HCL Group e UpLink abrem inscrições para seu terceiro desafio global de inovação Aquapreneur

Sundar Mahalingam, President of Strategy at HCL Corporation, unveils Challenge 3 of the Aquapreneur Innovation Initiative at the World Water Forum in Bali (Photo: Business Wire)

Sundar Mahalingam, President of Strategy at HCL Corporation, unveils Challenge 3 of the Aquapreneur Innovation Initiative at the World Water Forum in Bali (Photo: Business Wire)

NOIDA, Índia e BALI, Indonésia--(BUSINESS WIRE)--O HCL Group , um conglomerado global, e a UpLink, a plataforma de inovação aberta do Fórum Econômico Mundial, anunciaram o terceiro desafio da iniciativa de inovação Aquapreneur, o "desafio de combate à poluição da água". O anúncio foi feito durante o 10º Fórum Mundial da Água em Bali, Indonésia. O prazo de inscrição é dia 31 de agosto de 2024. Os vencedores serão anunciados em janeiro de 2025, e os 10 principais vencedores receberão um prêmio financeiro total de 1,75 milhão de francos suíços. Informações detalhadas e requisitos de elegibilidade estão disponíveis no seguinte link.

Datas importantes 21 de maio a 31 de agosto de 2024 Inscrições abertas 1º de setembro a 1º de novembro de 2024 Processo de análise e seleção Janeiro de 2025 Anúncio dos maiores inovadores

O desafio de inovação visa capacitar agentes de mudança na vanguarda de tecnologias, estratégias e abordagens inovadoras para conservar, gerenciar e proteger os recursos hídricos. A HCL se comprometeu a investir US$ 15 milhões ao longo de cinco anos, até 2027, para apoiar empreendedores focados em projetos relacionados à água. O desafio se concentrará na interseção da qualidade e dos impactos ambientais da água, com os seguintes aspectos principais:

Evitar a contaminação de água nas fontes: o controle das fontes visa prevenir ou minimizar a introdução de poluentes e contaminantes em sua origem. As soluções podem ser direcionadas a contaminantes provenientes da indústria, agricultura, águas pluviais, entre outros, e podem incluir monitoramento em tempo real e redes de sensores, filtragem avançada e soluções baseadas na natureza.



Monitoramento e tratamento de águas residuais industriais no local: a água é um componente essencial em muitos processos industriais, desde fabricação, limpeza e saneamento, mineração e resfriamento. Soluções tecnológicas oferecem uma forma de monitorar a qualidade da água e reduzir a contaminação, minimizar os impactos ambientais e avançar em direção à descarga líquida zero para as indústrias.



Otimização da infraestrutura urbana de sistemas públicos de tratamento de água e esgoto: as atualizações de infraestruturas de tratamento de água e esgoto são caras e os custos estão aumentando. Essa área visa uma ampla gama de soluções tecnológicas que podem agregar valor ao melhorar a eficiência, reduzir os custos e garantir a conformidade.



Oferecimento de soluções de qualidade de água para residências: a convergência da conscientização ambiental, considerações de custo, pressões regulatórias e preocupações com a saúde está impulsionando a crescente popularidade de soluções pessoais de qualidade de água entre indivíduos e residências. Soluções tecnológicas podem incluir testes de água portáteis, purificação de água no ponto de uso e aplicativos para coleta de dados de qualidade da água por meio de colaboração coletiva.

No lançamento do desafio, Sundar Mahalingam, presidente de estratégia da HCL Corporation, disse: "na HCL, entendemos o poder da inovação e, por meio de nossa parceria com a UpLink, estamos capacitando a Aquapreneurs a expandir suas soluções e gerar impacto significativo. As duas primeiras edições da iniciativa de inovação Aquapreneur demonstraram um sucesso notável, com empreendedores participantes apresentando soluções que abordam desafios críticos relacionados à água. Os Aquapreneurs do primeiro desafio arrecadaram US$ 54,5 milhões em subsídios e investimentos de capital de risco desde que se juntaram ao grupo. Isso valida a eficácia da iniciativa em nutrir e apoiar ideias inovadoras que abordam desafios críticos relacionados à água. Portanto, estamos animados em anunciar o terceiro desafio, com o objetivo de envolver uma rede mais ampla de Aquapreneurs globalmente".

John Dutton, líder da UpLink, Fórum Econômico Mundial, acrescentou: "na UpLink, acreditamos que a inovação e a colaboração são essenciais para superar os complexos desafios relacionados à água que nosso planeta enfrenta. A UpLink e o HCL Group vão aproveitar as mentes empreendedoras mais brilhantes do mundo que trabalham nesse setor para ajudar a minimizar o problema da perda de água doce conectando-os a recursos essenciais, especialistas e financiamento. O desafio de combate à poluição da água garantirá que as soluções mais escalonáveis sejam implementadas para garantir que esse recurso vital esteja disponível de forma sustentável para todos ".

Os critérios de avaliação e seleção do 3º ano incluem:

Viabilidade de negócios Demonstra um modelo de negócios financeiramente sustentável com uma abordagem de receita clara. Apresenta um histórico de financiamento e potencial de investimento. Identifica e gerencia riscos externos de forma eficaz. Demonstra alinhamento com a demanda do mercado local ou global. Possui entidade jurídica e plano operacional de sustentabilidade financeira.



Compromisso de gerar impacto Demonstra impacto sustentável beneficiando múltiplos setores, incluindo a sociedade e o meio-ambiente. Alinha-se com as metas de agendas de recursos hídricos de longo prazo. Utiliza uma estrutura robusta para medição e verificação de impacto. Monitora métricas e adere a padrões relevantes de forma transparente.



Novidade e replicabilidade da solução Oferece aspectos exclusivos em produto/serviço, preços, parcerias ou modelo de negócios. Fornece evidências da viabilidade do conceito e da replicabilidade em diferentes contextos.

À medida que a escassez e a poluição de água continuam a representar ameaças significativas para comunidades e ecossistemas globalmente, a iniciativa de inovação Aquapreneur busca aproveitar o poder da inovação para criar soluções sustentáveis. Os participantes selecionados receberão orientação, apoio financeiro, acesso a redes, visibilidade na mídia e outros recursos para ampliar suas iniciativas e maximizar seu impacto.

Sobre a HCL

Fundada em 1976 como uma das primeiras startups de garagem de TI da Índia, a HCL é pioneira em computação moderna, com um histórico de muitas realizações, incluindo a introdução do computador baseado em microprocessador de 8 bits em 1978, muito antes de seus concorrentes globais. Atualmente, o conglomerado HCL tem presença em diversos setores que incluem tecnologia, saúde e soluções de gerenciamento de talentos e é composto por três empresas: HCL Infosystems, HCLTech e HCL Healthcare. O conglomerado gera receitas anuais de mais de US$ 13,3 bilhões, com 227.481 funcionários atuando em 60 países. Para mais informações, acesse www.hcl.com

Sobre a UpLink

A UpLink é a plataforma de inovação aberta do Fórum Econômico Mundial, dedicada a desencadear uma "revolução empreendedora" para apoiar mudanças positivas sistêmicas para as pessoas e para o planeta. Lançada na reunião anual do Fórum em Davos em janeiro de 2020 com o apoio da Salesforce e da Deloitte, a UpLink se tornou um ecossistema próspero de empreendedores, investidores e especialistas que estão colaborando em torno da inovação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.