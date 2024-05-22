NetJets宣布與著名藝術家Silvère Jarrosson合作

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球私人航空業領導者NetJets自豪地宣布，連續第23年與巴塞爾藝術展（Art Basel）建立合作夥伴關係。為彰顯其對藝術的承諾，NetJets將與法國抽象藝術家Silvère Jarrosson合作，為NetJets獨家創作全新藝術系列，並在巴塞爾、巴黎和邁阿密海灘的巴塞爾藝術展上展出。

Jarrosson在巴黎出生長大，10歲時在著名的巴黎國家歌劇院接受芭蕾舞訓練，10年前轉入抽象繪畫領域。他的芭蕾舞背景貫穿於他在創作藝術作品時的動作和流暢性。 Jarrosson由巴黎當代藝術機構Studio Artera代理，以全心投入藝術創作而知名，他在畫布上的舞動創造出其標誌性的丙烯作品。

年僅31歲的Jarrosson廣受讚譽，他的作品曾在全球各地展出。羅馬的麥第奇別墅、科爾馬的恩特林登博物館、亞維農的蘭伯特收藏館、法國北方信用銀行收藏館、法國國家家具管理館和巴黎國家歌劇院等知名機構都收藏了他的藝術作品。

Jarrosson為NetJets創作的作品系列名為《Inner Horizo​​ns》，帶領著NetJets私人飛機所有權模式下的個人和企業客戶進入到他充滿詩意的沉浸式世界，在那裡，觀眾成為了其藝術創意靈感的一部分。該作品將在NetJets Collectors Lounge休息室內的專屬區域展出。在巴塞爾藝術展的展覽週期內，該區域僅對所有權持有者開放，成為賓客的專屬私人空間。該作品將NetJets所提供的外部旅行體驗與Jarrosson的藝術所創造的內在旅行體驗融為一體。

銷售、行銷和服務總裁Patrick Gallagher評論道：「我們對此次合作倍感興奮。我們非常欣賞Silvère在進行藝術創作時所產生的動感。其優美的藝術作品令觀者為之動容。儘管我們來自不同的行業，但我們致力於為他人創造和捕捉非凡體驗的熱情是一致的。我們的許多所有權持有者都對美術有著濃厚的興趣，我們相信，隨著Silvère的事業不斷蓬勃發展，我們的合作關係將愈發振奮人心並令人興奮。 」

NetJets以其革命性的共享所有權業務模式享譽全球，其無可挑剔的聲譽延續了60多年，重塑了人們的私人飛機出行方式。 NetJets維護並營運超過1,000架飛機，來往穿梭於5,000多座機場，擁有8,300多名私人航空專業人員提供卓越的服務。

關於NetJets

NetJets公司成立於1964年，最初名為Executive Jet Airways，60多年來一直持續設立並超越業界標準。如今，作為Berkshire Hathaway旗下企業，NetJets以其對安全和服務的堅定承諾而享譽全球。 由NetJets、Executive Jet Management、QS Partners和QS Security組成的NetJets公司組合提供各種客製化出行解決方案，包括共享所有權、租賃和航空卡、飛機管理、私人飛機包租、經紀和收購服務以及專業安全服務等 。這套全面的解決方案是許多全球最挑剔客戶世代選擇NetJets的原因。同時，有賴於NetJets擁有的全球最大、最多樣化的私人機隊，即使是世界上最偏遠的目的地也能隨時到達。如需瞭解更多有關該私人航空業領導者的資訊，請造訪netjets.com。

關於Studio Artera

Studio Artera是一家位於巴黎的藝術和人才機構，為最優秀的視覺藝術家提供支援。

我們代表藝術家，透過與品牌、公司、文化機構和城市進行有意義的藝術合作，將藝術融入各種環境。我們希望能讓更多的人瞭解藝術，在這個願望的驅動下，我們與客戶一起建構藝術敘事，為全世界數百萬人啟發藝術靈感。

Studio Artera的客戶包括Louis Vuitton、Prada、Levi's、Bombay Sapphire、The Hoxton、巴黎市政府、Château Charmail和Viva Technology。

如需瞭解更多資訊，請造訪www.studioartera.com。

關於巴塞爾藝術展

巴塞爾藝術展（Art Basel）由來自巴塞爾的畫廊業者於1970年創辦，如今已成為世界上最重要的現代和當代藝術展，分別在巴塞爾、邁阿密海灘、香港和巴黎舉辦。每場展覽皆由主辦城市和地區策劃，因此場場獨一無二，並體現在參展畫廊、展出作品以及與當地機構合作製作的相關內容上。巴塞爾藝術展透過全新的數位平台，以及《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》等專案，其吸引力已擴展至藝術展覽之外。英國《金融時報》是巴塞爾藝術展的全球媒體合作夥伴。如需瞭解更多資訊，請造訪artbasel.com。

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