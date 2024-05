EV Connect et bp pulse collaborent pour offrir une solution complète de gestion de flotte

The collaboration gives fleet operators greater control over charging infrastructure while reducing costs associated with energy consumption and providing detailed historical data for further optimization. (Graphic: Business Wire)

EL SEGUNDO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Avec 5,7 millions de véhicules électriques (VE) qui devraient être utilisés dans des applications de flotte d’ici 2025, EV Connect, une plateforme commerciale de recharge de VE de premier plan, et bp pulse, un leader mondial de l’infrastructure de recharge pour les flottes et la recharge publique, ont annoncé aujourd’hui une collaboration pour apporter les capacités clés d’Omega, le logiciel de gestion de charge de VE de bp pulse, à la plateforme d’EV Connect. Adapté aux diverses exigences de charge et aux cycles d’utilisation des flottes de VE, Omega offre une solution de charge gérée complète qui intègre la technologie de gestion de charge de pointe d’EV Connect et de bp pulse dans une nouvelle offre complète pour les flottes.

Grâce à l’intégration d’Omega par bp pulse et EV Connect, les opérateurs de flottes peuvent se concentrer sur leur cœur de métier tandis qu’Omega orchestre les programmes de charge, donne la priorité à la charge en fonction des besoins de la flotte et permet de prendre des décisions éclairées en temps réel, qu’il s’agisse de charge dans les dépôts, en déplacement ou au domicile des conducteurs. La collaboration entre bp pulse et EV Connect permet aux opérateurs de flotte de mieux contrôler l’infrastructure de recharge tout en réduisant les coûts associés à la consommation d’énergie et en fournissant des données historiques détaillées pour une optimisation plus poussée.

« Chez bp pulse, nous restons fidèles à notre mission visant à simplifier l’électrification pour diverses flottes, et la collaboration avec EV Connect sur ce projet marque une étape passionnante, élargissant notre champ d’action pour fournir des solutions clés en main aux opérateurs de flottes dans toute l’industrie », déclare Sujay Sharma, directeur général de bp pulse Americas. « Notre objectif commun est de fournir aux clients des flottes une solution complète qui réponde à tous les aspects de leurs besoins en matière de recharge, quel que soit l’endroit où ils se trouvent. Cette collaboration nous permet de combiner nos offres uniques en une seule plateforme cohérente. »

Omega orchestre la recharge des VE afin d’optimiser la rentabilité de la recharge pour les flottes, tandis que la plateforme EV Connect se concentre sur la gestion des transactions financières, en particulier dans le cadre des flottes commerciales. Cela inclut les opérations de flotte dans lesquelles les conducteurs ramènent leurs véhicules à la maison, ce qui nécessite des chargeurs privés avec des options de remboursement simples. En combinant les capacités d’Omega et de la plateforme EV Connect, les opérateurs de flottes, y compris ceux des secteurs gouvernementaux, municipaux, logistiques, des services et des ventes, peuvent s’attendre à une amélioration de l’efficacité et de l’optimisation de leurs stations de recharge tout en donnant aux gestionnaires de flottes un contrôle précis sur le moment et la manière dont leurs véhicules sont rechargés, en optimisant des facteurs tels que le coût de l’énergie, les contraintes d’alimentation, l’état de préparation du véhicule et l’efficacité opérationnelle.

« Cette collaboration entre EV Connect et bp pulse apporte une expertise inégalée dans le secteur de la recharge des véhicules électriques, ouvrant des portes pour élever nos capacités de gestion de flotte et fournir des solutions de pointe qui établissent de nouvelles normes pour nos deux clients », déclare Jon Leicester, vice-président et directeur commercial chez EV Connect. « En intégrant nos plateformes, nous pouvons offrir une solution de gestion complète qui s’adresse aux opérateurs de flotte cherchant à optimiser l’efficacité de leur flotte électrique comme jamais auparavant. »

EV Connect est le canal qui permet d’accélérer la croissance de l’activité de recharge des VE grâce à une technologie et des outils qui stimulent l’innovation pour alimenter de nouveaux modèles commerciaux dans le domaine de l’e-mobilité. Pour en savoir plus sur la manière dont EV Connect aide les entreprises de toutes tailles à exploiter la puissance des modèles commerciaux de recharge de VE, rendez-vous sur www.evconnect.com.

À propos d’EV Connect

EV Connect est la plateforme de recharge de VE tout-en-un qui fournit les outils nécessaires à la création, à l’exploitation et à l’extension d’entreprises de recharge de VE. Cette plateforme répond à un large éventail de cas d’utilisation pour les clients, y compris les opérateurs de points de charge (CPO), les fournisseurs de réseaux de charge, les entreprises du Fortune 500, les startups de charge et les pionniers, les fournisseurs de transport à l’échelle de la flotte, ainsi que les services publics d’électricité.

Les clients d’EV Connect bénéficient d’une combinaison de fonctionnalités logicielles de pointe et de services haut de gamme, tels que l’assistance clientèle sous marque, l’approvisionnement en bornes de recharge pour VE, l’assistance au déploiement et à l’installation, ainsi que la toute dernière technologie d’application pour les conducteurs. Parce que la technologie, les politiques publiques et les normes techniques évoluent et changent constamment, EV Connect a construit sa plateforme et ses outils pour s’assurer qu’un investissement dans l’équipement de recharge des véhicules électriques offre une performance exceptionnellement fiable, une confiance dans l’utilisation des stations et la gestion des revenus, ainsi qu’un retour sur investissement. Fondé en 2010, EV Connect offre les outils et les connexions nécessaires aux entreprises de recharge de véhicules électriques de toute taille, avec la puissance d’une approche de plateforme ouverte et d’un réseau de partenaires de confiance.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.evconnect.com et suivez-nous sur X et LinkedIn.

About bp pulse

bp pulse est l’activité de recharge de véhicules électriques (VE) de bp, qui déploie des points de charge rapides et fiables pour les consommateurs et les flottes commerciales dans le monde entier. bp pulse est l’un des principaux réseaux publics de recharge rapide et ultrarapide de VE au Royaume-Uni. Il exploite également le plus grand nombre de sites de recharge ultrarapide en Allemagne, avec une empreinte croissante de points de recharge en Chine et aux Pays-Bas. L’entreprise a pour objectif de porter son réseau de points de charge publics pour VE à plus de 100 000 dans le monde d’ici à 2030.

bp pulse est l’activité de recharge de véhicules électriques (VE) de bp. Axée sur une recharge rapide et fiable, bp pulse déploie des points de recharge pour les conducteurs de VE et les flottes commerciales en déplacement, dans les centres de destination, au dépôt et dans les sites de vente au détail de bp. Dans le monde entier, bp pulse travaille avec certaines des plus grandes entreprises mondiales, tout en développant le réseau Gigahub™, une série de grands hubs de recharge à grande vitesse pour VE dans des endroits très demandés. La recharge des véhicules électriques est l’un des cinq moteurs de croissance de la transformation de bp en une entreprise énergétique intégrée. L’entreprise a déjà installé plus de 27 000 points de charge et vise à étendre son réseau de bornes de recharge publiques pour VE à plus de 100 000 dans le monde d’ici à 2030. Aux États-Unis, bp prévoit d’investir jusqu’à 1 milliard de dollars dans la recharge des VE d’ici à 2030. Pour plus d’informations, rendez-vous sur bppulsefleet.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.