NetJets anuncia colaboração com o aclamado artista Silvère Jarrosson

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Pelo 23º ano consecutivo, a NetJets, líder mundial em aviação privada, tem o prazer de anunciar a sua parceria com a Art Basel. Para destacar seu compromisso com as artes, a NetJets colaborará com o artista abstrato frances Silvère Jarrosson para criar uma nova coleção de arte exclusiva para a NetJets, que será exibida nas exposições da Art Basel em Basel, Paris e Miami Beach.

Nascido e criado em Paris, Jarrosson treinou como dançarino de balé na renomada Opera National de Paris com apenas 10 anos de idade, mas fez a transição para a pintura abstrata há uma década. Sua formação em balé é vista em seu movimento e fluidez ao criar suas obras de arte. Representado pela agência de arte contemporânea Studio Artera, em Paris, Jarrosson é conhecido por usar todo o seu corpo para fazer sua arte – enquanto se move ou “dança” com a tela para criar suas peças de acrílico exclusivas.

Com apenas 31 anos de idade, Jarrosson recebeu muitos elogios e teve seu trabalho exibido globalmente. Sua arte é exibida em instituições de prestígio, como a Villa Medici em Roma, o Museu Unterlinden em Colmar, a Coleção Lambert em Avignon, a Coleção Crédit du Nord, o Mobilier National e a Ópera Nacional de Paris, entre outras.

O projeto de Jarrosson criado para a NetJets, intitulado “Inner Horizons”, oferece aos Proprietários – os indivíduos e empresas que são clientes do modelo de propriedade de jatos particulares da NetJets – uma visão cativante do seu mundo de imersão poética, onde seus espectadores se tornam parte da inspiração criativa para seus shows e projetos. Seu trabalho será apresentado na área exclusiva da NetJets dentro do Collectors Lounge. Acessível apenas aos Proprietários, ela oferecerá um espaço reservado para que os convidados desfrutem de hospitalidade durante a semana do show da Art Basel em Basel. O show tem como objetivo fundir experiências de viagem externas possibilitadas pela NetJets com experiências de viagem internas criadas pela arte de Jarrosson.

Patrick Gallagher, presidente de Vendas, Marketing e Serviços, comentou: “Estamos encantados com essa parceria. Admiramos a sinergia do movimento que Silvère utiliza para criar suas obras de arte. Sua bela arte realmente comove os observadores que o assistem pintar. Apesar de virmos de indústrias diferentes, nos alinhamos em nossa paixão por criar e capturar experiências excepcionais para os outros. Como muitos de nossos Proprietários têm um profundo interesse em belas artes, acreditamos que essa parceria será tanto inspiradora quanto empolgante, à medida que a carreira de Silvère continua a florescer.”

Reconhecida globalmente por seu revolucionário modelo de negócios de propriedade compartilhada, a NetJets possui uma reputação impecável que abrange mais de 60 anos e remodelou a forma como as pessoas voam em jatos particulares. A NetJets mantém e opera orgulhosamente mais de 1.000 aeronaves, oferece acesso a mais de 5.000 aeroportos e emprega mais de 8.300 profissionais de aviação privada para fornecer um serviço excepcional.

Sobre a NetJets

Originalmente constituída em 1964 como Executive Jet Airways, a NetJets vem estabelecendo – e superando – os padrões do setor há mais de 60 anos. Hoje, a NetJets tem orgulho de ser uma empresa da Berkshire Hathaway, conhecida por seu compromisso inabalável com a segurança e o serviço. O portfólio de empresas distintas da NetJets, que engloba a NetJets, a Executive Jet Management, a QS Partners e a QS Security, oferece uma variedade de soluções de viagem personalizadas, incluindo propriedade compartilhada, opções de leasing e jet card, gerenciamento de aeronaves, fretamento de jatos particulares, serviços de corretagem e aquisição e serviços de segurança especializados. Esse conjunto abrangente de soluções é o motivo pelo qual tantos dos viajantes mais exigentes do mundo escolhem a NetJets geração após geração. Isso também se deve ao fato de a NetJets ter a maior e mais diversificada frota de jatos particulares do mundo, o que garante acesso a qualquer momento até mesmo aos destinos mais remotos do planeta. Para saber mais sobre a líder em aviação privada, acesse netjets.com hoje mesmo.

Sobre o Studio Artera

O Studio Artera é uma agência de arte e talentos sediada em Paris que apoia os melhores artistas visuais.

Representamos artistas e integramos a arte em todos os contextos, criando colaborações artísticas significativas com marcas, empresas, instituições culturais e cidades. Motivados pelo desejo de atingir um público cada vez maior por meio da arte, construímos narrativas artísticas com nossos clientes para inspirar milhões de pessoas em todas as partes do mundo.

Entre os clientes do Studio Artera estão Louis Vuitton, Prada, Levi's, Bombay Sapphire, Hoxton Group, a cidade de Paris, Château Charmail e Viva Technology.

Para saber mais sobre nós, acesse www.studioartera.com

Sobre a Art Basel

Fundada em 1970 por galeristas de Basel, a Art Basel hoje realiza as principais feiras de arte do mundo para arte moderna e contemporânea, sediadas em Basel, Miami Beach, Hong Kong e Paris. Definida pela cidade e região anfitriã, cada feira é única, o que se reflete nas galerias participantes, nas obras de arte apresentadas e no conteúdo da programação paralela produzida em colaboração com instituições locais para cada edição. O envolvimento da Art Basel se expandiu além das feiras de arte por meio de novas plataformas digitais e iniciativas, como o Relatório do Mercado Global de Arte da Art Basel e UBS. O Parceiro de Mídia Global da Art Basel é o Financial Times. Para mais informações, acesse artbasel.com.

