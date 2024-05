Applications Software Technology fait l'acquisition de Symatrix pour accélérer l'expansion mondiale des services Oracle Cloud

LISLE, Illinois--(BUSINESS WIRE)--Applications Software Technology (AST), l'un des principaux fournisseurs de solutions de transformation numérique, annonce aujourd'hui la signature d'un accord définitif visant l'acquisition de Symatrix, fournisseur de services IT et Oracle. L’acquisition de Symatrix, l’un des principaux fournisseurs de services IT et Oracle au Royaume-Uni, constitue une étape significative dans l’expansion mondiale d’AST.

« Les capacités de Symatrix viennent compléter et élargir les services de base d’AST et nous permettent d’atteindre de nouveaux marchés mondiaux », déclare Justin Winter, CEO, AST. « En travaillant ensemble, nous serons en mesure d’offrir des services optimisés à notre clientèle commune. Nous continuerons à fournir des solutions qui génère une grande valeur et des résultats mesurables à nos clients à l’échelle mondiale. »

Symatrix apporte une clientèle établie au Royaume-Uni qui renforce l’expertise verticale d’AST dans de nombreux secteurs et fournit une plateforme pour poursuivre son expansion dans les secteurs émergents. Les capacités de conseil approfondies de Symatrix élargiront également les capacités d’AST dans les applications Oracle Cloud, y compris la chaîne d’approvisionnement et la gestion du capital humain.

« AST est un fournisseur de solutions d'entreprise de premier ordre qui est devenu une société de conseil incontournable pour répondre aux besoins complexes du cloud dans les secteurs public et commercial », déclare Chris Brooks, CEO, Symatrix. « Unir nos forces à celles d’AST est une progression naturelle pour Symatrix et nous permet de fournir à nos clients des ressources et des services techniques encore renforcés. »

« AST et Symatrix représentent une combinaison puissante dans les services Oracle Cloud », ajoute Charles Phillips, managing partner de Recognize, président du conseil d’administration d’AST et ancien président d’Oracle. « L’exposition complémentaire au marché final contribue à consolider la position de chef de file des entreprises sur deux continents. »

Après la transition, Chris et l'équipe de direction resteront à leurs postes avec un accent renouvelé sur l'expansion de la clientèle britannique avec une nouvelle gamme d'offres et de nouvelles zones géographiques de livraison d'AST.

« Chez AST, nous favorisons une culture d’inclusivité et d’innovation à tous les niveaux de l'organisation », conclut Winter. « La famille Symatrix incarne ces valeurs et notre partenariat ouvre un monde de possibilités prometteuses pour nos clients et nos employés. »

À propos d'Applications Software Technology (AST) LLC

AST est un fournisseur primé de solutions à service complet pour entreprise, guidant la transformation numérique pour les clients des secteurs gouvernemental et commercial depuis plus de deux décennies. Les clients se tournent vers AST pour son leadership et son accompagnement dans la transformation de leurs organisations grâce à des solutions logicielles, l'ingénierie des processus et la gestion du changement. De la technologie cloud aux applications sur site existantes, les services d’AST englobent tous les aspects du SaaS, du PaaS et de l’IaaS. AST propose également des services gérés flexibles, répondant aux besoins de plus de 200 clients dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez www.astcorporation.com.

À propos de Symatrix

Symatrix est un fournisseur britannique de solutions Oracle HCM, ERP et de conseils cloud SCM, de gestion des applications et de gestion externalisée de la paie. Symatrix travaille avec des clients du secteur public et du secteur commercial pour aider à débloquer de manière innovante les possibilités infinies d'Oracle Cloud.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.