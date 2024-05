Usercentrics collabora con Wix per lanciare la prima soluzione di consenso sull’App Market Wix

MONACO DI BAVIERA--(BUSINESS WIRE)--Usercentrics, leader delle soluzioni per la privacy dei dati che gestisce oltre 5,2 miliardi di consensi mensili su diverse piattaforme, si unisce a Wix, Wix.com Ltd. (NASDAQ: WIX), la principale piattaforma di creazione di siti web SaaS per costruire, gestire e far crescere una presenza digitale globale, annunciando il lancio di Cookiebot™ for Wix by Usercentrics.

Cookiebot™ for Wix by Usercentrics è una soluzione plug-and-play che semplifica l'implementazione della gestione del consenso per i proprietari di siti web, permettendo loro di raggiungere la conformità alla privacy ai sensi di normative come il GDPR.

Asaf Remler, Direttore delle Partnership Strategiche di Wix, commenta: "Siamo entusiasti di collaborare con Usercentrics per offrire ai nostri utenti una soluzione facile da implementare che aumenta la conformità e dà potere ai proprietari di siti web. Insieme stiamo stabilendo un nuovo standard per la gestione del consenso degli utenti da parte degli utenti di Wix. Ciò è completamente in linea con la nostra strategia di ampliare l'offerta di prodotti con i principali partner tecnologici".

Cosa possono aspettarsi gli utenti Wix e le agenzie da Cookiebot™ for Wix by Usercentrics

Principali caratteristiche dell'app di Cookiebot™ for Wix by Usercentrics:

Configurazione semplificata con pochi semplici passaggi, quindi abilitazione del banner “one-click” Esperienza utente personalizzabile con design versatile, in modo che il banner di consenso si adatti all'aspetto del sito Wix, con supporto per oltre 47 lingue Processo decisionale informato: i proprietari del sito sanno dove è necessario il consenso e per quali tracker e componenti, grazie a rapporti di scansione automatizzati Auto-categorizzazione delle app Wix e di terze parti direttamente nel banner di consenso del sito web Vantaggio competitivo in un mercato attento alla privacy, che posiziona i clienti di Wix come leader nel rispetto della privacy

Promuovere la conformità alla privacy globale su larga scala

Oltre 1,7 milioni di siti web e app utilizzano già le soluzioni di Usercentrics per offrire un'esperienza utente trasparente e gestire il consenso.

Felipe Iregui, Global Director per le Platform Partnerships presso Usercentrics, commenta: "La nostra partnership con Wix offre privacy dei dati e gestione del consenso come nuovi standard per le aziende e i loro utenti. Gli utenti Wix possono ora beneficiare di una soluzione affidabile e facile da implementare per gestire il consenso degli utenti".

Per ulteriori informazioni su Cookiebot™ for Wix by Usercentrics, visita il Marketplace delle APP di Wix e scarica l'applicazione.

Informazioni su Usercentrics

Usercentrics è un leader di mercato globale nelle soluzioni per la privacy dei dati. Permettiamo alle aziende di raccogliere, gestire e documentare i consensi e le preferenze degli utenti su siti web e app per ottenere la conformità globale alla privacy dei dati.