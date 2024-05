Sundar Mahalingam, President of Strategy at HCL Corporation, unveils Challenge 3 of the Aquapreneur Innovation Initiative at the World Water Forum in Bali (Photo: Business Wire)

NOIDA, India & BALI, Indonesiƫ--(BUSINESS WIRE)--HCL Group , een wereldwijd conglomeraat, en UpLink, het open innovatieplatform van het World Economic Forum, hebben de "Tackling Water Pollution Challenge" aangekondigd. Dit is de derde uitdaging van het Aquapreneur Innovation Initiative. De aankondiging werd gedaan tijdens het 10e Wereld Water Forum op Bali, Indonesiƫ. De uiterste inzenddatum is 31 augustus 2024. De winnaars worden in januari 2025 bekendgemaakt en de beste 10 winnaars ontvangen een prijs van in totaal 1,75 miljoen Zwitserse frank. Gedetailleerde informatie en vereisten om in aanmerking te komen zijn te vinden via de volgende link.

