grâce à de nouvelles plateformes numériques et à des initiatives telles que l'Art Basel et l'UBS Global Art Market Report. Le partenaire médiatique mondial d'Art Basel est The Financial Times. Pour plus d'informations, veuillez visiter artbasel.com.

