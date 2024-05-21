领先制药公司选择Kinaxis解决供应链难题

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 端到端供应链协调领域的全球领先企业Kinaxis® Inc. （TSX: KXS）今天宣布，全球独立制药集团Servier已选择Kinaxis帮助革新其供应链规划能力，以加快其救命药物产品组合的上市时间。

作为全球最卓越的制药公司之一，Servier拥有近2.2万名员工，业务遍及150个国家和地区，主要生产治疗癌症、糖尿病、免疫炎症、神经精神、心血管和静脉疾病的药物。作为一家由非营利基金会管理的实验机构，该公司每年将品牌药品收入的20%以上投入研发，这一战略使其能够加快研究，更快地发现新疗法，造福患者。

作为该部署的一部分，Kinaxis将使Servier能够更有效地进行规划，并获得其整体供应链的关键端到端可视性；这是一项至关重要的要求，因为相互冲突的司法条例、多变的需求和不断恶化的全球混乱局面，对制药行业以最低成本和最短交货期向客户交付高质量产品的使命造成了严重破坏。

"Servier的一个主要目标是成为有弹性、不断成长和可持续发展的公司，专注于我们能为全球患者带来最佳收益几个领域。”Servier供应链主管Xavier Morelon表示，“要做到这一点，我们应该依靠像Kinaxis这样的一流合作伙伴，他们对于提高我们的灵活性，确保供应链能帮助我们实现这一崇高目标至关重要。”

“从确保患者获得所需的合适药物，到及时跟进法规、有效期和专利悬崖，就复杂性而言，没有哪个行业能与生命科学相比。”Kinaxis中欧地区副总裁Fabienne Cetre表示，“我们很高兴能与Servier合作，并相信我们深厚的行业专业知识将使他们的高管团队乃至规划师和分析师的每个人都能更清晰地了解这些挑战，帮助他们专注从事最擅长的工作：提供产品，帮助人们更长寿、更健康地生活。”

随着法国第二大制药公司加入Kinaxis不断扩大的客户群，Kinaxis将继续巩固其在生命科学行业的领导地位，为无数患者提供所依赖的品牌药和非专利药。

Kinaxis的人工智能软件使公司能够从战略规划到最后一里交付，对其供应链网络进行端到端的协调。Kinaxis的技术帮助许多公司提供了全球40%的农用拖拉机，每年清洁1100多亿颗牙齿，并确保每年为超过3500万只宠物提供营养均衡的餐食。

要了解有关Kinaxis及其供应链管理解决方案的更多信息，请访问Kinaxis.com。

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链协调领域的全球领导者。我们为供应链和管理供应链的人员服务，为人类谋福祉。我们的软件深受全球知名品牌的信赖，可提供驾驭当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。我们将获得专利的并发技术与以人为本的人工智能方法相结合，使各种规模的企业都能管理其端到端的供应链网络，涵盖从多年战略规划到精确到秒的执行和最后一英里交付的方方面面。如需获取更多资讯和信息，请访问 kinaxis.com 或在 LinkedIn.

关于Servier

Servier是一家跨国制药集团，自成立之初就坚持为健康服务的宗旨。该集团由一家基金会管理，致力于为患者和可持续发展的世界带来有意义的社会影响。凭借其独特的管理模式，集团能够高屋建瓴，充分履行其使命：致力于实现治疗进步，满足患者需求。在此使命的鼓舞下，集团的21900名员工每天都在为此共同愿景而奋斗。

作为心脏病学的全球领导者，Servier的目标是专注实现肿瘤领域创新，攻克难以治疗的癌症。因此，集团将70%以上的研发预算用于开发肿瘤领域的靶向创新疗法。神经科学和免疫炎症性疾病是未来的增长动力。

在这些领域，Servier专注少数疾病研究，通过对患者进行精确分析，从而可以借助精准药物提供有针对性的治疗方案。为了让所有人都能以更低的成本获得高质量的医疗服务，集团还依托在法国、东欧、巴西和尼日利亚的强大品牌，提供一系列涵盖大多数病症的优质非专利药。

在所有相关领域，集团在药品生命周期的每个阶段都积极倾听患者意见。Servier总部位于法国，业务遍及150多个国家和地区，2023年实现营业收入53亿欧元。

有关更多信息，请访问该集团新网站：servier.com

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来源：Kinaxis

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