製藥巨頭選擇Kinaxis協助改善供應鏈問題

安大略省，渥太華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 端到端供應鏈管理全球領導者Kinaxis® Inc. (TSX: KXS) 今天宣布，全球獨立製藥集團Servier選定Kinaxis協助改革供應鏈的規劃能力，期許藉此縮短該公司救命藥物組合的上市時間。

Servier是全球製藥巨頭之一，員工數將近2.2萬人，業務遍及150個國家，生產癌症標靶、糖尿病以及免疫—發炎、神經性、心血管和靜脈疾病藥品。該公司是一個由非營利性基金會治理的實驗室。這個特殊的身份使它每年將20%以上的原廠藥物銷售收入投入研發，藉由這個戰略加速從研究到開發的過程，嘉惠患者。

在這次布署任務中，Kinaxis將幫助Servier提高規劃效率，並賦予整個供應鏈必要的端到端可見性。這項任務非常重要，因為競爭性司法法規、需求變化和日益增加的全球干擾正嚴重妨礙製藥業以最低成本和最短交貨時間向客戶提供高品質產品。

「Servier的主要抱負之一，是成為一家具韌性及永續性的成長公司，全心投入少數幾個能讓我們為全球患者帶來最大效益的領域。」Servier供應鏈主管Xavier Morelon說，「我們知道，要做到這一點，必須仰仗像Kinaxis這樣的一流合作夥伴。他們的關鍵作用可提高我們的敏捷性，確保供應鏈為我們實現這一崇高目標。」

「生命科學產業的工作範圍從確保患者在有需要時獲得正確的藥物，一直到遵守法規、有效日期和專利懸崖。就複雜性而言，沒有哪個產業可與生命科學相比。」Kinaxis中歐區域副總裁Fabienne Cetre表示，「我們非常高興能與Servier合作，並相信我們深入的產業專長將能使他們的高管、規劃師、分析師清楚洞悉這些挑戰，專注於他們擅長的工作——提供產品，幫助人群延年益壽。」

法國第二大製藥公司已加入Kinaxis不斷成長的客戶群，這讓Kinaxis繼續穩居生命科學產業的領導地位，幫助生命科學產業繼續提供無數患者依賴的原廠藥和學名藥。

Kinaxis的人工智慧軟體助力各公司從策略規劃到最後一英里交付、端到端協調其供應鏈網。Kinaxis的技術還協助為農產業提供全球40%拖曳機的公司、每年保護逾1100億顆牙齒清潔的公司，以及年年確保3500萬隻以上的寵物獲得營養膳食的公司。

如需進一步了解Kinaxis及其供應鏈管理解決方案，請造訪：Kinaxis.com。

關於Kinaxis

Kinaxis是現代供應鏈管理領域的全球領導者。我們為供應鏈和供應鏈管理人員服務，為人類謀福祉。我們的軟體深受全球知名品牌的信賴，可提供駕馭當今動盪和混亂局面所需的靈活性和可預測性。我們將獲得專利的並發科技與以人為本的人工智慧方法相結合，使各種規模的企業都能協調其端對端的供應鏈網路，涵蓋從多年策略規劃、精確到秒的執行和最後一哩路交付的方方面面。如欲獲取更多資訊和詳情，請造訪 kinaxis.com ，或是在 LinkedIn.

關於Servier

Servier是一家以服務健康為宗旨的全球製藥集團，其管理者是一個致力為患者和永續世界發揮實質社會影響的基金會。這個獨特的治理模式讓它能夠長期實踐其使命：致力醫療發展，滿足患者需求。該集團的21,900名員工奉行這份共同使命，並以它為每日的動力來源。

世界心臟病學權威Servier立意成為成為專精腫瘤學的創新者，研究難以治療的癌症。因此，該集團將超過70%的研發預算用於開發腫瘤學標靶創新療法。神經和免疫—發炎疾病是其未來的成長動力。

Servier在這些領域中專研少數幾種疾病，因此能夠準確分析患者，透過精確醫藥提供標靶治療。為了讓所有人都能以較低的成本獲得優質護理，該集團透過法國、東歐、巴西和奈及利亞的強大品牌，提供一系列治療大多數病症的優質學名藥。

在這些領域中，該集團在藥物生命週期的每個階段都聽取患者的意見。Servier總部位於法國，業務遍及150多個國家，2023年的營收為53億歐元。

請造訪該集團的新網站了解進一步資訊：servier.com。

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資料來源：Kinaxis

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