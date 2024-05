Empresa farmacêutica líder seleciona a Kinaxis para curar as dores de cabeça da cadeia de suprimentos

OTTAWA, Ontário--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), líder global em orquestração de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, anunciou hoje que a Servier, um grupo farmacêutico global independente, selecionou a Kinaxis para ajudar a revolucionar suas capacidades de planejamento da cadeia de suprimentos para acelerar o tempo de colocação no mercado do seu portfólio de medicamentos que salvam vidas.

Uma das empresas farmacêuticas mais proeminentes do mundo, a Servier possui quase 22.000 funcionários e presença em 150 países, com medicamentos direcionados para o câncer, diabetes, assim como doenças imunoinflamatórias, neuropsiquiátricas, cardiovasculares e venosas. O status único da empresa como um laboratório gerido por uma fundação sem fins lucrativos faz com que ela invista mais de 20% das suas receitas anuais provenientes de medicamentos de marca em pesquisa e desenvolvimento, uma estratégia que possibilitou acelerar a pesquisa para a descoberta de novos tratamentos mais rápidos para o benefícios dos pacientes.

Como parte da implantação, a Kinaxis permitirá à Servier planejar de forma mais eficaz e obter visibilidade essencial de ponta a ponta de sua cadeia de suprimentos geral; um requisito essencial, já que as regulamentações jurisdicionais concorrentes, a variabilidade da procura e o aumento das perturbações globais provocam estragos na missão da indústria farmacêutica de oferecer produtos de alta qualidade aos clientes com menor custo e menor prazo de entrega.

“Uma das principais ambições da Servier é ser uma empresa resiliente, em crescimento e sustentável, concentrada em algumas poucas áreas onde podemos ter maior impacto global para os pacientes”, disse Xavier Morelon, líder da cadeia de suprimentos na Servier. “Para fazer isso, sabemos que devemos confiar nos melhores parceiros da categoria, como a Kinaxis, os quais são tão essenciais na hora de ajudar a nos tornar mais ágeis e garantir que a nossa cadeia de suprimentos nos possibilite alcançar este objetivo elevado.”

“Desde garantir que os pacientes tenham os medicamentos certos quando precisam até acompanhar regulamentações, prazos de validade e disputas de patentes, nenhuma indústria pode se comparar às ciências da vida quando se trata de complexidade”, disse Fabienne Cetre, vice-presidente regional, Europa Central na Kinaxis. “Estamos entusiasmados por trabalhar com a Servier e confiantes de que nossa profunda experiência no setor permitirá que todos, desde executivos até planejadores e analistas, vejam com mais clareza esses desafios para poderem se concentrar no que fazem de melhor: entregar produtos para ajudar as pessoas a viver vidas mais longas e saudáveis.”

Com a adição da segunda maior empresa farmacêutica da França à sua crescente base de clientes, a Kinaxis continua a consolidar sua liderança no setor de ciências da vida, que proporciona medicamentos de marca e genéricos dos quais inúmeros pacientes dependem.

O software baseado em IA da Kinaxis permite às empresas orquestrarem sua rede de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, desde o planejamento estratégico até a entrega final. A tecnologia da Kinaxis ajuda as empresas que abastecem a agroindústria com 40% dos tratores do mundo, que mantêm mais de 110 mil milhões de dentes limpos todos os anos e que garantem que mais de 35 milhões de animais de estimação sejam alimentados com refeições nutritivas todos os anos.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em orquestração moderna de cadeias de fornecimento. Atendemos a cadeias de fornecimento e pessoas que as gerenciam a serviço da humanidade. Marcas internacionais renomadas confiam em nosso software, a fim de proporcionar a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Combinamos nossa técnica de simultaneidade patenteada com um enfoque de IA centrado no ser humano para capacitar empresas de todos os portes a gerenciar suas redes de cadeias de fornecimento de ponta a ponta, desde o planejamento estratégico plurianual até a execução instantânea e a entrega final. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Servier

Fundada para servir a saúde, a Servier é uma empresa farmacêutica internacional governada por uma fundação sem fins lucrativos que procura ter um impacto social significativo, tanto para pacientes quanto para um mundo sustentável. Através do seu modelo de governança único, pode cumprir plenamente a sua vocação com uma visão de longo prazo: comprometer-se com o progresso terapêutico para atender às necessidades dos pacientes. Os 21.900 colaboradores do Grupo estão comprometidos com esta vocação comum, fonte de inspiração diária.

Como líder mundial em cardiologia, a ambição da Servier é se tornar um agente inovador e focado na oncologia, direcionando sua atenção para cânceres difíceis de tratar. É por isto que o Grupo destina mais de 70% de seu orçamento de P&D para o desenvolvimento de terapias orientadas e inovadoras na área da oncologia. A neurociência e as doenças imunoinflamatórias são os impulsionadores do crescimento futuro.

Nestas áreas, a Servier está concentrada em um número limitado de doenças, nas quais o perfil preciso do paciente permite oferecer uma resposta terapêutica direcionada através da medicina de precisão. Para promover o acesso a cuidados de saúde de qualidade para todos a um custo menor, o Grupo oferece também um conjunto de medicamentos genéricos de qualidade que cobrem a maioria das patologias, contando com marcas estabelecidas na França, Europa do Leste, Brasil e Nigéria.

Em todas estas áreas, o Grupo inclui a voz do doente em todas as fases do ciclo de vida do medicamento. Com sede na França, a Servier tem uma forte presença geográfica em mais de 150 países e alcançou uma receita de € 5,3 bilhões em 2022.

Mais informações no novo site do Grupo: servier.com

