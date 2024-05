NetJets kündigt Zusammenarbeit mit dem renommierten Künstler Silvère Jarrosson an

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Zum 23. Mal in Folge verkündet NetJets, der weltweit führende Anbieter von Privatflügen, stolz seine Partnerschaft mit der Art Basel. Um sein Engagement für die Kunst zu unterstreichen, wird NetJets mit dem französischen abstrakten Künstler Silvère Jarrosson zusammenarbeiten, um eine neue Kunstkollektion exklusiv für NetJets zu entwerfen, die auf den Art Basel Messen in Basel, Paris und Miami Beach ausgestellt wird.

Geboren und aufgewachsen in Paris, absolvierte Jarrosson bereits im Alter von 10 Jahren eine Ausbildung als Balletttänzerin an der renommierten Opera National de Paris, wechselte aber vor einem Jahrzehnt zur abstrakten Malerei. Sein Hintergrund im Ballett zeigt sich in seinen Bewegungen und der Flüssigkeit, mit der er seine Kunstwerke schafft. Jarrosson, der von der Agentur für zeitgenössische Kunst Studio Artera in Paris vertreten wird, ist dafür bekannt, dass er seinen ganzen Körper einsetzt, um seine Kunst zu schaffen – er bewegt sich oder „tanzt“ mit der Leinwand, um seine charakteristischen Acrylarbeiten zu schaffen.

Im Alter von nur 31 Jahren hat Jarrosson bereits viel Lob erhalten und seine Arbeiten wurden auf der ganzen Welt ausgestellt. Seine Werke befinden sich in renommierten Institutionen wie der Villa Medici in Rom, dem Unterlinden-Museum in Colmar, der Sammlung Lambert in Avignon, der Sammlung Crédit du Nord, dem Mobilier National und der Opera National de Paris, um nur einige zu nennen.

Jarrossons Projekt für NetJets mit dem Titel „Inner Horizons“ (Innere Horizonte) bietet den Besitzern – den Privatpersonen und Unternehmen, die Kunden des NetJets Private Jet Ownership Modells sind – einen fesselnden Einblick in seine Welt des poetischen Eintauchens, in der seine Zuschauer Teil der kreativen Inspiration für seine Shows und Projekte werden. Seine Arbeiten werden im exklusiven Bereich von NetJets in der Collectors Lounge ausgestellt. Es ist nur für Eigentümer zugänglich und bietet einen abgeschiedenen Raum für Gäste, die während der Messewoche der Art Basel in Basel Gastfreundschaft genießen können. Die Ausstellung zielt darauf ab, externe Reiseerlebnisse, die durch NetJets ermöglicht werden, mit inneren Reiseerlebnissen, die durch Jarrossons Kunst geschaffen werden, zu verschmelzen.

Patrick Gallagher, President of Sales, Marketing & Service, kommentierte: „Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft. Wir bewundern die Synergie aus der Bewegung, die Silvère für seine Kunstwerke nutzt. Seine wunderschönen Kunstwerke bewegen die Betrachter, die ihm beim Malen zusehen. Obwohl wir aus unterschiedlichen Branchen kommen, verbindet uns die Leidenschaft, außergewöhnliche Erlebnisse für andere zu schaffen und festzuhalten. Da viele unserer Eigentümer ein großes Interesse an Kunst haben, glauben wir, dass diese Partnerschaft sowohl inspirierend als auch aufregend sein wird, während Silvères Karriere weiter aufblüht.“

NetJets ist weltweit für sein revolutionäres Shared-Ownership-Geschäftsmodell bekannt. Der tadellose Ruf von NetJets erstreckt sich über mehr als 60 Jahre und hat die Art und Weise, wie Menschen privat fliegen, neu gestaltet. NetJets ist stolz darauf, mehr als 1.000 Flugzeuge zu unterhalten und zu betreiben, Zugang zu mehr als 5.000 Flughäfen zu gewähren und mehr als 8.300 Fachleute für die private Luftfahrt zu beschäftigen, die einen hervorragenden Service bieten.

Über NetJets

Ursprünglich 1964 als Executive Jet Airways gegründet, setzt NetJets seit über 60 Jahren Branchenstandards – und übertrifft diese. Heute ist NetJets stolz darauf, ein Unternehmen von Berkshire Hathaway zu sein, das für sein unermüdliches Engagement für Sicherheit und Service bekannt ist. Das Portfolio von NetJets, bestehend aus den Unternehmen NetJets, Executive Jet Management, QS Partners und QS Security, bietet eine Vielzahl von maßgeschneiderten Reiselösungen, wie z. B. Miteigentum, Leasing- und Jet Card-Optionen, Flugzeugmanagement, Privatjet-Charter, Makler- und Akquisitionsdienste sowie spezialisierte Sicherheitsdienste. Dieses umfassende Angebot an Lösungen ist der Grund, warum sich so viele der anspruchsvollsten Reisenden der Welt für NetJets entscheiden – Generation für Generation. Das liegt auch daran, dass NetJets über die größte und vielfältigste Privatjetflotte der Welt verfügt, die Ihnen jederzeit Zugang zu den entlegensten Zielen rund um den Globus bietet. Um mehr über den Marktführer in der Privatluftfahrt zu erfahren, besuchen Sie netjets.com noch heute.

Über Studio Artera

Studio Artera ist eine Kunst- und Talentagentur mit Sitz in Paris, die die besten bildenden Künstler unterstützt.

Wir vertreten Künstler und integrieren Kunst in alle Kontexte, indem wir sinnvolle künstlerische Kooperationen mit Marken, Unternehmen, kulturellen Einrichtungen und Städten schaffen. Angetrieben von dem Wunsch, durch Kunst ein immer größeres Publikum zu erreichen, entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden künstlerische Geschichten, die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt inspirieren.

Zu den Kunden von Studio Artera gehören Louis Vuitton, Prada, Levi's, Bombay Sapphire, die Hoxton Group, die Stadt Paris, Château Charmail und Viva Technology.

Um mehr über uns zu erfahren, besuchen Sie bitte www.studioartera.com

Über Art Basel

Die Art Basel wurde 1970 von Basler Galeristen gegründet und veranstaltet heute die weltweit wichtigsten Kunstmessen für moderne und zeitgenössische Kunst in Basel, Miami Beach, Hongkong und Paris. Jede Ausstellung ist durch die Stadt und die Region, in der sie stattfindet, einzigartig. Dies spiegelt sich in den teilnehmenden Galerien, den präsentierten Kunstwerken und dem Inhalt des Begleitprogramms wider, das in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen für jede Ausgabe erstellt wird. Das Engagement der Art Basel hat sich durch neue digitale Plattformen und Initiativen wie den Art Basel and UBS Global Art Market Report über die Kunstmessen hinaus erweitert. Der globale Medienpartner der Art Basel ist die Financial Times. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte artbasel.com.

