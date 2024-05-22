NetJets宣布与著名艺术家Silvère Jarrosson合作

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球私人航空业领导者NetJets自豪地宣布，连续第23年与巴塞尔艺术展（Art Basel）建立合作伙伴关系。为彰显其对艺术的承诺，NetJets将与法国抽象艺术家Silvère Jarrosson合作，为NetJets独家创作全新艺术系列，并在巴塞尔、巴黎和迈阿密海滩的巴塞尔艺术展上展出。

Jarrosson在巴黎出生长大，10岁时在著名的巴黎国家歌剧院接受芭蕾舞训练，10年前转入抽象绘画领域。他的芭蕾舞背景贯穿于他在创作艺术作品时的动作和流畅性。Jarrosson由巴黎当代艺术机构Studio Artera代理，以全身心投入艺术创作而知名，他在画布上的舞动创造出其标志性的丙烯作品。

年仅31岁的Jarrosson广受赞誉，他的作品曾在全球各地展出。罗马的美第奇别墅、科尔马的恩特林登博物馆、阿维尼翁的兰伯特收藏馆、法国北方信贷银行收藏馆、法国国家家具管理馆和巴黎国家歌剧院等知名机构都收藏了他的艺术作品。

Jarrosson为NetJets创作的作品系列名为《Inner Horizons》，带领着NetJets私人飞机所有权模式下的个人和企业客户进入到他充满诗意的沉浸式世界，在那里，观众成为了其艺术创意灵感的一部分。该作品将在NetJets Collectors Lounge休息室内的专属区域展出。在巴塞尔艺术展的展览周期内，这一区域仅对所有权持有者开放，成为来宾们的专属私密空间。该作品将NetJets所提供的外部旅行体验与Jarrosson的艺术所创造的内在旅行体验融为一体。

销售、营销和服务总裁Patrick Gallagher评论道：“我们对此次合作倍感兴奋。我们非常欣赏Silvère在进行艺术创作时所产生的动感。其优美的艺术作品令观者为之动容。尽管我们来自不同的行业，但我们致力于为他人创造和捕捉非凡体验的热情是一致的。我们的许多所有权持有者都对美术有着浓厚的兴趣，我们相信，随着Silvère的事业不断蓬勃发展，我们的合作关系将愈发振奋人心并令人兴奋。”

NetJets以其革命性的共享所有权业务模式享誉全球，其无可挑剔的声誉延续了60多年，重塑了人们的私人飞机出行方式。NetJets维护并运营着1,000多架飞机，来往穿梭于5,000多座机场，拥有8,300多名私人航空专业人员提供卓越的服务。

关于NetJets

NetJets公司成立于1964年，最初名为Executive Jet Airways，60多年来一直不断设立并超越行业标准。如今，作为Berkshire Hathaway旗下企业，NetJets以其对安全和服务的坚定承诺而享誉全球。由NetJets、Executive Jet Management、QS Partners和QS Security组成的NetJets公司组合提供各种定制旅行解决方案，包括共享所有权、租赁和航空卡、飞机管理、私人飞机包租、经纪和收购服务以及专业安全服务等。这套全面的解决方案是众多全球最挑剔客户世代选择NetJets的原因。同时，有赖于NetJets拥有的全球最大、最多样化的私人机队，即使是世界上最偏远的目的地也能随时到达。如需了解更多有关该私人航空业领导者的信息，立即访问 netjets.com。

关于Studio Artera

Studio Artera是一家位于巴黎的艺术和人才机构，为最优秀的视觉艺术家提供支持。

我们代表艺术家，通过与品牌、公司、文化机构和城市开展有意义的艺术合作，将艺术融入各种环境。我们希望能够让更多的人了解艺术，在这一愿望的驱动下，我们与客户一起构建艺术叙事，为全世界数百万人启发艺术灵感。

Studio Artera的客户包括Louis Vuitton、Prada、Levi's、Bombay Sapphire、The Hoxton、巴黎市政府、Château Charmail和Viva Technology。

如需了解更多信息，请访问www.studioartera.com。

关于巴塞尔艺术展

巴塞尔艺术展（Art Basel）由来自巴塞尔的画廊经营者于1970年创办，如今已成为世界上最重要的现代和当代艺术展，分别在巴塞尔、迈阿密海滩、香港和巴黎举办。每场展览皆由主办城市和地区策划，因此场场独一无二，并体现在参展画廊、展出作品以及与当地机构合作制作的相关内容上。巴塞尔艺术展通过全新的数字平台，以及《巴塞尔艺术展与瑞银集团环球艺术市场报告》等项目，其吸引力已扩展至艺术展览之外。英国《金融时报》是巴塞尔艺术展的全球媒体合作伙伴。如需了解更多信息，请访问artbasel.com。

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